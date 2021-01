Los ciclistas urgen la entrada en vigor de las nuevas normas sobre adelantamientos

El presidente de la Federación de Ciclismo del Principado de Asturias, José Antonio Díaz Soto, considera que las nuevas normas de Tráfico en materia de adelantamientos a ciclistas serán un beneficio para todos. “La separación de dos metros y bajar la velocidad en 20 kilómetros por hora supone mayor seguridad para los ciclistas. Así, el efecto de succión va a ser mucho menor. Pero el problema es que los conductores tienen que respetarlo. Algunos no respetan el metro y medio de separación y no creo que lo hagan cuando se ponga en dos metros”, razona Díaz Soto.

Adolfo Alperi Plaza, presidente del club ciclista ovetense que lleva su mismo nombre critica la tardanza en la entrada en vigor de estas nuevas normas de Tráfico. “Tenía que estar ya en vigor para que no ocurran cosas como la pelea del otro día en Canarias. Llega un momento en que no nos respetamos en ningún sitio y la gente tiene que saber que con un toque mínimo que te den, ya estás tirado en la carretera”, comenta. Alperi Plaza pone en duda que se vaya a cumplir la nueva normativa de adelantamientos. “¿Cómo vas a justificar que los coches pasan a menos de dos metros? ¿Va a ir un Guardia Civil detrás de cada ciclista? El problema es que la gente no cumple. Y ahora, aunque haya sanciones, tampoco cumplirá”, añade.

Otro de los cambios de las nuevas normas sobre adelantamientos a ciclistas está precisamente en las sanciones. Hasta ahora, la Ley de Tráfico marcaba la separación mínima en 1,5 metros, pero ahora, de incumplir los dos metros de distancia, el conductor se enfrenta a una multa de 200 euros y la retirada de tres puntos en el carnet de conducir, al considerar que se está cometiendo una infracción grave del Reglamento General de Circulación.

Alperi Plaza afea comportamientos como los vividos por él mismo en carretera. “Esta semana, en un cruce en Viella (Siero), un señor casi nos atropella. En la misma zona, otro día, un camión casi nos lleva por delante. Si no llegamos a frenar, allí quedamos”, concreta.

José Manuel García Álvarez, presidente del club ciclista Siglo XXI, de Oviedo, incide que “tenemos que aprender a convivir unos con otros en la carretera. Un conductor, por adelantar a dos o cuatro grupos de ciclistas no va a llegar tarde a donde vaya. Hay que acostumbrarse a estas normas porque son una medida buena. No penaliza a los coches ni a los ciclistas que van bien por la carretera. El problema es que en este país, o le tocas a la gente el bolsillo, o van muy a su bola, no enderezan”.

Estos cambios en la Ley de Tráfico precisamente se incluyen para dotar de mayor seguridad el tránsito de ciclistas en carretera. “El problema no es que te pongan una multa, es que puedes matar a una persona”, añade Alperi Plaza. El presidente de la federación asturiana calcula que las nuevas normas en materia de adelantamientos entrarán en vigor para el verano. Desde entonces, las temeridades al volante a la hora de adelantar a ciclistas tendrán sanción. Eso sí, si los conductores cumplen escrupulosamente la Ley, supondrá mayor seguridad para todos, que es precisamente el objetivo que persigue la Dirección General de Tráfico. En el año 2020, 36 ciclistas murieron en accidentes de tráfico, solo un 10% menos que el año anterior –a pesar de las restricciones en la movilidad–, siendo el colectivo en el que menos bajó la siniestralidad en comparación con las cifras de 2019.