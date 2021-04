Cierres perimetrales en Asturias: estos son los concejos que preocupan a los expertos

Langreo y Mieres son los únicos concejos que se encuentran en estos momentos bajo las restricciones de la fase "4 Plus", lo que supone el cierre perimetral (no se puede salir ni entrar sin una causa justificada), el cierre el interior de los bares (sí se permite servir en terraza), se limitan las reuniones a cuatro personas y se restringen los encuentros en domicilios solo para convivientes, se establece también el cierre de centros comerciales (salvo comercios de alimentación esenciales) y la reducción del aforo a un 20% en comercios de más de 300 metros cuadrados ubicados fuera de las grandes superficies. Entre las medidas de control, también están la suspensión de la actividad en interiores de centros deportivos y gimnasios, así como la suspensión de las reuniones de negocios, profesionales, seminarios, de comunidades de propietarios, eventos y encuentros similares. Además, en estos concejos se recomienda el confinamiento parcial de la población.

A continuación, analizamos los concejos que preocupan por su evolución.

La situación de Llanes Datos a 12/04/2021 IA Incidencia acumulada Días superando el valor máximo Tendencia del dato El concejo está cerrado Restricciones adicionales Cierra próximamente ! Está cerca de cumplir las condiciones para el cierre Parámetros incumplidos Concejo IA gen. a 14 días Máx.: 325 IA +65 años a 14 días Máx.: 195 Traz. Min.: 75 3 días en alerta extrema IA gen. Sit. Llanes = Últimos 3 días 11/04/2021 Nuevos casos: 3 363,7 170,2 78,0 10/04/2021 Nuevos casos: 7 348,8 170,2 76,2 09/04/2021 Nuevos casos: 3 341,4 170,2 70,2 * las fechas son susceptibles de prórroga Fuente de los datos: Observatorio de Salud en Asturias

Llanes es uno de los concejos sobre los que está puesto el foco estos días, con unos indicadores cerca de entrar en la fase "4 Plus". Tal y como explica el Observatorio de la Salud en su informe diario, la transmisión sigue alta en el concejo. Pese a que ayer solo notificó 3 nuevos casos, su incidencia acumulada (IA) a 14 días ya supera los 350 casos por cada 100.000 habitantes. En el caso de IA en mayores de 65 años, la incidencia está en los 170 casos, por lo que se mantiene por debajo de los 195 caoss que establece el umbral. En el caso de la trazabilidad, fundamental para tomar decisiones, registra unos porcentajes positivos en los dos últimos días, pero muy cercanos al límite del 75%.

Preocupa mucho la positividad en el municipio, por encima del 7%.

La situación de Cangas del Narcea Datos a 12/04/2021 IA Incidencia acumulada Días superando el valor máximo Tendencia del dato El concejo está cerrado Restricciones adicionales Cierra próximamente ! Está cerca de cumplir las condiciones para el cierre Parámetros incumplidos Concejo IA gen. a 14 días Máx.: 325 IA +65 años a 14 días Máx.: 195 Traz. Min.: 75 3 días en alerta extrema IA gen. Sit. Cangas del Narcea = Últimos 3 días 11/04/2021 Nuevos casos: 5 140,2 138,7 85,0 10/04/2021 Nuevos casos: 0 107,2 138,7 87,1 09/04/2021 Nuevos casos: 1 107,2 138,7 87,1 * las fechas son susceptibles de prórroga Fuente de los datos: Observatorio de Salud en Asturias

Las autoridades sanitarias alertaron también ayer de un posible empeoramiento en Cangas del Narcea después de registrar cinco contagios en la jornada de ayer. "Preocupante de nuevo la situación en Cangas del Narcea que reporta 5 casos, los mismos que todo Avilés o todo Gijón. Sigue en nivel 2 de riesgo pero se acerca al nivel 3, con positividad por encima incluso del 4% por primera vez", explicaba ayer el Observatorio de la Salud. El concejo ya vivió un cierre perimetral al inicio de la tercera ola, en el mes de febrero.

La situación de Langreo Datos a 12/04/2021 IA Incidencia acumulada Días superando el valor máximo Tendencia del dato El concejo está cerrado Restricciones adicionales Cierra próximamente ! Está cerca de cumplir las condiciones para el cierre Parámetros incumplidos Concejo IA gen. a 14 días Máx.: 325 IA +65 años a 14 días Máx.: 195 Traz. Min.: 75 3 días en alerta extrema IA gen. Sit. Langreo Del 31/03 al 13/04 * al 13/04 * Últimos 3 días 11/04/2021 Nuevos casos: 11 403,2 352,4 71,2 10/04/2021 Nuevos casos: 0 382,8 323,1 74,7 09/04/2021 Nuevos casos: 24 387,9 332,8 76,6 * las fechas son susceptibles de prórroga Fuente de los datos: Observatorio de Salud en Asturias

Pese a que se encuentra en la fase "4 Plus" desde hace más de dos semanas, las autoridades también han alertado de un empeoramiento de los datos en Langreo. El concejo reportó ayer más del 10% de los casos de Asturias (11 casos), con un caso más que el anterior lunes. Su IA 14, que debería bajar de los 325 casos para empezar a pensar en salir del cierre perimetral, no solo no desciende, sino que sigue en ascenso y ya supera los 400 casos por cada cien mil habitantes, siendo el concejo de Asturias con mayor incidencia. Mieres, el otro concejo con restricciones adicionales, registró ayer una leve mejoría.