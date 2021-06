Los estudiantes de Segundo de Bachillerato afrontan mañana su examen más importantes del año: la EBAU. Entre las muchas normas establecidas por la Universidad de Oviedo para realizar el examen, se encuentra un listado de calculadoras a utilizar. No todas valen.

Los modelos de calculadora que se pueden utilizar en la EBAU 2021 de Asturias son:

Canon F-502, Casio fx-350, Milan M-2, Canon F-710, Casio fx-550, OLYMPIA LCD8110, Canon F-715, Casio fx-590, SHARP EL-501, Canon F-718, Casio fx-825, SHARP EL-509W, Canon F-720, Citizen SR-135, SHARP EL-510, Casio fx-50, Citizen SR-260, SHARP EL-531, Casio fx-82, Citizen SR-270, SHARP EL-531, Casio fx-83, Elco ECF-4807, SHARP W550, Casio fx-85, Elco EC-545 TI-30 eco RS, Casio fx-86, HP 10 TI-30X IIS, Casio fx-87, HP 300 TI-30Xa Solar, Casio fx-220 y Lexibook Sc 100 TI-30Xs.

Los modelos de calcula no admitidos en la EBAU 2021 de Asturias son:

Canon F-788, Casio fx-9860, HP Prime Graphing Calculator, Canon F-789, Casio fx-CG 20 SHARP EL-506W, Casio ClassPad 330, Casio fx-CP400 SHARP EL-509J-DX, Casio fx-95 Casio Graph 25, SHARP EL-520W, Casio fx-100, Casio Graph 35, SHARP EL-546W, Casio fx-115, Casio Graph 50, SHARP EL-5160, Casio fx-375, Casio Graph 75, SHARP EL-9950, Casio fx-570, Casio Graph 90 TI-30X Pro, Casio fx-991, Casio Graph 95 TI-36X Pro, Casio fx-3650, Casio Graph 100 TI-83 Plus, Casio fx-3950, Citizen SRP-265 TI-84 Plus C, Casio fx-5800 HP 35 TI-89, Casio fx-6000 HP 39 TI-nspire CX, Casio fx-7400, HP 40, Casio fx-9750, HP 50.

Otros dispositivos electrónicos prohibidos

La Comisión Organizadora de la EBAU aprobó la prohibición expresa del uso de cualquier dispositivo electrónico con capacidad para transmitir datos (teléfono móvil, tablet, reloj inteligente o smartwatch, libro electrónico, etc.) dentro de las aulas de examen de la prueba. Este tipo de dispositivos deberán estar siempre apagados durante la realización de los ejercicios. En caso contrario, el estudiante será sancionado con la expulsión del examen y el abandono de la prueba de evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad. Especialmente en el caso de los relojes inteligentes, se recuerda que tampoco pueden ser utilizados en modo reloj convencional. Esta advertencia es extensiva a todos los miembros del tribunal de la prueba y vocales de centro, siendo la única excepción el teléfono corporativo del presidente de la sede