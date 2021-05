El índice de envejecimiento de Asturias supera al de todos los países del mundo

Si a esa realidad se añade la tasa de natalidad más baja de España (5,05 por mil), la de mortalidad más elevada (12,64 por ciento) y la llegada de pocos emigrantes (el porcentaje de población extranjera se sitúa en el 4,45 por ciento), resulta que Asturias no solo envejece sino que se despuebla a pasos agigantados: perderá más de 100.000 habitantes, el 10 por ciento de su población actual, de aquí a 2035, según las proyecciones de SADEI.

Una de las consecuencias de este negro panorama es que la edad media de los asturianos se elevará aún más, pese a que ya está en 48,61 años, la más elevada de España, donde la media no alcanza los 44 años. El único dato positivo entre los indicadores demográficos es la esperanza de vida, que se sitúa en Asturias en 82,82 años (79,85 en el caso de los hombres y 85,63 en el de las mujeres), una de las más elevadas del mundo.

El retroceso de Asturias en materia demográfica queda patente al comparar las cifras actuales con las de hace unos decenios. Si en 1958 nacieron en la región 19.913 bebés, en 2020 fueron solo 4.929, la cifra más baja desde que hay estadísticas. Ello porque cada asturiana tiene de media 0,96 hijos, una de las cifras más bajas del mundo. Se necesitaría más del doble para frenar la caída demográfica.

Proyección de la población asturiana Indicadores demográficos de Asturias 1.018.775 Tasa bruta de natalidad (‰) 5,05 1.010.865 Indicador coyuntural de fecundidad 1.003.464 0,96 996.098 32,39 Edad media de la maternidad 988.797 12,64 Tasa bruta de mortalidad Esperanza de vida al nacimiento (ambos sexos) 981.593 82,82 974.507 Esperanza de vida al nacimiento en hombres 967.565 79,85 960.771 Esperanza de vida al nacimiento en mujeres 85,63 954.145 Densidad de población (hab./ km²) 947.677 96,08 941.364 -7,59 Tasa de saldo vegetativo 935.207 Tasa de saldo migratorio neto 929.170 4,43 923.231 Porcentaje de población extranjera 4,45 917.339 48,61 Edad media de la población Proporción de personas mayores de 64 años (%) 26,17 Índice de envejecimiento (Valores = % >64/<15) 243,34 2020 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

¿Cómo afrontar el problema? Los expertos consultados subrayan que en demografía los ciclos son largos, de unos 60 años, así que dos años de legislatura, y más al estar marcados por la actual situación de pandemia, son “una anécdota”.

Felipe Fernández, catedrático de Geografía y Ordenación del Territorio, indica que para frenar el envejecimiento harían falta políticas para incrementar la natalidad, recuperar población emigrada y fomentar la inmigración. Son “procesos lentos”, que están empezando a surtir efecto en países como Escocia o Francia porque comenzaron a aplicarse hace decenios. Pero también hay que abordar la gestión de la creciente “población envejecida”.

Cree que la lucha contra el problema demográfico ha de ser “territorial, no sectorial”. Actuar de manera global sobre tres elementos: “Población, actividad económica y servicios”. Porque “si los tres funcionan de manera conjunta, si hay sinergias, se darán las circunstancias adecuadas, primero, para frenar la caída demográfica y, después, para la regeneración.

En su opinión hay que ser “selectivos territorialmente”, potenciando las villas, que tienen que convertirse en el “elemento tractor para frenar la sangría demográfica”, centralizando en ellas la administración y la prestación de bienes y servicios, incrementando así la calidad de vida y convirtiéndolas en un atractivo. Ve necesario un “análisis de viabilidad” de los más de 6.000 núcleos de población de Asturias, casi 1.000 de ellos abandonados, para ver cuáles son “recuperables”. “Si modelos como los de Asiegu (Cabrales) o Moal (Cangas del Narcea) funcionan y crean base social, actividad y servicios, estaremos dando con la tecla: se podrán replicar y convertir parte del espacio rural en un lugar donde vivir y trabajar”.

También se podrían copiar las políticas aplicadas en Escocia y Francia, pero “habría que esperar por los resultados sesenta años”. “El gran fallo de Asturias es que no se detectó a tiempo el problema. En la Universidad detectamos en los años ochenta que el noventa por ciento de las parroquias perdían población, pero no hubo respuesta política, no se hizo nada más allá de financiar el cierre de explotaciones. En Escocia o Francia hubo un proceso de reconstrucción con un nuevo modelo para el espacio rural. Aquí se le dejó morir de inanición”, lamenta.

Pese a todo, es “optimista”, por la conciencia surgida con este problema en los próximos años y la puesta en marcha de medidas y acciones. “Si vamos todos a una y se hacen las cosas bien esto va a mejorar, aunque habrá que conformarse primero con unos pocos brotes verdes, pero la próxima generación ya verá la recuperación”, añade.

Jesús Arango, economista y exconsejero de Agricultura del Principado, sostiene que la caída demográfica es “consecuencia, no causa”. Y que el problema es “eminentemente económico”. O sea, que cualquier medida puntual, como conceder ayudas por hijo, será “paliativa”. Y que para revertir la situación hay que “cambiar el modelo económico y generar empleo de calidad para que la gente joven y preparada no siga marchando”.

Subraya que en Asturias hay empresas líderes y competitivas a nivel mundial, pero “no las suficientes para crear el empleo que se necesita”. Hay “demasiadas empresas pequeñas incapaces salir a los mercados exteriores”. El resultado de todo ello es “la tasa de empleo y actividad más baja de España”. Ese es el problema que debe abordarse para afrontar el reto demográfico. Claro que este mal “no se cura ni en una ni en dos legislaturas. Hay que ser persistentes a largo plazo, y no caer en debates estériles, ni creer que se puede solucionar con una o dos medidas”, apunta.

Asturias es “muy plural”, con una zona central que acapara el 80 por ciento de la población en el 20 por ciento del territorio, y que suma el 85 por ciento del PIB, y con unas zonas rurales en las que el envejecimiento y la despoblación tienen mucha mayor incidencia. Arango aboga por un “cambio radical de visión” para esas áreas rurales y no seguir “condenándolas a la especialización agroecológica”, porque eso “no frenaría el despoblamiento”. Apuesta, por el contrario, por diversificar la actividad económica en las zonas rurales, siguiendo el ejemplo de países como Austria o Dinamarca, donde la actividad está distribuida por todo el territorio.

Propone aprovechar la “gran oportunidad” que para las zonas rurales suponen las nuevas tecnologías. “El mundo ha cambiado y o jugamos o nos condenamos”, añade. Cree un error seguir hablando sobre el área metropolitana “después de cincuenta años”, y reclama “dejar de mirar la zona rural desde la urbe” y empezar a hacerlo justo a revés. Reclama “devolver” a las zonas rurales, mediante inversiones públicas, lo que aportaron “durante los siglos que fueron alimento y despensa de Asturias”.

Fernando Rubiera, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo, reclama abordar el reto demográfico con un “pacto muy serio, transversal a largo plazo y longitudinal para toda España”. Opina que no existen políticas demográficas, sino “políticas económicas, que generan unos efectos demográficos u otros”.

Defiende que acciones demográficas como el “cheque bebé” suelen ser “inútiles”, porque, “aunque ayuden algo, no revierten tendencias”. Lo que hace falta, primero, son “buenas políticas económicas”, que propicien “oportunidades de trabajo” para frenar la “huida de la población”. Y, segundo, “empleo estable, condiciones laborales adecuadas y salarios dignos, para que la gente tenga hijos”. Cree que la única forma de frenar el despoblamiento y el envejecimiento es “la inmigración” y favorecer el dinamismo: hacer al territorio atractivo para el turismo, fiestas mercados… Eso hizo Alemania, subraya.

Rubiera observa un “problema muy consolidado” en las zonas rurales para el que no ve solución. Cree que muchos más pueblos se quedarán sin habitantes, por lo que reclama “estrategias de reforestación y declarar parques naturales para que impacto ambiental sea el mínimo posible y así poder conservar el atractivo de esas zonas”. Resalta que en la zona central de Asturias se está generando actividad y empleo. Esa circunstancia, unida a la digitalización, a la inminente llegada de fondos europeos y al desembarco de empresas como Amazon deja “mucho más margen al optimismo que hace cinco años”.