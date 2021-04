La cita de la vacuna: si tiene 64, 65 años o más de 80 y no le han llamado debe hacerlo usted

La gerente del Servicio de Salud del Principado, Concepción Saavedra, aseguraba hace unas horas que aquellas personas de los grupos de edad citados (más de 80 años; o 64 años cumplidos; o 65 años cumplidos) que no hayan recibido esa llamada para la vacunación deberían ponerse en contacto con el teléfono automático de gestión de citas porque se trata de tres grupos donde sólo deberían quedar muy pocos casos de personas sin haber sido llamados. Y es posible, o así lo temen en el Sespa, que esté habiendo problemas para contactar porque haya teléfonos o información desactualizada. "Se han hecho entre 6.000 y 8.000 llamadas en las que nadie ha contestado y tampoco se ha podido contactar cuando lo ha hecho el personal del Sespa. Es importante que esas personas que están en las franjas de edad que ya se dan por vacunadas, si no lo están, se pongan en contacto con el sistema", comentó la gerente.

Según los datos que a diario se hacen públicos en Asturias sobre el avance de la vacunación, en el grupo de personas de más de 90 años sólo queda menos de un 5% de población por localizar. Y en algún área ni eso. En el área I (Jarrio) ya tienen puesta una dosis el 97,8% de los residentes de más de 90 años, y en el área VII casi el 95%. En el área III (el de Avilés y comarca), los registros oficiales dan incluso un 100,36% de vacunación, lo que más parece un error que una realidad.

Con respecto al grupo de 64 y 64 años, también se está dando por cerrada la citación a estos asturianos y eso implica que en muchas áreas ya están llamando estos días a personas de 63 y hasta 62 años.

En todo caso, la población debe recordar que el sistema automático de gestión de citas (984016144) no ofrece un día y una hora a demanda del ciudadano, pero sí está programado para registrar aquellos números de teléfono de las personas que no están siendo citadas. Incluso el Sespa ha puesto a disposición una dirección de correo incidenciacitacionautomatica@sespa.es si hubiera que recurrir a un aviso por email.

La gerente del Sespa daba cuenta de los cambios que se han introducido en la gestión automática de las citas y la información de las vacunas, para facilitar todo el proceso. Aunque aún quedan flecos que revisar porque siguen siendo muchos los asturianos que relatan las dificultades para entenderse con la máquina cuando reciben la llamada del robot. "Me llamaron y no hubo forma de entenderse. Y aunque dicen que se repiten tres llamadas en 18 horas, a mí no me ha ocurrido. Han pasado dos días y no sé nada más de mi vacuna", contaba un gijonés a este periódico. Otras personas que pasaron por la misma tesitura afirman que en muchas ocasiones el robot no interpreta bien la voz de las personas y la gestión progresa mejor si se pulsan los números del teléfono en vez de contestar de viva voz a lo que se pregunta.

En todo caso, el sistema de gestión de citas e información de vacunas sigue la siguiente dinámica, según han explicado desde el Sespa:

Muchos asturianos van a recibir una llamada del teléfono 984016144. Es del sistema automático de vacunación. Si no ha cogido la llamada, no hace falta que se angustie porque le volverán a llamar. Las llamadas pueden producirse de lunes a domingo (se ha ampliado ya que antes solo funcionaba hasta el sábado), entre las 9.00 horas y las 21.00 horas.

El sistema no contempla hacer una llamada única. Cada usuario podrá recibir hasta un máximo de tres llamadas que, de no resultar efectivas, derivarán en una nueva llamada por parte de alguna de las personas que trabajan en el Sespa.

¿Qué pasa si no entiendo al robot, no me entiende, no oigo o se corta la llamada?

La gestión automatizada está programada para que primero tenga en cuenta "un ciclo de tres llamadas (mañana, tarde y al día siguiente)", en un plazo de 18 horas, explicó concepción Saavedra. Si en ninguna de esas llamadas se logra contactar o no se puede llevar a cabo la cita, entonces "será un operador del Servicio de Salud el que le llamará para darle esa cita". Inicialmente se había previsto un ciclo de 6 llamadas automáticas pero la experiencia de uso ha determinado que para muchas personas mayores que ese proceso automático es complejo y si en tres intentos se ve que no prospera la cita, lo conveniente es que la llamada siguiente ya la realice una persona del Sespa.

Lo mismo ocurre si se corta la llamada y no se haya podido cerrar una cita: el sistema volverá a llamar hasta un total de 3 veces.

En todo caso, hay que tener en cuenta que quien cierra una cita con la llamada automática va a recibir un SMS al móvil de confirmación.

¿Se puede devolver la llamada?

El 984016144 no está pensado para dar citas a demanda del que llama. Pero sí es un número a través del cual se puede obtener mucha información ya que también está concebido como un número de atención al ciudadano para resolver dudas.

Así que a ese teléfono se puede llamar para recibir información general de las vacunas o la campaña de vacunación, también podrán darle la fecha estimada de la vacunación según el año de nacimiento, y podrá consultar para cuándo tiene la cita en el caso de que se haya concertado y no recuerde los detalles.

También se puede llamar a ese número para conocer "su estado", es decir que le dirán si es usted un asturiano al que nunca han llamado, si le han llamado y no han establecido contacto...

La gerente del Sespa también ha recalcado la importancia de llamar a ese teléfono para actualizar su número de contacto. "Es muy importante que se actualicen los teléfonos para que podamos citarles", comentó la gerente del Sespa.

Ojo no llame al centro de salud ni al 112

"Para todas las dudas de las vacunas o las citas no hay que llamar al centro de salud ni al 112. Llame a este teléfono: 984016144", insistió Concepción Saavedra.

Y si todas las opciones de este teléfono no cubren las necesidades, se puede mandar un correo a incidenciacitacionautomatica@sespa.es

Recibirá un SMS de recuerdo

Las citas que se confirman se ratifican con un SMS que va a llegar al teléfono móvil del usuario. Y que se puede recibir dos veces: una tras la confirmación telefónica y otra con un poco de antelación si es que la cita era con un horizonte largo.