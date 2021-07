Adrián Barbón: "No podemos hablar de una ola joven, hay que hablar de una ola de los no vacunados"

Respecto a la vacunación, el presidente regional ha anunciado que el Gobierno central "ha adquirido una compra excepcional a mayores de Pfizer de 3,4 millones de vacunas. 4.000 millones de euros es la inversión de futuro". Una respuesta en palabras de Barbón a la petición que hacía Asturias de conseguir excedentes de las vacunas para poner hasta la última dosis.

El presidente se ha mostrado satisfecho con los datos de vacunación del Principado y ha concretado que "un 76% de la población ya tiene al menos una dosis y un 66%la pauta completa. Se están cumpliendo los hitos", ha celebrado.

También ha explicado que respecto a la quinta ola que ha sacudido al Principado, "el 80% de los casos que se están contagiando son personas no vacunadas. No podemos hablar de una ola de joven, sino una de los no vacunados".

En cuanto a la situación en la región, la Consejería de Salud ha confirmado esta tarde que a las 0.00 horas del lunes, 2 de agosto, entrarán en vigor las medidas 4 "Plus en ocho concejos asturianos: Carreño, Gijón, Gozón, Laviana, Mieres, Oviedo, Siero y Villaviciosa. Estos concejos llevan tres días o más en nivel cuatro y dos días extras con una incidencia acumulada a 14 días de más de 350, con nivel asistencial en Asturias de riesgo medio, según los datos que ha facilitado esta misma tarde el ministerio de Sanidad. El denominado "4 Plus" tiene una vigencia de 14 días naturales y se irá renovando según la evolución epidemiológica.