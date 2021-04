Asturias no gozará de libertad total tras el 9 de mayo, fecha en la que se termina el estado de alarma. El Principado ya venía advirtiendo que las restricciones se irían aplicando por áreas y serían conservadores en esta nueva etapa de "desescalada". Hoy, el director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, lo ha confirmado de forma rotunda: "El 9 de mayo no es el final de todo". Sin embargo, sí que apuntan a unas medidas más relajadas porque "el horizonte es favorable". Trabajan ya en un paquete de medidas, similares a las del 4 Plus, que se darán a conocer la próxima semana.

La incidencia del virus en la región no es mala. Ha descendido a nivel global, el número de casos se mantiene estable en torno a los 100 diarios y poco a poco también se relaja el nivel de incidencia en los menores de 65 años. La vacunación -al menos un 30% de los asturianos tiene una dosis- nos sitúa en un "una situación más positiva que hace un año", pero "hay virus circulando".

¿Asturias seguirá cerrado perimetralmente tras el 9 de mayo?

No puede haberla a nivel legal. Sobre si Asturias es partidaria del cierre perimetral o no tras el estado de alarma, Cofiño admite que "ahora mismo no hay una opinión clara". Su intención es "adaptar las medidas de forma progresiva" para "regular el desequilibrio de casos entre las comunidades autónomas".

Preocupan los jóvenes

En estos momentos, los jóvenes son los que más preocupan al Principado. La incidencia del virus en personas mayores están cayendo y suben los casos de los jóvenes de entre 15 y 30 años. Un 30% de los contagios detectados en esta última semana son entre la juventud. "Hay más casos en estos grupos, pero no tiran tan hacia arriba de la curva como ocurría antes", explica Cofiño. Por eso Asturias parece soportar el envite de una cuarta ola y se mantiene en una situación de meseta.

Trabajar con los jóvenes es ahora el objetivo. "Pido a la juventud que en este sprint final de la pandemia se protejan porque son los vulnerables. Puedes protegerse y protegernos", clama la coordinadora de programas covid, María José Villanueva.

Aumenta el número de contactos estrechos

En las últimas semanas ha ido aumentando el número de contactos estrechos por cada caso. Inicialmente había unos 3 o 4 contactos. Esta semana "estamos preocupados porque nos acercamos a los 8 contactos estrechos por caso", admite Villanueva. Por eso hacen un llamamiento a las personas para que limiten su vida social. "No es que haya ido a cenar con 8 es que, mientras era portador del virus, he estado con 8 personas", aclara.