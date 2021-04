Asturias bate otro récord de vacunación: más de 70.000 dosis administradas esta semana

Asturias sigue a buen ritmo de vacunación. Tanto que esta misma semana que hoy concluye el Principado ha administrado más de 70.000 dosis. Un ritmo que no se esperaba alcanzar hasta mayo. Entre el lunes y el sábado (los datos de hoy domingo aún no están disponibles) se han aplicado 65.118 dosis. De esta manera, más de 16.000 personas han completado su pauta de dos dosis y casi 60.000 fueron pinchadas por primera vez.

Lo cierto es que la comunidad va, casi, de récord en récord. En un sólo día esta semana, anteayer viernes, se han llegado a inocular 14.590 dosis. A ello ha ayudado, en buena medida, que se ponga en marcha grandes centros de vacunación como el de Parque Astur en Avilés.

Y es que, a pesar de las dudas que las propias autoridades sanitarias han reflejado con respecto a Astra Zeneca no parece que el rechazo a la administración de dosis cale en el Principado. De hecho entre el lunes y el sábado apenas un millar de personas habían rechazado la vacuna. Parecen estar amortiguándose los recelos de la semana pasada, cuando llegaron a faltar a su cita en el punto de inmunización hasta el 30 por ciento de los citados para aplicarles la vacuna anglosueca.

Fuentes sanitarias aseguran que las próximas dos semanas se centrarán en poner segundas dosis a los pacientes que ya recibieron la primera. Además se va a seguir el turno de vacunación para los menores de 63 años.

Aquellos asturianos de más de 80 años, o quienes hayan cumplido 64 y 65 años, ya deberían tener una dosis de vacuna contra el covid o una cita para hacerlo. Y si no la tienen porque nadie les ha llamado, deben ponerse en contacto con el teléfono de información sobre la vacunación, que es el 984016114. La gerente del Servicio de Salud del Principado, Concepción Saavedra, aseguraba hace unos días que aquellas personas de los grupos de edad citados (más de 80 años; o 64 años cumplidos; o 65 años cumplidos) que no hayan recibido esa llamada para la vacunación deberían ponerse en contacto con el teléfono automático de gestión de citas porque se trata de tres grupos donde sólo deberían quedar muy pocos casos de personas sin haber sido llamados. Y es posible, o así lo temen en el Sespa, que esté habiendo problemas para contactar porque haya teléfonos o información desactualizada. "Se han hecho entre 6.000 y 8.000 llamadas en las que nadie ha contestado y tampoco se ha podido contactar cuando lo ha hecho el personal del Sespa. Es importante que esas personas que están en las franjas de edad que ya se dan por vacunadas, si no lo están, se pongan en contacto con el sistema", comentó la gerente.

Plazos

Asturias confía en cumplir sus objetivos en una vacunación que avanza “a gran ritmo”, pese a las dudas que las alertas por trombos han generado en algunas marcas, según destacó el consejero de Salud, Pablo Fernández.

La UE mantiene las cautelas sobre las vacunas de AstraZeneca y Janssen, mientras se investigan los casos detectados de trombosis en personas que recibieron dosis de estos laboratorios, y fía ahora a las vacunas de Pfizer el éxito de su plan para inmunizar al 70 por ciento de los adultos en verano. La presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, anunció que Europa recibirá este trimestre 50 millones de dosis adicionales del laboratorio Pfizer-BioNTech. Esta remesa eleva las entregas esperadas entre abril y junio a 250 millones de dosis. Como esta vacuna requiere doble pinchazo, serían suficientes para inmunizar a 125 millones de personas.

La UE negocia adquirir en los próximos años hasta 1.800 millones de dosis del fármaco de Pfizer: “Ha demostrado ser un socio fiable”, dijo Von der Leyen. “Ha cumplido sus compromisos y responde a nuestras necesidades”. Bruselas expresa así su apuesta por las vacunas basadas en tecnología de ARN mensajero, nunca usadas hasta esta pandemia en humanos. En cambio, quedan arrinconadas las vacunas que emplean la fórmula clásica de inyectar virus atenuados.

Con todo, el consejero de Salud de Asturias mostró su confianza en que Europa finalmente dé luz verde al fármaco de Janssen para que se sume “al arsenal de vacunas” que se están utilizando en España. A Asturias le corresponde una primer remesa de 3.100 dosis. Fernández apuntó que una posibilidad es que, al igual que ha sucedido con el tratamiento de AstraZeneca, se aplique el producto del laboratorio de Johnson&Johnson “a un determinado rango de edad” en el que se compruebe que la vacuna es totalmente segura.