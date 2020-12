La Navidad tiene menos menú: el besugo, lechazo de cordero y las carnes rellenas, lo más demandado "pero en menos cantidad"

El Covid-19 no afecta en cuanto al incremento significativo de precio en productos tales como el besugo, la angula o el percebe respecto al año anterior, pues siempre sube su precio sobre todo entrado el mes de diciembre, y éste se mantiene respecto a 2019, pero sí influye en la forma de comprarlos. Y es que las restricciones en cuanto al número de personas que pueden reunirse en las casas para celebra Nochebuena y Navidad hace que, de modo general, las cantidades que compran las familias disminuyan mientras que, por contra, aumenta el número de compras efectuada.

Besugo, virrey, merluza, pixín (rape), percebes, angulas, langostinos, gambas, cigalas y otros mariscos; paletilla de cordero, lechazo de Castilla, pitu caleya, ternera, capón asado, turrones, dulces, panettones, vinos, cavas, champagne o verduras como la lombarda y la escarola, o frutas como la piña o la naranja, son algunos básicos en las mesas navideñas de los asturianos y aunque surjan modas y productos nuevos a lo largo del año, lo cierto es que, en Navidad, impera la tradición en el protagonismo de estos alimentos.

Los reyes del mar en Nochebuena y Navidad

Dice Samuel Guillén, responsable de la pescadería Casapesca en Avilés, que en estas fechas lo que prima es “el pescado de horno. Hasta la semana pasada estaba la cosa tranquila en cuanto a precios, pero se animó la venta y subieron”, afirma.

Los que tienen más demanda: el pixín (rape), besugo y virrey. El kilo de besugo podría rondar entre los 40 a 60 euros. También se ha incrementado el precio de algunos mariscos como la cigala, que escasea en la región. Sin embargo este profesional matiza que los productos que estos días resultan caros ya lo eran también el año pasado y que la diferencia es apenas imperceptible, no como algunos pudieran creer.

De los tres pescados citados este año el que más ha subido, de momento, es el pixín como afirma este profesional. “Otros años habíamos vendido mucho para congelar y guardar para estas fechas pero, con la normativa sobre el número de comensales en las casas y con la incertidumbre, no vendimos ni la cuarta parte con este fin. Ahora es cuando la gente se anima a pedirlo y ha subido el precio. El percebe sigue estando alto, como todos los años, y la angula subió algo, pero porque se había pescado muy poca; la semana que viene habrá más”, cuenta, antes de añadir que la lubina ha subido, pero no en la misma proporción que los anteriores.

Otro conocido gerente de pescaderías en Avilés, Juan Manuel Ferrero Luengo, propietario de pescaderías Juanín, afirma que los precios estuvieron contenidos hasta hora, “en que se nos metió el mal tiempo. En noviembre, y con la hostelería cerrada, la gente aprovechó pues había piezas que estaban a mitad de precio. Por ejemplo, en ese mes hubo mucha lubina y la gente se dedicó a comprarla y congelarla de cara a estas fechas”, señala.

En su caso, su pescado favorito para el horno y estas fechas es el virrey, que tiene tanta demanda como el besugo. “El virrey estará, en estos momentos, a unos 60 euros el kilo. Se prevé que continúe una demanda alta”, destaca. Una buena opción para este profesional, en vez de el besugo, es el rubiel. “Está a mitad de precio y, hombre, no es como el besugo, pero está muy rico al horno”, destaca.

Hay que tener en cuenta, además, que este año no es deseable que se reúnan familias numerosas. “Hay que cumplir la normativa para, a ver si entre todos, salimos de esta. Si cuidamos de nosotros mismos cuidamos también de los demás”, añade. Para Juan Manuel Ferrero si hay alguna diferencia significativa hasta el momento es la de la angula, respecto al año anterior. “La angula estuvo en principio barata, la gente la compró y la congeló, ahora bien, llegadas estas fechas empezó a subir bastante por la demanda, pero respecto al año pasado está mucho más barata”, matiza.

Las carnes, mejor ya listas y “vestidas” para cocinar

Tanto Abraham Sánchez, carnicero del supermercados Riodi, en Oviedo, que cuentan con ganadería propia, como Iván Menéndez, de Carnicerías Julián, en Vázquez de Mella, también en Oviedo, están viendo cómo las carnes ya listas y preparadas para ser cocinadas van creciendo en demanda, año tras año, llegadas las fechas navideñas. Eso sí, junto con el lechazo de cordero.

“Los precios no han subido un céntimo respecto al año pasado en estas fechas pero se ha incrementado la venta de productos como el rollo de ternera relleno y también el pollo relleno. También hay de manda de los capones asados de Cascajares junto con las tablas de fiambres y quesos”, afirma Sánchez. En cuanto a las cantidades vendidas, señala que “antes venía la gente a comprar para diez, doce personas. Ahora lo que pasa es que compran lo mismo pero en dos paquetes para divirlos entre la familia”, explica.

En el mismos sentido se manifiesta Iván Menéndez para quien productos como el rollo de carne relleno tiene mucha demanda. “Los precios, en estas fechas, están muy similares al año pasado. El lechazo de Castilla, que es el que vendemos aquí, apenas ha variado su precio; también sacamos mucho pitu caleya para guisar, eso sí, hay más pedidos que el año pasado pero en cantidades menores”.

Hay también otros ingredientes que, aunque a alguno no parezcan “netamente” navideños también suben en demanda, precio y consumo en estas fechas tal y como señala Sofía González Vara, propietaria de Eliso Alimentación, en Oviedo, que vende productos frescos de todo tipo, además de otros artesanales. Esta afirma que “en Navidad la que sube de precio es la piña, que llega a resultar cara, y llegado Nochevieja, mucha naranja. En verduras y tubérculos, se incrementa la venta de los patatinos, la lombarda, -esta última es muy típica en las guarniciones que acompañan a la carne-, y la escarola. Yo tengo varios encargos de ellas para estas fechas”, dice.

Junto con los turrones, triunfa el panettone

En materia de turrones, polvorones, glorias y todo tipo de dulces navideños la propietaria de Eliso Alimentación afirma que no se venden como el año pasado y que la gente se tira más a los productos básicos. “Se compra un poco de todo pero a menor escala, cuando las ventas bajan es que hay menos gente en las casas, y la gente ajusta un poco más el bolsillo. Hay menos encargos de cestas de Navidad. Yo lo que compro en Navidad no lo he subido de precio, los artesanos necesitan vender y cuentan que no lo harán como el año pasado”, afirma ella que, entre lo que más está vendiendo en estas fechas son turrones de Helio Hermanos, mazapanes artesanos, fruta de Aragón, “higos pasos, -estos se venden muy bien de cara a Reyes-, y me han encargado bastantes panettones artesanos y el roscón de hojaldre de Reyes de El Fontán, de Tineo”, destaca esta profesional.

El panettone se ha convertido en el rey de los dulce navideños según señala Carmen Suárez Rodríguez, gerente de Manduca Selección, en Oviedo. Un establecimiento con diferentes productos gourmet, además de su especialidad: los quesos, con protagonismo de conocidos artesanos queseros asturianos. “Nosotros estamos especializados en queso aunque en estas fechas lo que más vendemos es, por ejemplo, todo tipo de productos navideños de El Gaitero, como sus turrones y sus glorias y el panettone italiano, que lo pide todo el mundo”.

También cobran fuerza en estas fechas productos artesanales del Principado como las conservas de El Viejo Pescador o Güeyu de Mar. Destaca que, en este año, se está vendiendo más vino, cava y champagne, sobre todo de cara a la Nochevieja, un incremento de ventas que igualmente ha notado Beatriz Suárez Fernández, al frente de otro local clásico en la capital del Principado, especializado en productos artesanales asturianos y delicatessen: Casa Veneranda. Al igual que los pescaderos y carniceros, ella es de las que afirma que también en su sector los precios de los productos estrella en Navidad “se mantienen respecto al año anterior, el único que ha experimentado una subida considerable, como un 50%, es el caviar de oricios. Este año estamos vendiendo mucha bodega y también se ha incrementado la venta de cestas de regalo”, afirma.