Los mayores de 80 años comenzarán a ser vacunados del covid antes de fin de mes

Asturias recibirá este próximo lunes el primer lote de vacunas del laboratorio AstraZeneca y empezará a aplicarlas el martes. A partir de ese día, la región dispondrá de tres tipos de vacunas anticovid, cada una con sus plazos y protocolos de manejo, lo que obligará a los organizadores del proceso de inmunización a realizar un “sudoku” diario para aprovechar al máximo el arsenal disponible y agilizar el proceso.

Los mayores de 80 años empiezan en este mes.

Si no hay fallos de abastecimiento, la Consejería de Salud tiene previsto empezar a vacunar frente al coronavirus a los mayores de 80 años antes de que finalice el presente mes de febrero. Siguiendo la misma premisa de suministros suficientes, para finales de mes ya deberían estar vacunados en Asturias todos los residentes y cuidadores de mayores (ya lo están, salvo algunas excepciones por brotes o por rechazo a vacunarse); todos los profesionales de la sanidad (tanto del sector público como del privado); y buena parte de los grandes dependientes que no viven en residencias de mayores. Para vacunar a estos últimos, los equipos sanitarios acudirán a sus domicilios y allí agruparán a convivientes y cuidadores con el fin de optimizar el aprovechamiento de las dosis.

La vacuna de AstraZeneca, de 18 a 55 años.

Ayer, y después de una larga controversia, la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud decidió que la vacuna de AstraZeneca va a administrarse por el momento solo a las personas de entre 18 y 55 años. En su tercera reunión de la semana, la citada comisión debatió si el corte de edad debía establecerse a los 65 o a los 55 años. Con la decisión adoptada, España se alinea con otros países, como Bélgica o Italia, que han establecido el mismo tramo de edad y que es para el que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) emitió su dictamen favorable el pasado viernes, mientras que otros como Alemania o Francia lo han elevado a 65.

Faltan ensayos.

El motivo es que los ensayos de AstraZeneca empezaron a realizarse en personas de 18 a 55 años, y meses después se incorporaron otras de entre 56 y 69, por lo que su eficacia no ha sido lo suficientemente comprobada en este grupo de población. Por eso se ha decidido establecer un intervalo de 10 a 12 semanas entre dosis de esta vacuna y reservar las de ARN mensajero –las de Pfizer y Moderna– a los mayores de 80 años. No obstante, la comunidad científica insiste en que ello no significa que la vacuna de AstraZeneca no sea segura, sino que se necesitan más ensayos para demostrar que es efectiva en los mayores de 55 años.

Baja la incidencia en Asturias.

La Consejería de Salud notificó ayer 425 nuevos casos de coronavirus detectados el jueves en Asturias. Esta cifra es superior a la del día anterior, pero implica una caída de la incidencia a 7 días por cuarto día consecutivo –tanto en tasa global como de mayores de 65 años– y una bajada por segundo día de la incidencia a 14 días (y por primera vez en la de mayores). También se observa un descenso de la positividad, que baja del 10 por ciento por primera vez desde el pasado 25 de enero.

Alta presión en los hospitales.

Sin embargo, precisa la Consejería de Salud, “esta mejoría no debe dar lugar a un relajamiento de las medidas, ya que la presión asistencial es muy elevada”. El jueves se computaron 68 ingresos en planta y 13 en UCI, y 83 altas. Actualmente, en Asturias hay 531 pacientes hospitalizados en planta con confirmación o sospecha de covid-19 y otros 125 permanecen en unidades de cuidados intensivos (UCI).

Margen en el HUCA y alivio en Cabueñes.

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) dispone de margen en sus camas de UCI porque ya tiene a pleno rendimiento los espacios habilitados junto al helipuerto y en el gimnasio de Rehabilitación. En Gijón, el Hospital de Cabueñes afronta el fin de semana con un ligero alivio en cuanto a ocupación. Está previsto que el lunes comiencen a incorporarse las enfermeras de refuerzo contratadas mediante traslados forzosos.

Diez muertos.

Anteayer fallecieron diez personas: tres mujeres y siete hombres. Dos de ellas vivían en residencias de mayores.

Los brotes en las dos residencias de Gijón, estables a falta de las últimas PCR en plantilla

Las dos residencias con preocupantes brotes activos en Gijón, el Sanatorio Marítimo y el geriátrico parroquial de San Pedro en Cimadevilla, confían haber logrado superar el pico de contagios y esperan descartar este fin de semana los últimos posibles positivos. Ayer, el Marítimo, residencia histórica para personas con discapacidad intelectual, dio por finalizadas las labores de sectorización del centro, dejando dos plantas para los positivos que aún siguen en el centro y otras dos para los que, hasta ahora, parecen estar sanos. La dirección ha podido liberar espacios rehabilitando una unidad para usuarios en proceso de envejecimiento que todavía no habían logrado estrenar. “Hemos tenido que cambiar toda la planificación en dos días, pero era necesario”, reconoce la jefatura, que está centrada ahora en la evolución de los 15 ingresados, varios algo más graves. En Cimadevilla, por su parte, la residencia parroquial confirmó ayer que los 17 residentes que habían dado negativo en el primer cribado han vuelto a superar las pruebas PCR realizadas este jueves. De los otros 17 infectados, una falleció también el jueves, dos están en Cabueñes y una en Cruz Roja. El resto, salvo una que sigue en la residencia –una mujer de 102 años asintomática–, están en el hospital de campaña del recinto ferial y, por lo tanto, en estado leve. A la dirección solo le queda despejar las últimas dudas en su plantilla, que también repetirá las pruebas. Las cinco empleadas (todas sin vacunar) contagiadas evolucionan favorablemente.