El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha rechazo el recurso presentados por la patronal Otea contra el cierre de los negocios decretado contra el Principado para los municipios 4 Plus.

El Pleno del Tribunal Superior de Asturias, que llevaba reunido toda la mañana, tenía este asunto sobre la mesa. La resolución dictada tiene que ver con el recurso presentado por Otea para que el TSJA aprobase la aplicación de medidas cautelares en contra del cierre decretado en los concejos "4 Plus". La patronal asturiana siguió los pasos de sus homólogos del País Vasco, que consiguieron un fallo favorable a su solicitud y que no fue recurrido por el Gobierno de Íñigo Urkullu, lo que les ha permitido abrir tanto en el interior como en el exterior de los bares y restaurantes de esa comunidad autónoma, aunque con limitaciones. Eso sí, aún queda pendiente la sentencia.

Queda sobre la mesa, aún pendiente, otro recurso que tiene que ver la prórroga del sistema 4 Plus en Oviedo.

El auto del TSJA

Ante la solicitud de Otea, el TSJA rechazó el pasado viernes las medidas cautelarísimas que pedían los hosteleros. "No cabe apreciar tal situación de urgencia en el presente caso, reproduciendo al efecto sus razonamientos, y ello porque no difieren los supuestos y de que estamos ante una prórroga de las medidas adoptadas en su día". Añadían los jueces que, por tanto, no atenderían la solicitud instada por esa vía. Convirtió las medidas "cautelarísimas" en "cautelares", aunque no lo decía expresamente, pero le dio audiencia a la otra parte, al Principado y redujo los plazos a dos días para que justificara por escrito la fórmula que aplicó en el caso de Oviedo para prorrogar el confinamiento perimetral con todas sus consecuencias.

Coincidencia de tiempos.