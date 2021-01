Indignación en Grado al circular una “lista negra” de contagiados: “Es lamentable”

Uno de los nombres que figura en el listado, que lleva por título “Covid Grao”, es Javier Rañeces. En su caso, está libre de covid-19 tras haber pasado la enfermedad en diciembre. “Di positivo en covid el 13 de diciembre, acabé la cuarentena el 23 y me dieron el alta el 28 de diciembre. Tuve síntomas leves. Perdí el olfato y el gusto, nada más”, reconoce. Por ende, nada tiene que ver su contagio con el brote actual en Grado. “Yo no fui a ninguna fiesta ni a ningún bar desde marzo. Me parece denunciable que hayan hecho una lista con gente de Grado porque esto son cosas personales con las que se tiene que tener más respeto. Tengo un negocio en Grado, con muchos clientes y muchos amigos, y no quiero que me señalen como un irresponsable como sí fueron los que estuvieron en alguna fiesta de Nochevieja”, argumenta. Rañeces tilda de “denunciable” el comportamiento de quienes elaboraron la “lista negra” del covid en Grado e incluso asegura que hay más gente que, como él, ya pasaron la enfermedad antes de que gestase el brote moscón. “En el listado aparece otro amigo mío que ya lo pasó hace tres meses. La gente no sé de dónde saca las cosas, tienen mucho tiempo libre”, dice.

Un joven incluido en la “lista negra”, que prefiere mantener su identidad en el anonimato, explica que no estuvo “en ninguna fiesta en Nochevieja en Grado. La pasé en Oviedo. Llevo sin pisar Grado días. Estoy a la espera de los resultados de una prueba PCR pero por otros contactos de Oviedo, ajenos a Grado”. En cuanto a verse reflejado en el listado en cuestión, comenta que “es acojonante. Me parece lamentable y es para tomar acciones legales. No tienen otra cosa que hacer, no me parece ni medio normal. Es para coger a quien lo hizo y ponerle una demanda, que es lo que se merece”. Otro vecino, José María Granda, que sí que es positivo en covid-19, opina lo mismo: “Me parece muy mal, es de locos. Hacer esa lista es innecesario completamente. Hay nombres que aparecen que es mentira que hayan dado positivo. Me molesta y supongo que lo habrán hecho unos niñatos”. En su caso, concreta que lleva desde el pasado miércoles confinado, el viernes le hicieron una prueba PCR y dio positivo. En cuanto a los síntomas, cuenta que “lo estoy pasando como un catarro, sin más”, y añade que el contagio se produjo en Grado. “Lo cogí en Grado fijo porque no voy a ningún lado”, afirma.

El hecho de haber creado un listado de supuestos contagiados por covid en Grado y enviarlo de forma masiva de móvil a móvil supuso que la “lista negra” inicial se fuera ampliando con el añadido de nuevos nombres, según iba pasando de un dispositivo a otro. Una de las personas que figura comenta que avivar el fuego en Grado creando este especie de caza de brujas “es lamentable, una sinvergonzonería”. El alcalde moscón, José Luis Trabanco, entiende que se está cometiendo un delito. “Hay un tema que es la ley de protección de datos y, el que la incumple, que se atenga a las consecuencias. Pedí tranquilidad por activa y por pasiva, y responsabilidad. Tuvimos hace tiempo un problema con la residencia y ahora volvimos a tropezar con la misma piedra. Parece que no nos damos cuenta de la gravedad. Ahora mismo, la situación es complicada porque siguen saliendo positivos. Hasta finales de la semana que viene no creo que podamos empezar a ver la luz al final del túnel. De momento, los contagios están subiendo”, comenta.

Por su parte, el Club Patín Areces volvió a recalcar que las personas afectadas por el brote vinculadas a la entidad contrajeron el virus al margen de su actividad deportiva, por lo que consideran que se trata de contagios ajenos a la entidad, cuya actividad no fue origen del foco que ha enrarecido el ambiente en Grado.