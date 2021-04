Las discusiones entre hosteleros y clientes insatisfechos son cada vez más habituales en internet. Esto es, precisamente, lo que le ha pasado a un empresario de Gijón, que ha dado toda una lección a un presunto comensal insatisfecho que se quejaba porque las raciones eran escasas: "Tendríais que valorar más la gastronomía y no las cantidades".

Todo comenzó con el comentario de un cliente insatisfecho. "El atún estaba bueno, escasísimo y carísimo. El entrecot debe significar una reducción, pero de cantidad. De sabor normal, pero la ración mínima, si pides un entrecot, es entero, ¿no? Las setas fuera de carta, estaban buenas. El precio que pagamos por todo esto, unas puntillitas, ¿cuál sería la palabra? Carísimo, por no ofender. Pasamos de parrilla a ir de gourmet, pero sólo en la cantidad y en el precio. Para mi gusto nada recomendable...", apunta el supuesto cliente insatisfecho.

Ante estas acusaciones, la respuesta del empresario no se hizo esperar. "Ante todo, gracias por venir. Es el segundo comentario que hacen de su visita y son lamentables sus palabras, cuando todo lo que escriben pone de manifiesto que no entendieron dónde comieron. Nosotros no somos ese restaurante en el que ustedes estarían contentos con la tripa llena de raciones abundantes y desproporcionadas. En todo momento os indicamos las cantidades de cada plato, dejando claro que era poca comida para una mesa de 6 personas. Por ser parrilla no tenemos que cargar con ese perfil de clientes que queréis un tipo de comida que nosotros no tenemos...", contestó el empresario.

Pero aún hubo más. "A nosotros nos apasiona nuestro trabajo, la gastronomía, el producto... No trabajamos con producto local, lo que nos hace más difícil el tener todo perfecto. Y aun así, no lo valoráis. Comer atún rojo salvaje de almadraba de Barbate en el centro de Gijñon... Tendríais que saber valorar más la gastronomía y no las cantidades. Y más en tiempos tan difíciles como estamos ahora mismo . Un saludo y antes de reservar en un restaurante enterarse qué personalidad tiene el sitio y qué podréis encontrar, no dedicarse a comparar con otras ofertas distintas", zanjó el empresario.

Este tipo de confrontaciones entre supuestos clientes insatisfechos y empresarios son cada vez más habituales en la red. Especialmente en las plataformas especializadas en el sector hostelero. Por este motivo, no son pocos los hosteleros que piden a este tipo de redes sociales que, al menos, exijan a los usuarios una prueba de compra antes de escribir su comentario, como podría ser un ticket.

Esto es debido a que muchos consideran que algunos de los comentarios que se vierten son falsos. Bien por parte de clientes enfadados que tratan de hacer el mayor daño posible al establecimiento, o por la competencia.

El posicionamiento en este tipo de redes sociales es importante, según la opinión de los empresarios del sector. Y es que aseguran que cada vez son más las personas que se guían por las críticas y los rankings de internet a la hora de elegir restaurante.