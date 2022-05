La Ministra, sobre La Barrosa: “Creo que fue un accidente, pero hay que investigarlo”

La tercera visita a Asturias de la actual ministra de Transportes, Medio Ambiente y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, dejó, de nuevo, anuncios y compromisos sobre viejas aspiraciones en materia de infraestructuras, especialmente a nivel local en Gijón y Langreo. Cuenta con que a principios de 2023 volverá a Asturias para, esta vez sí, no dar una declaración de intereses sino materializar la inauguración de un proyecto largamente ansiado: la Variante de Pajares. “Espero que beneficie a todos porque lo que pretende la alta velocidad tan esperada es acercarnos, conectarnos mucho mejor, no solo con Madrid, sino con el resto de enlaces que se puedan realizar, y estamos trabajando mucho por entender esa estructura de las conexiones de una manera mucho más mallada y no tan radial. Siempre miramos a Madrid porque es fundamental, pero me gustaría ampliar esa visión. Y nos va a beneficiar a todos, y nos va hacer mucho más fácil visitar Asturias a aquellos que amamos esta tierra”, asegura Sánchez, que analiza la situación de diferentes proyectos exigidos por los asturianos de diferentes concejos.

“Los anuncios no se sustentan, o deberían sustentarse, en meras voluntades, sino en acuerdos presupuestarios. Y este gobierno, y creo que los gobiernos socialistas, cuando hacemos anuncios nos sustentamos en compromisos que tienen soporte presupuestario, aunque después puede haber vicisitudes técnicas, económicas…”, afirma como aval a sus compromisos. Suroccidente. Raquel Sánchez asegura que se está investigando qué pasó para tener que demoler el puente de La Barrosa (Salas) solo diez años después de su construcción, pero resta importancia a este punto y se centra en devolver la normalidad y mejorar las comunicaciones de la comarca a través de la autovía A-63. El Ministerio achaca lo ocurrido a filtraciones de agua en la estructura, pero resta por ver si se depurarán responsabilidades. “Lo que hay que hacer es centrarse en la reconstrucción de ese puente, que la vamos a finalizar a principios de este verano. A partir de ahí, continuar con la segunda calzada, en ese tramo de la A-63 entre Salas y La Espina, afectado por el derrumbe de ese puente. La reconstrucción de ese puente se acabará antes de verano y eso nos permitirá seguir trabajando para finalizar el resto de las obras a finales de 2022. Creo que es importante que analicemos lo que ha podido fallar, pero este ministerio actuará en esa obra como actúa en todas, con el máximo rigor, analizando las causas del incidente. Creo que fue un accidente, algo que se produjo por una patología en la estructura, es verdad, pero hay que trabajar en ello. La indagación de las causas corresponde al plano técnico, y se está realizando”, asegura. También se refiere al resto de obras en la A-63. “Sigue ese tramo, y sigue el tramo entre Cornellana y Salas. Estamos trabajando en subsanar los contratiempos como consecuencia del argayo, y aquí la previsión es finalizar obras a partir del segundo semestre del 2023. Por lo tanto, la A-63 sigue su ritmo”, aclara. Plan de vías de Gijón. La ministra de Transportes acudió a Gijón a firmar un nuevo protocolo para el plan de vías, un compromiso, otro más, de las administraciones para desbloquear la integración ferroviaria en la ciudad y construir la ansiada estación intermodal en Moreda. Pero niega que se trate de una mera declaración de intenciones. “Ya tenemos el estudio de impacto ambiental aprobado, que es lo que permitió determinar que la ubicación de la estación intermodal fuera en la zona de Moreda. Por lo tanto, a partir de aquí, el protocolo contempla ese encargo para que se realice el proyecto básico, y va a ser ese proyecto básico el que va a determinar el coste, el alcance, la financiación… Cómo se va a realizar y qué va a asumir cada administración. Por lo tanto, es un paso previo y necesario para que podamos tener un proyecto básico que determine el coste, distribuya la financiación y, a partir de aquí, firmaremos el convenio. No es una declaración de intenciones más. Desde luego, estamos comprometidos con ese plan de vías, con la estación y con la conexión con el metrotrén. Y este acuerdo que firmamos con el presidente del Principado y la Alcaldesa tiene ese significado y nos pone deberes”, sostiene Raquel Sánchez. Ronda Norte de Oviedo. Sin grandes avances en el proyecto demandado desde la capital del Principado, al que la Ministra pone una primera cifra de inversión, estimativa. “Estamos trabajando en el estudio de impacto ambiental, que queremos someter a información pública antes de este verano. Estaríamos hablando a día de hoy de una inversión que rondaría los 84 millones. Estamos en una fase temprana, pero estamos avanzando”, afirma. Ronda Norte de Avilés. “A finales del año pasado licitamos la redacción del estudio informativo del nuevo acceso al puerto de Avilés, la Ronda Norte. Por tanto, una vez licitado, nuestra previsión es adjudicarlo y redactarlo en cuanto sea posible”, se limita a señalar Raquel Sánchez. Soterramiento de vías en Langreo. En su última visita, la ministra aseguró que “en los próximos meses” se retomarán las obras. Allí pudo hablar con vecinos afectados por el retraso del proyecto y confía en lograr cambiarles su percepción. “Tuve oportunidad de hablar con un grupo de vecinos, que manifestaban eso, la inquietud y el descrédito que generan proyectos que se alargan tanto. Les dije que hemos adjudicado las obras, que vamos a empezar las obras de soterramiento, de esa estación de una línea histórica no solo en Asturias, sino también en España, y, por lo tanto, yo les entiendo pero intento transmitir esas certezas y esos compromisos. En los próximos meses espero que se puedan corregir esas sensaciones de esos vecinos”, asegura.