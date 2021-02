Relevo generacional en la pandemia

La altura máxima que han alcanzado las dos elevaciones más recientes de la curva de impacto del coronavirus en Asturias se parece. Son casi simétricas las crestas de las dos “jorobas”. Lo que no es exactamente igual es el estrato de la población dominante, o las edades que han sufrido más en cada una. El discurrir de la pandemia ha ido rejuveneciendo el patrón de los contagios, cambiando la preponderancia indiscutible que los mayores tuvieron en la segunda ola por un progresivo protagonismo creciente de los contagiados más jóvenes en esta tercera que se elevó bruscamente a partir de los contactos de las fiestas navideñas.

La monitorización del Observatorio de Salud ofrece una posibilidad de comprobar que los picos de la curva en los mayores de 65 años han llegado notablemente más arriba en la segunda ola que en esta tercera, o que la suavización del ascenso de esta curva coincide de diciembre en adelante con una elevación de la incidencia en franjas más jóvenes.

Había quedado claro que la evolución de la incidencia entre los asturianos más veteranos dominó el batir de la ola otoñal y los mayores de 65 años alcanzaron un pico máximo de tasa acumulada a catorce días de hasta 735 casos por 100.000 habitantes, superior al tope de 650 en el conjunto de la población. La escalada de enero fue, sin embargo, notablemente más suave para ellos: el pico máximo de este tramo de edad no subió de 574 contagios en el mismo indicador y se detecta un significativo “cruce” de las edades dominantes que cabe ubicar en torno a las vísperas de Navidad. Desde ese momento, los más jóvenes pasan por encima, toman la iniciativa y se hacen cargo de los picos más elevados de esta tercera ola distinta. El conjunto de los menores de 65 registra un comportamiento inverso al de los mayores, con picos más altos en enero que en noviembre –682 casos acumulados ahora, no más de 620 entonces–, pero el efecto del cambio se ve con más nitidez si se desagregan zonas de edad más específicas: entre los menores de veinte años, por ejemplo, la tendencia alcanzó una tasa de 754 contagios a comienzos de febrero y no había superado los 567 en la ola de otoño; los de menos de quince rondaron valores de ochocientos positivos donde apenas habían superado los quinientos, y así sucesivamente.

Si los contagios se segmentan en grupos de veinte en veinte años, por lo demás, en la segunda ola se ve disparada la incidencia por encima de ochenta años (con tasas de más de mil casos) y más homogeneidad en la distribución por edades de esta tercera, en la que la tasa máxima de los octogenarios baja a menos de setecientos y el grupo más golpeado pasan a ser los menores de veinte.

En el relevo generacional influirá seguramente el duro castigo que la pandemia infligió a los mayores y la consiguiente inmunización. Tendrán su efecto las vacunas que en el último mes y medio han priorizado a los grupos de edad más avanzada… El caso es que el descenso al detalle por edades otorga carta de naturaleza numérica a situaciones que se intuyeron estos meses, como el aumento significativo –con picos de hasta 1.600 casos– de la incidencia entre menores de veinte años en el área sanitaria de Avilés durante esta tercera ola en la que se detectaron varios brotes de alta transmisión entre la población juvenil de la comarca, vinculados a la cepa británica.