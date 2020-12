Mueblerías sí, tiendas para el hogar no: “Se ríen de nosotros”

En su empresa trabajan hasta 30 personas. Salvo tres, que se encargan durante esta temporada de los pedidos a domicilio, el resto de los trabajadores están, lógicamente, en ERTE, lo que les supone una merma de ingresos. Además, están viviendo la situación con una gran incertidumbre y una enorme sensación de injusticia, ya que establecimientos que les hacen la competencia sí están abriendo sin ningún problema. “Estamos cerrados desde el 3 de noviembre y están llegando la Navidad y el frío y seguimos sin poder abrir. Si no son necesarias las mantas y la ropa de abrigo para el hogar estos días, que se prevé nieve hasta en el Naranco, ya me dirán qué es esencial”, indicó el empresario. Y es que este tipo de negocio hace precisamente su agosto en los meses de otoño e invierno. Sus tiendas tienen una superficie superior a los 300 metros cuadrados, que es el límite por encima del cual no se permite abrir.

“Independientemente de que no hayamos tenido ningún trabajador ni ningún cliente infectado de covid, y de que cuanto mayor sea el local, mayor será ventilación, hay muchas formas de que nos permitan abrir sin general más riesgos. Si el problema es la aglomeración de personas que se pueda producir en el interior de nuestras tiendas, que se nos ponga el mismo aforo que a los establecimiento de menos de 300 metros cuadrados”, añadió Delgado.

El cierre se mantiene a los establecimientos de más de 300 metros salvo a las mueblerías, uno de los sectores sobre el que se ha levantado el veto.