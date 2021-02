La hostelería, en pie de guerra, pide al juez la suspensión del polémico cierre de Oviedo

La patronal de la hostelería y el turismo, Otea, presentará hoy un recurso contencioso administrativo contra la resolución del Principado del 17 de febrero que mantiene al concejo de Oviedo en el nivel “4 Plus”, y solicitará medidas cautelarísimas inmediatas para su suspensión. El sector entiende que para decidir la prórroga del cierre perimetral y del interior de establecimientos, Salud “vulneró la forma en la que se evalúan los datos epidemiológicos de los concejos que sirven de base para la determinación de la prórroga en función de que superen o no los límites establecidos”. Los argumentos de la patronal hostelera asturiana se sustentan en el calendario y la incidencia acumulada. La decisión de si se prorrogaba o no el cierre en Oviedo se tomaba de cara al 17 de febrero, junto con Carreño y Gozón. Según Otea, todas las resoluciones adoptadas hasta el momento se basaron en evaluar los datos que ofrece el Observatorio de Salud de Asturias de hasta los dos días inmediatamente anteriores al plazo establecido para la prórroga, y su evolución en los 7 días anteriores. “En el caso de Oviedo y Carreño no se hace así y se evalúan los datos del 8 al 14 de febrero, es decir, de hasta tres días antes de la prórroga”, subrayan los hosteleros. Curiosamente, en la misma resolución, al estudiar la situación de Gozón, sí analizan los datos del 9 al 15 de febrero.

Según el presidente de la patronal, José Luis Álvarez Almeida, “si los hubieran analizado entre el 9 y el 15, en Oviedo estaríamos abiertos”. La incidencia general acumulada a 14 días sería de 311,53 casos por cada 100.000 habitantes, inferior al límite de 325, y en el parámetro correspondiente a los mayores de 65 años, sería de 177,75, por debajo de los 195 casos por cada 100.000 habitantes establecidos por Salud. “Es una cuestión de rigor en los datos, de criterios y de disciplina, y si lo varían que expliquen por qué”, remarcó Álvarez Almeida.

También el presidente de Comercio de Oviedo, Ignacio del Río, cuestionó que siga el cerrojazo del concejo: “Mantener el cierre no tiene sentido. Si hay unos criterios para cerrar no puede haber otros para abrir. A esto se le llama gobernar a salto de improvisación. Si Oviedo es una ciudad con tanta densidad de población y ha conseguido reducir los contagios debe reconocérsele. Tenemos unos números decentes para poder abrir con medidas”, planteó Del Río. “Están dañando al comercio pues necesitamos clientes de fuera y el cierre del interior de la hostelería nos afecta”, agregó el presidente de Comercio de Oviedo, categórico en su cuestionamiento a las decisiones del Principado: “Si saco un cinco en el examen el profesor no me puede suspender porque le caiga mal”, reprochó en referencia a que Oviedo sí cumple los límites establecidos en su día para decretar los cierres perimetrales.

El presidente en funciones de la Cámara de Comercio de Oviedo, José Manuel Ferreira, también fue crítico: “Deben ser decisiones que obedezcan a criterios reglados. No cabe que la discrecionalidad sea el mecanismo de decisión”, afirmó. Para Ferreira, “a estas alturas de la crisis pandémica no son admisibles decisiones arbitrarias, no consensuadas, que tienen un alto coste y que perjudican la salud de la maltrecha economía que para muchas familias ya es de ahogamiento extremo”.

La Consejería de Salud informó precisamente ayer por primera vez de criterios de salida del nivel de máxima restricción, el 4 Plus. La nueva condición, hasta ahora desconocida, establece que los municipios más poblados, con más de 30.000 habitantes, deben registrar una incidencia acumulada global a 14 días inferior a 325 contagios por cada 100.000 habitantes durante siete días consecutivos y, además, con tendencia descendente para poder salir del cierre perimetral. Hasta ayer, Oviedo llevaba tres días en tendencia descendente por debajo de esos 325 casos.

El presidente Barbón también se pronunció sobre los plazos de las restricciones. “No basta simplemente con bajar el umbral, porque entonces podríamos tener concejos entrando y saliendo del nivel 4 Plus todos los días y eso no tiene ningún sentido común”, declaró.

Novedades en los cierres

La Consejería de Salud comunicó ayer que los concejos de Mieres, San Martín del Rey Aurelio y Siero dejarán atrás sus respectivos cierres perimetrales a lo largo de este fin de semana mientras que en Gijón se prorrogará el cerco por motivos sanitarios. San Martín del Rey Aurelio está reabierto desde hoy y su hostelería podrá servir en el interior de los locales tras 25 días con limitaciones. Salud aseguraba ayer que este concejo del valle del Nalón “es el que ha experimentado una mejoría más rápida”. El alcalde en funciones, Honorino Montes, acogió “con cierto alivio y esperanza” el levantamiento del cierre perimetral y de las medidas restrictivas específicas “que los sectores hostelero y comercial han sufrido de manera especial en estas semanas, como también las personas a título individual por las limitaciones en los accesos al municipio”.

Mieres entró en el nivel de riesgo extremo el pasado 24 de enero y lo abandonará mañana. La consejería de Salud destacó que en los últimos cinco días se han registrado 13 casos en el concejo y que la incidencia acumulada a 14 días ha sido inferior a 325 casos por cada 100.000 habitantes “en las últimas jornadas”, aunque no precisó cuántas, cuando según los datos del Observatorio de Salud del Principado, ayer eran son solo seis días y no los siete a los que se remitía la nueva normativa.

Sí cumple ese plazo Siero, que ayer contabilizaba 8 días por debajo de esa cifra de casos. Su situación fue revisada ayer después de que Salud informase a principios de esta semana que se prolongaba su cierre perimetral, lo que motivó el enfado del Alcalde, Ángel García, quien celebraba ayer que la Consejería hubiera “atendido a los planteamientos del Ayuntamiento”. Finalmente, las diferencias entre Salud y el consistorio sierense (a pesar de compartir gestión socialista), concluyeron gracias a una reunión en la que se optó por levantar las restricciones especiales a Siero. “Esperábamos que, a la luz de las cifras, nos permitieran recuperar la actividad previa. Felizmente ha sido así, pero quiero pedir a la ciudadanía responsabilidad y cautela para poder recuperar nuestras vidas normales lo antes posible”, concluyó García.

La alcaldesa de Gijón, Ana González, asumió la prórroga del cierre de su municipio. “La situación ha mejorado, es cierto que ha habido un descenso en el nivel de contagios, que es bueno, pero todavía estamos por encima de los indicadores que había marcado el Principado como situación límite”. La regidora espera que en la próxima revisión haya mejores noticias: “En la tasa acumulada a 7 días ya se ve claramente una mejoría mayor y eso permite prever que la evolución va a seguir siendo positiva. Pero tenemos que esperar al menos siete días, a la próxima revisión, para saber si podemos cambiar de nivel”, avanzó. Un plazo de revisión que Salud acortó ayer en el caso de Siero, sentando un precedente.