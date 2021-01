El Gobierno de Asturias no oculta la preocupación en la que viven por la creciente y acelerada cifra de contagios. La semana empezaba el lunes con los 272 contagios que contaba el Principado; el martes se mantenía en 270; subía el miércoles a 366 casos y el jueves a 434. La notificación de hoy del Principado es de 503 casos y llega tras la advertencia de las autoridades de la complicada situación que se puede dar en los hospitales en los próximos días.

Y con ese escenario el presidente regional, Adrián Barbón, ha vuelto a dar explicación de las acciones del Gobierno. Reprochando a los que les acusan de ser excesivamente alarmistas y de aplicar medidas exageradas.

"Sigue creciendo el número de contagios en Asturias. Ya superamos los 500 en un día. A los que decían que el Gobierno de Asturias exageraba y había que esperar a adoptar medidas, me gustaría preguntarles: ¿a qué esperamos? ¿A colapsar los hospitales? ¿A tener mil casos al día?", reprocha Barbón. Y sigue en su argumentación, contra los políticos que se ponen en el lado de los que no ven el peligro: "Todavía esta semana algún político asturiano decía que actuábamos con prisa. Pues sí. Con toda la prisa. La prisa de saber que el tiempo ya no es oro. El tiempo, en esta pandemia, es vida".

Barbón insiste en su mensaje, que da idea de que Asturias no va a relajar las medidas de contención, aunque esas no supongan cerrar colegios como le piden algunos: "Lo repito una vez más: en Asturias se adoptan las medidas que recomiendan los epidemiólogos y expertos en salud pública. Puede gustar más o menos. Pero es lo que hacemos. Y eso en todas las áreas del Gobierno, incluida Educación".