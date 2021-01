Pepita (y otros casi 200 asturianos) serán inmunes al coronavirus desde mañana: así va a seguir el calendario de vacunación

Pero las nuevas vacunaciones tienen que "combinarse" con las viejas. Pepita ya recibió su segunda dosis. Hace una semana. Por eso desde mañana ella y otros casi 200 compañeros serán inmunes. En el vídeo que se muestra a continuación te recordamos ese momento. A sus 80 años Elualia Josefa se mostró animosa, “que no nerviosa, porque he pasado por tantas cosas…”, y sobre todo “abrumada, porque me eligieron la primera”.

Pero ojo porque la inmunización de rebaño (más del 70 por ciento) puede que no llegue hasta el verano. Al menos así lo reconocen los responsables del Sespa. En el siguiente gráfico puedes ver los datos de las vacunas administradas hasta la fecha (incluso del rechazo a la primera dosis expresado por algunos ancianos y profesionales de la sanidad).

En el documento elaborado por Sanidad se incluye en el siguiente grupo después de los mayores y los sanitarios a "aquellas personas consideradas grandes dependientes según la Ley de Dependencia, aquellas que hayan solicitado el reconocimiento y las que no lo hayan solicitado aún pero esté médicamente acreditado por tener enfermedades que requieran intensas medidas de apoyo para desarrollar su vida, incluidas aquellas institucionalizadas y no institucionalizadas".

En este sentido el plan de vacunación aprobado con las comunidades autónomas recoge que "la protección de las personas consideradas grandes dependientes es prioritaria y así lo recoge el marco jurídico, dado que su situación implica la necesidad de ayuda de otras personas para realizar varias actividades básicas de la vida. Las personas con gran dependencia que no están institucionalizadas también están incluidas en esta primera etapa. El momento de vacunación se realizará en cuanto sea posible, teniendo en cuenta las características de conservación y utilización de la vacuna disponible".

Después llegará la vacunación de la población general. Como sucedió con la campaña de la gripe, está previsto que sean los administrativos de los centros sanitarios y de los centros de llamadas (call center) los que tomen la iniciativa y avisen a los usuarios. Es decir: como ya se hizo en la campaña de la gripe será el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) el que llame a los usuarios. Hay que recordar que llama para ofrecer, la vacuna no es en ningún caso obligatoria. En las grandes ciudades se instalarán puntos de vacunación específicos, con el objetivo de no saturar los centros de salud.

A lo largo de las últimas semanas los sindicatos de colectivos especialmente expuestos a la infección como por ejemplo los agentes del Cuerpo Nacional de Policía o las asociaciones de la Guardia Civil han mostrado su preocupación por el retraso en su vacuna. No en vano la jefatura de ambos cuerpos obliga a los trabajadores a inmunizarse. Se espera que a mediados de este año estos empleados públicos puedan comenzar el proceso de vacunación.