El alcalde de Siero pide prudencia sobre la llegada de Amazon: “A día de hoy no hay nada”

“Llevamos mucho tiempo trabajando en Bobes, se trabaja muy duro por atraer inversiones, me consta que el Principado y la sociedad de gestión Sogepsa. A día de hoy no se puede celebrar nada todavía, solo trabajar en que se pueda atraer algo importante. Ojalá algo así pueda salir hacia adelante. Líneas de trabajo, ilusión, proyectos... A día de hoy no hay nada. Hay que ser prudentes; si sale, tiempo habrá a celebrarlo. Puede haber esa opción y espero que haya muchas más y que algún día podemos ver el polígono completado”, explicó el regidor.

Por su parte, desde la Asociación de Áreas Empresariales de Asturias (AREAS), Pablo García-Vigón, su presidente, señaló que, “como siempre he mantenido, la llegada de nuevos proyectos empresariales generadores de riqueza y empleo a las áreas industriales es una excelente noticia”. “Desde nuestro colectivo ofrecemos todo nuestro apoyo para organizar la gestión tanto de áreas industriales ya consolidadas como de las que están por consolidar, como es el caso del polígono industrial de Bobes”, añadió.

El Principado negocia la instalación de la multinacional en Bobes desde hace meses, con gestiones que se han llevado en el más absoluto secreto, debido a las cláusulas de confidencialidad que rigen los acuerdos previos para el desarrollo de este tipo de operaciones. De hecho, la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CUOTA) ya acordó el 16 de octubre de 2020 , “por razones de interés público”, iniciar los cambios necesarios en el plan parcial del área industrial para agrupar hasta 25 parcelas y dar cabida a este proyecto, que requiere de una superficie cercana a los 200.000 metros cuadrados. La iniciativa, que podría ser el gran centro de la compañía en el norte de España, generaría más de un millar de empleos.

La modificación que se lleva a cabo en Bobes es necesaria para dar entrada a una nueva tipología de suelo, denominada gran industria singular (GIS), y para acometer cambios en los viales del área.

En verano de 2020 se cumplió un año de la llegada de Amazon a una nave de Meres, donde superó rápidamente sus expectativas iniciales de crecimiento.