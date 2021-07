El ejemplo en verde de la abuela

Dice que su vocación como agricultora ecológica le viene de niña, de ver a su abuela con quien pasaba los veranos. “Siempre vi recoger la manzana, hacer algo de sidra, tener un poquitín de huerta. Fue mi padre quien hace más de 40 años plantó los manzanos”, recuerda ella que desde siempre sintió querencia por la Naturaleza y preocupación por el medio ambiente.

“Yo sabía que me iba a dedicar a esto más tarde o más temprano y al final lo hice donde siempre quise, en Asturias. Siempre quise apostar por lo nuestro porque creo que Asturias tiene muchas posibilidades”, señala.

Su emprendimiento, nacido en 2016 con su plantación de minikiwis, empresa a la que ha llamado Kiwín Bio, está dando sus frutos a todos los niveles, un fruto que nace gracias a la constancia en el trabajo y su persistencia. Al principio combinaba su trabajo a media jornada en Oviedo, con el de las fincas en Los Bayos (Gijón), que sacó sola adelante con la ayuda de sus padres. Desde el año pasado se dedica plenamente al campo. ”No recibí ningún tipo de ayuda. La ayuda en ecológico en la PAC es simbólica porque no me da ni para abono y aunque esto es un pueblo, como bien se puede ver, sin embargo se considera zona periurbana y esto no entra en los planes Leader”, explica esta luchadora que cuenta, en la actualidad, con 200 plantas de minikiwis con ocho variedades distintas que ella misma distribuye o vende directamente en la finca. “El año pasado incluso hice entregas a domicilio y también se vendían en dos puestos ecológicos en El Fontán y en alguna tienda en Oviedo”.

Cristina Secades sabe que el trabajo del campo es un aprendizaje continuo. “Hay que leer mucho, formarse, aprender, hacer cursos y aprender de los demás. A mí me gusta mucho visitar otras fincas y estar en contacto con otros agricultores en ecológico. Yo formo parte de un grupo donde somos trece productores que estamos en formación, conociéndonos y compartiendo experiencias. Y además es que esto te tiene que gustar”, matiza.

Ahora bien, no sólo cuenta con su plantación de minikiwis sino que, además, tiene una importante variedad de manzanos de mesa además de algún que otro árbol frutal y algo de fresa además de haber empezado también a trabajar la huerta. No faltan allí tampoco sus gallinas, pita pinta asturiana y oveyas xaldas. Todo ello completa, como ella misma señala, “el ciclo de la Naturaleza”. Hace un año que también vive en la misma zona donde tiene sus fincas, en una pequeña casa.

Ella reconoce que la burocracia y la cantidad de papeleo que se exigen para muchas cosas exaspera en ocasiones al agricultor más templado. Así señala que “en lugar de facilidades, lo que nos ponen a veces no son más que impedimentos y cuanto todos lo decimos, algo habrá de verdad”, matiza.

Por otro lado, afirma rotunda que “sí merece la pena emprender en el medio rural a pesar de todas las dificultad, del sacrificio, de los reveses de la meteorología, pero al final ves a la gente que viene aquí, que les gusta los mikiwis, que han salido bien, y es una satisfacción enorme”, dice esta agricultora ecológica quien, a renglón seguido añade: “Tenemos el concepto erróneo de que lo asturiano no se valora, pero yo creo que es porque no lo ofrecemos en nuestro propio mercado y, si no lo ofrecemos, no lo pueden conocer. El minikiwi es una pequeña bomba de vitaminas y además están riquísimos y son de aquí. Está bien exportar pero también deberíamos de disfrutar de estos alimentos que nacen en Asturias y se van fuera de ella”, puntualiza.