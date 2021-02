Que nadie se entusiasme diseñando grandes planes para la próxima Semana Santa, que irá del 29 de marzo al 4 de abril. El presidente del Principado, Adrián Barbón, cortó ayer de raíz todos los sueños relativos a viajes, encuentros y otras costumbres propias de las vacaciones que marcan el paso del primer trimestre al segundo, del invierno a la primavera. “Asturias tiene el propósito de mantener el cierre perimetral mientras dure el estado de alarma. Y hay que pinchar el globo de si vamos a vivir la Semana Santa como la Navidad. Si queremos descender a niveles objetivos de seguridad pública hay que sacrificar la Semana Santa”, subrayó Barbón.

El culpable no es otro, por supuesto, que el covid, de cuya circulación en forma de pandemia pronto cumpliremos un año. “Nos queda un mes de febrero muy difícil”, advirtió el presidente regional, quien apostilló que “con el virus no se convive: o nos mata o lo matamos”.

Barbón compareció ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno. En la rueda de prensa expuso un amplio análisis de una crisis sanitaria que en Asturias acumula “1.800 fallecidos” (el Ministerio de Sanidad reconocía hasta ayer solo 1.588). “Estamos preocupados, y mucho, por la expansión de la cepa británica por Asturias. Su incidencia era del 25 por ciento hace unos días, y ya está cerca del 40 por ciento. Es mucho más contagiosa y va a ser mayoritaria en toda España”, destacó el jefe del Ejecutivo, quien añadió: “Eso nos obligará a ser aún más restrictivos”.

Lo que ya está claro es que, mientras permanezca vigente el estado de alarma, en principio hasta el próximo mes de mayo, no se podrá salir de Asturias ni entrar en ella sin alegar motivos de peso. “Somos claros. No vamos a vivir en Asturias una Semana Santa como se vivió la Navidad. No queremos cometer los errores, hay que aprender de ellos, y el error fue vivir la Navidad como se vivió; y eso que fuimos la comunidad con más restricciones junto con la Comunidad Valenciana. Pero ese relajo de algunas medidas desembocó en una tercera ola brutal. Si no queremos una cuarta ola brutal hay que aprender, porque se trata de salvar vidas”, precisó el presidente de Asturias.

“Soy consciente de la fatiga pandémica, pero yo la tengo también”, aseveró Barbón. Y agregó: “En Navidad teníamos que haber apostado más por la vida. Tenemos que pensar que quedan unos meses duros y que hay que tomar medidas restrictivas contundentes”. El jefe del Ejecutivo hizo gala de su prolífica comunicación directa con los ciudadanos. “Nos llegan correos en los que la gente dice que está de acuerdo con nuestras medidas, que son valientes”, afirmó. Y puso como ejemplo el mensaje que le ha enviado Nora, una chica de 16 años, en la que le manifestaba su respaldo a las medidas restrictivas adoptadas por el Gobierno asturiano.

Según Adrián Barbón, Asturias podría estar en el momento actual “en los momentos más cercanos al pico de la tercera ola”. De ser así, el Principado no alcanzaría los niveles de incidencia de otras comunidades autónomas, que en varios casos han llegado a rebasar los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en el intervalo de 14 días.

El presidente se mostró convencido de que las medidas restrictivas que se están aplicando por concejos están dando resultados, “como se está viendo ya en Grado, Noreña o Llanes”, a la vez que han evitado que en 60 de los 78 concejos no se hayan aplicado las máximas medidas restrictivas. En esta línea, reiteró que “nunca dije” que los cierres de territorios no fueran eficaces, sino que los cierres aplicados en los concejos de Oviedo, Gijón y Avilés en octubre y noviembre del año pasado “no habían sido tan eficaces como pensábamos porque no fueron acompañados del cierre de la hostelería”.

Hablando de la hostelería y del resto de los sectores económicos afectados por las restricciones, el presidente asturiano anunció que la próxima semana se celebrarán dos consejos de gobierno para poner en marcha el modelo de solicitud y los plazos de presentación de las ayudas que recibirán unos 27.000 autónomos y empresarios para paliar los efectos derivados de las restricciones impuestas con la finalidad de mitigar el ritmo de contagios.

El objetivo se centra en transferir las ayudas “cuanto antes”. Según las previsiones de la Consejería de Hacienda, supondrán en esta primera convocatoria el pago de 80 de los 100 millones de euros con los que está dotado el fondo covid. Respecto a las peticiones que han formulado Podemos y Foro para que se habiliten mecanismos que permitan otorgar ayudas a los autónomos o empresarios que tengan deudas derivadas de la pandemia –planteamiento que llevarán al pleno de la Junta General del Principado la próxima semana–, Barbón indicó que los servicios jurídicos lo analizarán, pero que hay “poco margen” para conseguirlo.

El jefe del Ejecutivo regional defendió la colaboración entre comunidades autónomas para hacer frente al colapso de sus sistemas sanitarios, con el ofrecimiento de camas y materiales. Sin embargo, negó que el Gobierno de Castilla y León haya solicitado ayuda a Asturias de modo formal. “Si el sistema sanitario de Castilla y León colapsara, el resto de comunidades autónomas tenderían la mano. A lo mejor se pone tan mala la situación en Asturias que requerimos de ayuda”, señaló.

Acerca de la presión asistencial en el Hospital de Cabueñes, de Gijón, Barbón corroboró que se reforzará el área sanitaria con traslados de personal forzosos y voluntarios, con liberados sindicales y también con otras medidas que están permitidas tras la publicación de un real decreto ley del Gobierno central: la incorporación de médicos y enfermeras jubilados (siempre que sean menores de 70 años).

Preguntado por la defensa del PP de Asturias de la vacunación de la vicealcaldesa popular en el Ayuntamiento de Cangas de Onís, Marifé Gómez, en su condición de patrona de la residencia geriátrica Camila Beceña, Barbón afirmó que “más que explicaciones, suenan a excusas”. Y añadió que “evidencian una desconexión total con la sociedad asturiana, que reclama que nadie tenga privilegios”. Según el presidente autonómico, “ninguno de los 84 altos cargos de Asturias se ha vacunado. Si alguno lo hubiera hecho, sería cesado de forma fulminante”.