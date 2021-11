Las dudas de los jurados impiden un veredicto en el caso Ardines tras otras ocho horas de deliberaciones

El jurado se retiró de nuevo este martes a descansar tras otras casi ocho horas de deliberaciones, sin llegar a un veredicto para los acusados por el crimen del concejal de Llanes, Javier Ardines. Las dudas y sobre todo la gran cantidad de cuestiones a las que deben responder y sobre las que deben decidir están alargando el veredicto más que en ningún otro caso en Asturias. Los jurados se reunieron a las nueve y media de la mañana, e interrumpieron sus discusiones hacia las dos de la tarde para comer en la misma sala de deliberaciones de la Audiencia Provincial. El menú lo sirvió uno de los establecimientos del cercano Centro Cívico. En torno a las cuatro de la tarde reanudaron las discusiones, para finalizarlas poco después de las siete de la tarde y retirarse a descansar al hotel, donde curiosamente se aloja uno de los abogados del caso, Luis Mendiguren, defensor de Jesús Muguruza, presunto intermediario entre el supuesto instigador, Pedro Luis Nieva, y los dos argelinos a quienes se atribuye haber cometido materialmente el crimen, Djillali Benatia y Maamar Kelii.

A la hora de la comida, Pedro Luis Nieva recibió una breve visita de dos de sus hermanas, las que han estado presentes desde el principio en todas las sesiones del juicio, con el fin de dar ánimos al acusado. Y es que consideran que, en absoluto, “se trata de un monstruo”. Los agentes de custodia tuvieron esta deferencia ante la inminente finalización del juicio.

Se trata posiblemente de la deliberación más larga que se haya producido en Asturias. No es extraño, puesto que los jurados deben dar respuesta a un total de 28 cuestiones, y además de forma razonada, indicando qué elementos en el juicio les han llevado a esa conclusión. Un trabajo arduo que, contra lo que pudiese parecer, no juega necesariamente a favor de los acusados. Los jurados, a quienes se han retirado los teléfonos móviles para no tener contacto con el exterior, volverán a reunirse a las nueve y media de la mañana de este jueves.