El robot inteligente que llama a los asturianos para citarles a vacunarse contra el coronavirus sigue registrando incidencias. Y buena parte de los afectados, gente en general de edad avanzada, está llamando sin parar a los sanitarios del 112, que se consideran desbordados. El número de alertas recibidas por temas relacionados con el covid-19, aseguran, “se han multiplicado por dos o por tres” en la línea del servicio de emergencias desde la puesta en marcha del aparato. “Ni siquiera podemos ayudarles porque no tenemos acceso a sus datos de citación”, lamentan. Piden que los interesados liberen las líneas del 112 y las del número específico de dudas por coronavirus, el 984100400, porque también depende de ellos. Es importante no colapsar ninguno de los dos números para ninguna emergencia vital quede sin atender.

El 112 atendía hasta ahora aproximadamente doscientas o trescientas llamadas relacionadas con el covid-19. “Ahora son más de quinientas”, asegura el personal. Administrativos de hospitales también se están viendo en una situación similar, porque tampoco ellos tienen acceso a los datos de las citas tramitadas por esta máquina. El robot, además, y siempre según los profesionales, sigue registrando incidencias y envía “varios mensajes con fechas distintas” a los pacientes, que se angustian por miedo a perderse su cita. “En cualquiera de los casos, mucha gente mayor no se las va a arreglar si las cita una máquina porque no se van a quedar tranquilos. La solución no debería ser ésta”, aseveran desde el servicio de emergencias.