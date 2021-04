Así se vive en la Salas incomunicada por el “argayón”, donde ven "una brutalidad” lo que tardarán en abrirles una vía

Es el sentir general de los salenses, que viven estos días desde que se produjo el “argayón” entre la rabia y la resignación. “Estamos tocados, todos, el pueblo en sí, porque vemos que nos morimos poco a poco”, dice la hostelera Susana Díaz. “Sin infraestructuras solo falta que se vaya la Danone porque no tiene por donde pasar”, añade a renglón seguido. En su cafetería de Salas, ya no entran a tomar el café algunos de los habituales “porque el tiempo, ahora, lo echan en la carretera”, dice. Y a los trabajadores que acudían al almuerzo “ya no se les ve el pelo”.

La falta de clientela también se nota en los negocios hosteleros de Tineo y Allande que se nutren, en parte, de visitantes de las ciudades de la región cada fin de semana. Pero el rodeo que deben dar los clientes por la carretera AS-15 en sentido Cangas del Narcea anula muchas reservas. Así lo advirtieron en los establecimientos de restauración de la zona. “Se está notando mucho porque la gente decide ir a otros sitios por no dar vueltas”, señala el comerciante José Manuel Alba, quien califica de “exagerado” el plazo de hasta finales de verano para el paso alternativo “en los tiempos en los que estamos”.

La preocupación en el sector empresarial de la zona crece y el anuncio de los tiempos previstos para disponer de un paso provisional que aligere la actual situación de rodeos pone palos en las ruedas de las compañías asentadas en la zona. “Estábamos ilusionados viendo que la situación de la pandemia podía mejorar de aquí a un año y el anuncio de los plazos ha sido un palo”, comenta José Ramón Iglesias, gerente de Cafés El Globo, que recientemente ha hecho una inversión millonaria en su factoría de Zorrina (Salas).

Explica que, por ejemplo, las furgonetas de reparto acumulan más tiempo y más kilómetros para hacer las rutas habituales. Y que las visitas a la planta cafetera se van cayendo de la agenda. Pero al bloqueo de la carretera nacional se suman los años de espera para ver terminada la autovía. Una infraestructura que, en el tramo de Salas, acumula varios retrasos y parece que nunca acaba de llegar. “Es fundamental porque nos acerca y este nuevo retraso (por el argayo) en la finalización de la obra, de 14 meses, nos va a hacer pupa a la hora de captar nuevos clientes. Si me pinchan no sangro, es desmoralizante”, lamenta Iglesias.

El “argayón” toca de pleno a los transportistas. Los vehículos pesados deben circular por la AS-15 en sentido Cangas del Narcea hasta el desvío de la AS-226 por el Rodical hacia El Crucero, en Tineo, para acceder a La Espina y bajar a Salas. Y el tramo entre Rodical y El Crucero “mete miedo”, lleno de baches y con un pronunciado hundimiento en el pavimento que está señalizado. Por lo que muchos conductores optan por ir hasta Tineo y, desde allí, a La Espina para evitar el mal estado del vial pese a que suman aún más kilómetros. De hecho, muchos de los camiones que circulan por la zona son, sobre todo, de pienso o transporte de animales al tratarse de una comarca eminentemente ganadera.

Los chóferes lo llevan con mucha filosofía. “Ye lo que hay, no queda otro remedio, para llegar a la cantera de Doriga desde Salas echo tres cuartos de hora más por viaje”, explica Javier Linde. Los transportes no pesados, como las furgonetas, pueden circular, en cambio, por donde los turismos, entrando a Salas por Soto de los Infantes desde la AS-15. “Lo llevo muy mal”, reconoce Mario Suárez, que no acaba de acostumbrarse al nuevo itinerario. Y a otros, como a Francisco Noval, les pilla por sorpresa el desvío obligado: “Llevaba una temporada sin venir por la zona y no vuelvo con tanto rodeo, que venga el compañero”, bromea.

Aunque los turismos deben acceder a Salas por Soto de Los Infantes, lo cierto es que la mayoría pasan por el desvío, exclusivo para residentes, que hay en Villazón, justo antes del corte de la carretera nacional por el “argayón”, transitando por la vía local que pasa por Camuño hacia la villa salense. “Es impresionante, un tráfico continuo y cada día pasan más, no sé cómo se enteró la gente porque no hay ningún aviso en la carretera”, dice María Denis Menéndez, vecina de la localidad. También Carmen Rodríguez advierte el incremento del paso de coches, que vigila atentamente desde su ventana. “Habrá que conformarse”, resuelve. Un pueblo acostumbrado al paso de un centenar de vehículos al día que, ahora, se ha multiplicado. “Si pasaban cien, ahora pasan mil por lo menos. Lo llevamos fatal porque andan como cazas y hay zonas que no pasan dos coches y se oyen constantemente frenazos. Esto no ye la general, hay que andar suave”, apunta José Luis Velázquez, vecino de Camuño. En el taller mecánico del pueblo, por el momento, no han atendido ningún choque, “Pero llegará”, estiman. Hacen un llamamiento a los conductores para que circulen por los desvíos previstos y que aquellos que pasen por Camuño lo hagan a baja velocidad por el pueblo, cuyos habitantes acostumbran a dar paseos por sus caminos, llenos ahora de conductores ávidos de atajar un poco dentro del rodeo al que les obliga el gran argayo de Casazorrina. “A los niños ya no los dejo salir en bici”, lamenta Isabel Pérez.

Con tanto tubo de escape circulando por sus carreteras secundarias y hasta terciarias, en Salas están que echan humo con los plazos previstos para dotar a la zona de un paso provisional, así como con el nuevo retraso –uno más– en la obra de la autovía. Por ello, han iniciado una campaña de recogida de firmas e internet. “Cada vez hay más despoblación en esta zona y, al final, nos llegan menos recursos”, señala Beni Fernández, vecina de Salas capital. Desesperados, los salenses emplazan a Carreteras del Estado a apurar al máximo posible los plazos previstos. Si no, amenazan con otro gran argayo; pero, esta vez, de enfado vecinal.