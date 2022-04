La visita de Ayuso a Asturias: modelo Madrid vs. modelo Asturias y una mención al peaje del Huerna

Queda un año para la campaña de las elecciones autonómicas y municipales pero la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ejerció ayer de ariete contra las recetas de los gobiernos socialistas, como el que lidera Adrián Barbón en el Principado. La líder popular defendió la rebaja de impuestos y el concepto de “libertad económica y social” como las bases del salto de su comunidad autónoma en los últimos quince años. Y dio su particular fórmula en un acto organizado en Gijón por el PP regional dirigido a empresarios, emprendedores y autónomos de Asturias, en el que Teresa Mallada ejerció de anfitriona. “Créanme, del socialismo se sale, solo hacen falta ganas”, proclamó la presidenta madrileña.

Isabel Díaz Ayuso realizó una enmienda de totalidad al modelo tributario del PSOE y rechazó las acusaciones de competencia fiscal desleal que le llegan de otros gobiernos autonómicos en un discurso en el que presumió de que la Comunidad de Madrid “es la única autonomía que no tiene impuestos propios”. La presidenta madrileña despierta siempre expectación y su presencia no deja indiferentes, ni en la filas propias ni en las ajenas. Ayuso aprovechó su presencia en Gijón para mandar un recado a su homólogo asturiano, Adrián Barbón, siempre crítico con la política tributaria que desarrolla la presidenta madrileña. “Algunos políticos piensan que, para achicar las diferencias, los madrileños deberían pagar más impuestos y perjudicar sus ingresos. Yo lo que quiero es que los asturianos sean más ricos y que juntos, madrileños y asturianos, crezcamos en competencia y colaboración”, esgrimió la dirigente popular, que reivindicó su derecho a fijar posición, más allá del Guadarrama, sobre cuestiones que afectan a comunidades autónomas que no sean la suya propia. “Los presidentes autonómicos no podemos limitarnos al terruño, nos interesa todo lo que pasa en el país. Yo lo que quiero es que Madrid y Asturias crezcan juntos y competir sanamente, como ya hacemos con Andalucía”, afirmó Díaz Ayuso ante un auditorio que no perdía detalle de su discurso. En el alegato para salir al paso de los reproches por “dumping fiscal” que le llegan de otros ejecutivos autonómicos como el asturiano o el cántabro, replicó que “el capital es libre y si subimos los impuestos en Madrid, las inversiones se van a Londres o Lisboa”. Acto seguido, recalcó que “la fiscalidad en España abruma al inversor extranjero; es el mayor freno a la inversión porque, créanme, muchos empresarios están deseando venir a España y a Asturias, pero los impuestos son el gran freno”. Reflexionó sobre las causas del salto de Madrid. “En los años ochenta era la cuarta comunidad España, ahora la primera, y no es fruto de la casualidad, sino de la apuesta por la libertad, no solo económica, sino también social”, dijo. Y no vaciló en defender que Madrid “es la región con los impuestos más justos de España, no solo porque son los más bajos sino porque están supeditados a los principios de justicia, progresividad, distribución equitativa de la carga tributaria y porque no son confiscatorios”.

Isabel Díaz Ayuso fue presentada por la presidenta del PP regional, Teresa Mallada, quien en su diagnóstico sobre Asturias puso el foco en que “llevamos cuarenta años de declive y estancamiento, 34 de ellos con gobiernos socialistas, tras haber sido motor y líder en lo social y económico”. Mallada hizo hincapié en que “Asturias apenas ha crecido en la última década, mientras España lo ha hecho en once puntos”. La presidenta de los populares asturianos atribuyó ese escenario, caracterizado por “el aumento de la desigualdad”, a que “Asturias es un territorio sin oportunidades para el empleo”, además de ser una de las autonomías menos innovadoras y “ la tercera con menor inversión privada”. A juicio de Mallada, el Principado afronta “la encrucijada del liderazgo o la resignación”, ante la que hizo un llamamiento “a recuperar el espíritu de aquellos capitanes de la industria que hicieron grande a Asturias”. Al cerrar el evento, Mallada retomó la palabra para darle la razón a Díaz Ayuso: “Del socialismo se sale, está clarísimo”. Y para mantener que “Asturias puede y necesita cambiar”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid tiró del recetario popular para estimular la economía. Reivindicó la ley de mercado abierto, aprobada en su comunidad, para que “un empresario asentado en cualquier sitio de España pueda operar en Madrid sin tener que hacer ningún trámite añadido, porque somos un único país”. Isabel Díaz Ayuso destacó las políticas “que llevan aplicando los gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid en los últimos 15 años”, de la que citó como ejemplo que sus conciudadanos “puedan elegir el colegio al que quieren que vayan sus hijos, o su médico”.

La líder madrileña lanzó un aviso de calado socioeconómico al mostrar su preocupación por el hecho de que “la clase media cada vez está más castigada y es más vulnerable, porque en los próximos años ni siquiera teniendo un empleo van a poder llegar a fin de mes”, haciendo alusión a la subida en los costes de la cesta de la compra. Y remató su discurso con que “el modelo económico y político de Madrid huye de ideologías para gobernar para todos”.

En otro momento, y a preguntas de una empresaria del sector de los espectáculos, Díaz Ayuso argumentó la estrategia aperturista de su Gobierno tras el primer confinamiento. “Yo no soy quién para dar lecciones a los demás porque me parece que todas las administraciones hemos vivido los momentos más duros que se puedan imaginar. Todos los políticos hemos tenido encima un enemigo adverso, desconocido, que se coló en la primera ola de la pandemia, mató a muchísima gente y nos desbordó. Pero lo que diferencia a unas administraciones de otras es la actitud”, valoró Ayuso.

“Cuando los mejores técnicos nos advirtieron, casi desde el principio, que esto iba a durar dos años, entonces supimos que no podía ser el cierre por el cierre, como en la primera ola. No podíamos seguir así más tiempo (...). Hicimos todo lo que estaba en nuestra mano sabiendo que, si esto iba para largo, debíamos convertir a los ciudadanos en nuestros mejores aliados, con responsabilidad individual. Con Filomena y toda la gente en su casa el virus se disparó, por eso decidimos sacar Madrid a la calle”, esgrimió la dirigente popular.

“El sorprendente peaje”

Ayuso repartió sonrisas y calidez a las personas con las que se cruzó en el paseo de ida y vuelta por la Ería del Piles. Puertas afuera del acto, la presidenta madrileña acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de recurrir “al odio a otros partidos” para distraer. “Vox es el señuelo para tapar todo lo que ocurre, como antes lo era Franco, pero ya no cuela porque lo han movido de su tumba y aquí nadie se ha levantado, los españoles estamos a otras cuestiones”, valoró. La presidenta madrileña atribuyó esa estrategia “a los políticos que no tienen nada que ofrecer y se dedican a promover instintos y a crear odios contra partidos como Vox o el PP para justificarse en las urnas y lo hacen mientras pactan con ETA o con los nacionalistas y con todos aquellos que son enemigos declarados de España”. También se pronunció sobre el peaje del Huerna, cuyo plazo de concesión fue ampliado de 2021 a 2050 durante el mandato de José María Aznar como presidente del Gobierno: “Viniendo para acá he preguntado acerca de esta autopista. Me han dicho mis compañeros del PP que es un peaje que no se puede quitar de un día para el siguiente, pero hay que actuar porque son precios altísimos, es sorprendente de hecho, y están involucrados en ello. Su intención es ir poco a poco reduciéndolo, es una propuesta que va a llevar el PP”, aseguró Ayuso, quien mas tarde recibió un baño de masas en una espicha con afiliados populares en un llagar de Castiello (Gijón).

Más de 150 representantes de la empresa, el sector bancario y sindicatos

Los empresarios y emprendedores fueron mayoría entre los más de ciento cincuenta asistentes al desayuno informativo con Isabel Díaz Ayuso organizado ayer por el PP asturiano en plena fachada marítima gijonesa, en el restaurante Bellavista. La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, fue una de las asistentes al acto, en el que tampoco faltaron los presidentes de las Cámaras de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, y de Avilés, Luis Noguera, y el secretario general y el vicepresidente de la Cámara de Gijón, Álvaro Alonso y Pedro López Ferrer. También acudieron empresarios de sectores diversos como Luis Adaro, de Adaro Tecnología; Miguel Zorita, de Daorje; Joel García, de la Confederación Asturiana de la Construcción; Tomás Mediavilla, de Ogensa; Miguel Ángel Menéndez Fueyo, de Comansa; Javier Sesma, de Thyssen Krupp; Javier Sáenz de Jubera, de Total Energies; y José Luis Álvarez Almeida, presidente de Otea, la patronal del turismo. También hubo representantes del sector bancario y del ámbito sindical. Quien no pudo acudir fue el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, que habló telefónicamente con la presidenta madrileña. El consistorio ovetense estuvo representado por el edil Gerardo Antuña.