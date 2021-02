Los expertos alertan del riesgo de repuntes y piden una desescalada lenta y progresiva

El 50 por ciento de los contagios en Asturias por covid-19 ya corresponden a la cepa británica, que se transmite mucho más rápido que la anterior. El dato fue expresado ayer por el consejero de Salud, Pablo Fernández. Por eso, los expertos alertan de que el hecho de que ya se haya llegado al pico de la tercera ola no significa, ni mucho menos, que se haya doblegado la curva. Es más, advierten de que precisamente por la elevada capacidad de transmisión es muy fácil que se produzcan repuntes. De ahí que hagan una llamada de atención: cuidado con la desescalada de las medidas restrictivas que están en vigor. Debe ser lenta y progresiva.

La cifra de nuevos contagios desciende y las hospitalizaciones parecen contenidas, pero el índice de ocupación continúa “muy alto”, al aumentar sobre todo el número de pacientes críticos en las unidades de cuidados intensivos (UCI). Los sanitarios prevén que esta semana, e incluso la próxima, “serán complicadas”.

El consejero de Salud explicó ayer en la Junta que Asturias podría haber superado ya el pico máximo de la tercera ola y que este ha sido más tardío y menos elevado que en otras comunidades autónomas “por la eficacia de las medidas adoptadas”. Con todo, afirmó que “no es el momento de triunfalismos, porque “el riesgo de repunte es alto y real”. La razón es la nueva variante británica, con altísima presencia en Asturias.

Fernández advirtió ante la Comisión de Salud del parlamento autonómico, que no es el momento de “flexibilizaciones prematuras” de cara a las vacaciones de Semana Santa, en las que el Principado ya ha anunciado que mantendrá vigente el cierre perimetral de la comunidad autónoma y el toque de queda. El consejero advirtió de que en Semana Santa habrá que estar “muy atentos”, porque para esas fechas no habrá aún un alto porcentaje de personas inmunizadas con la vacuna. “No se va a poder asegurar que una movilidad aumentada no lleve a una mayor transmisión comunitaria, que es el gran problema, y más con la cepa británica, que es más contagiosa”, recalcó. Fernández expresó su confianza en que los índices de nuevos casos sigan descendiendo en las próximas semanas, para las que se espera una alta presión asistencial al margen de la incidencia del covid-19.

El Hospital de Cabueñes (Gijón) incorporó ayer los traslados forzosos de personal de otras áreas, una práctica que en los hospitales se combina con el ofrecimiento al personal de que renuncien a descansos para hacer frente a la demanda.

En cuanto a las defunciones, el domingo se registraron seis fallecimientos, de los que cinco correspondieron a mujeres de edades comprendidas entre los 76 y los 92 años, y el sexto fue el de Pablo Riesgo, el joven auxiliar de 26 años que trabajaba en el Hospital de Jove y que ya había pasado el covid-19 en noviembre.

El epidemiólogo Daniel López Acuña, exdirectivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y asesor del Ejecutivo regional, resumió ayer la postura de los especialistas. “El riesgo que supone la rápida extensión de la cepa británica y su presencia dominante es que el ritmo de contagio se acelere y se intensifique, y esto puede hacer más difícil doblegar la curva de la tercera ola en un plazo breve”, argumenta. Según señaló, “hay riesgo de estancamiento y ralentización de la curva, porque aun cuando el pico haya pasado nos resta todavía un tiempo para doblegar la curva hasta alcanzar una incidencia de 25 casos por cada cien mil habitantes”. En su opinión, “las medidas de los cierres perimetrales y el plan ‘4Plus’ –puesto en marcha por el Principado– están funcionando, pero debemos tener precaución con la presencia de la cepa británica y no desescalar prematuramente”.

Los epidemiólogos insisten una y otra vez en que, hasta que la inmensa mayoría de la población esté vacunada, la mejor manera de protegerse contra el virus es mantener el uso de la mascarilla y las distancias de seguridad, como las mejores medidas de prevención. Y apostar por una desescalada lenta y progresiva cuando llegue el momento.

El virus proveniente del Reino Unido afecta más a la población de entre 45 y 50 años

Santiago Melón, jefe de la sección de Virología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde se analizan las pruebas del covid-19, explicó ayer que la cepa británica se expandió rápidamente en la tercera y la cuarta semana de enero, mientras que se mantuvo más contenida la semana pasada. Y un dato: según los análisis preliminares, afecta a gente más joven que las anteriores, y sobre todo se ha detectado una mayor incidencia en personas de entre 45 y 50 años. “Hay que analizar con detalles estos análisis preliminares. Los más positivo es que al ser personas más jóvenes, al menos en teoría, deberíamos tener menos problemas de ingresos hospitalarios”.

El máximo responsable del laboratorio de Virología del HUCA explicó que se detecta un claro descenso de positivos en nuevos pacientes, “casi la mitad que hace una semana”. Sin embargo, advirtió de que “lo más previsible” es que ahora se produzca una escalada de ingresos en las UCI, igual que ocurrió en las olas anteriores. “Tiene que ver con el decalaje. Desde que una persona se infecta hasta que empieza a tener síntomas pueden pasar entre dos y cinco días, y otros cinco o siete hasta que se encuentra mal e ingresa. Y si empeora, aproximadamente una semana después pasa a cuidados intensivos”, recalca.

La mutación Kent

El laboratorio de Virología del hospital de referencia en el Principado ya está preparado para detectar la nueva variante de Kent (E484K), una mutación de la cepa británica que podría reducir la eficacia de las actuales vacunas, según los estudios preliminares; algo que aún no se ha confirmado de manera definitiva.

El sistema, pionero en España, diseñado por el laboratorio del HUCA, solo está a la espera de recibir “unos racimos” del virus con la mutación Kent para incorporarlos y poder detectar directamente su presencia en un plazo de 24 horas. “Esperamos que lo podamos hacer en 10 días”, señaló Santiago Melón.