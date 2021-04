El candidato a presidir el Consejo de Transparencia ve "una ocurrencia" que la sede esté en Avilés

Fernández, funcionario del Cuerpo Superior de Administradores del Principado y que ha sido director general en varios departamentos autonómicos, ha justificado sus reparos a ese emplazamiento en que la mayor parte de la actividad a controlar por el futuro Consejo de Transparencia "se encuentra en Oviedo", el traslado de los 14 miembros del citado órgano a Avilés generaría el pago de dietas y la labor de formación y funcionamiento de la Oficina de Buen Gobierno sería "más sencilla" en la capital, donde está la sede del instituto Adolfo Posada.

No obstante, José Manuel Fernández, ha precisado que la ubicación del Consejo de Transparencia no es competencia suya. "Ustedes dirán a dónde hay que ir", contestó al diputado de Ciudadanos, Luis Fanjul, quien defendió que su grupo apuesta por llevar ese nuevo organismo a Avilés, "como un guiño a la tercera ciudad de Asturias, dado que la Sindicatura está en Oviedo y el Consejo Consultivo en Gijón".

José Manuel Fernández ha aprovechado la comparecencia en la Junta para reclamar el apoyo de todos los grupos parlamentarios al nuevo órgano, pendiente de su constitución aunque la ley que lo regula ya fue aprobada en 2018. Asturias será la última comunidad autónoma en contar con un servicio de control y garantía de transparencia en la administración regional, aunque algunas autonomías no han creado un instrumento nuevo sino que lo han vinculado a otros ya preexistentes, como es el caso de Galicia y Castilla y León.

El candidato a presidir el Consejo de Transparencia ha declarado que en estos momentos "su principal preocupación" es la consecución de "medios adecuados personales y materiales" porque sin ellos no será posible garantizar el buen funcionamiento del nuevo organismo, si bien no ha podido precisar su coste porque, según dijo, dependerá de los servicios que pueda prestar directamente la administración del Principado. José Manuel Fernández ha garantizado su independencia en el caso de que su nombramiento resulte aprobado por el Parlamento asturiano, tal y como parece presumible, ya que ha sido propuesto por el PSOE y cuenta con el apoyo de varios grupos de la Cámara. "Nunca he tenido carné ni a estas alturas lo voy a tener", declaró el candidato a una pregunta formulada por el portavoz de Vox, Ignacio Blanco, sobre si cree que tendrá "absoluta independencia" para ejercer su cargo. En general, los grupos no han manifestado oposición a la candidatura de Fernández. El punto de mayor tensión llegó cuando el diputado de Cs, Luis Fanjul, discrepó de la valoración negativa del candidato a llevar la sede a Avilés. "No es Botswana", replicó el parlamentario naranja al candidato, una contestación que el portavoz adjunto del PP, Pablo González, interpretó como acoso al compareciente, extremo negado por el parlamentario del grupo naranja, que lo tildó de discrepancia y pidió "respeto" al grupo popular.

El nombramiento de José Manuel Fernández como presidente del Consejo de Transparencia deberá ser aprobado ahora por la Junta General del Principado es uno de sus próximos plenos. Esta elección supondrá el primer paso, imprescindible para la puesta en marcha del órgano que, entre otros cometidos, deberá velar por el acceso de los ciudadanos a la información pública y regular la creación del Registro de Grupos de Interés o lobbys en la comunidad autónoma, conforme establece la ley autonómica de Transparencia y Buen Gobierno.