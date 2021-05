Cuenta atrás para la desescalada: Asturias rebaja desde mañana algunas de sus restricciones

El próximo domingo decae el estado de alarma decretado por el gobierno central por lo que Asturias no podrá seguir manteniendo restricciones como el cierre perimetral de la comunidad. Por eso, y por el importante descenso de la incidencia acumulada del coronavirus y de los ingresos hospitalarios, el gobierno regional anunció esta mañana que el viernes se relajarán alguna de las prohibiciones impuestas para frenar la pandemia. Una relajación de medidas que se justifica, además, por el "elevado ritmo de vacunación".

En este sentido el Principado va a permitir este fin de semana que la hostelería sirva cenas en el interior de los bares hasta las once de la noche. Se mantiene el toque de queda y se restringe a seis personas las que pueden estar en una misma mesa tanto en interior como en exteriores. Un alivio que la hostelería espera desde hace meses. No en vano desde el mes de octubre que los clientes no pueden sentarse en el interior de un bar para disfrutar de una cena.

Nuevas restricciones en Asturias tras el estado de alarma Desde el 7 de mayo Ajuste de los horarios en hostelería. Se podrá consumir en el interior de los bares hasta las 23:00 horas en mesas de un máximo de seis personas. Se incrementa el aforo al 70 por ciento en superficies comerciales de más de 300 metros cuadrados. Además, en zonas comunes se permite la mitad del aforo, siempre y cuando no haya grupos de más de 6 personas. Aumenta al 50 por ciento el aforo en centros de mayores. Permanecerá suspendida la actividad en discotecas, salas de baile, tablaos flamencos, locales con música amplificada, salas de conciertos, parques de atracciones, etcétera. Las visitas guiadas a museos, salas de exposiciones, galerías de arte, monumentos, cuevas y yacimientos arqueológicos se podrán realizar en grupos de hasta 15 personas en interiores y de 30 en exteriores. Los eventos multitudinarios no estarán permitidos, a la espera de que el Ministerio de Sanidad apruebe el nuevo protocolo que los regulará. El aforo en conferencia y congresos se amplía a 300 personas, siempre en butaca preasignada y con medidas de seguridad, incluida la distancia interpersonal. Desde el 9 de mayo Se elimina el toque de queda. Ajuste de los horarios en hostelería. Se podrá consumir en el interior de los bares hasta la 1:00 horas en mesas de un máximo de seis personas.

"Sin cenas no podíamos seguir viviendo, estamos muy contentos de que por lo menos este fin de semana podamos abrir el interior", explicaba tras conocer el alivio de las restricciones Marco Rodríguez de La Pumarada . "Era una tristeza que dieran las nueve de la noche y tuviéramos que sacar la gente a la calle", recalca Marcos Cortina de Tierra Astur. "La relajación de las medidas va a suponer que muchos compañeros salgan del ERTE y nos podamos ir acercando a la normalidad que teníamos antes".

En muchos establecimientos de la calle Gascona las terrazas no eran viables. "Tenemos muy pocas mesas y abrir dentro es una oportunidad para ganar dinero porque teníamos pocas mesas Abrir dentro da la oportunidad de vender mas y ganar dinero", asevera Susana Menéndez de El Ferroviario. "Abrir solo las terrazas es como mover un trasatlántico para entregar un paquete. No era rentable", explica Jaime Álvarez Uría de La Pumarada. Pendientes de la llegada de turistas los negocios empiezan a respirar.

