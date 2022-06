Último adiós a Díaz Merchán en la capilla ardiente instalada en Oviedo: "Era un hombre bueno que ha dejado una huella indeleble"

El arzobispo Jesús Sanz Montes fue uno de los primeros en presentar sus respetos a Don Gabino en la capilla ardiente instalada esta mañana en el Palacio Arzobispal de Oviedo. Llegó a Asturias esta madrugada, a las cuatro, tras una odisea desde Medjugorje, en Bosnia, por tortuosas carreteras para llegar a Split, en Croacia, y tomar un vuelo a España. Sanz dijo que el fallecimiento del Arzobispo emérito no era del todo inesperado, porque le veían “con un deterioro creciente, pero no pensábamos que fuese tan inminente”, como aseguró al cuñado del finado, Luis Romero Jiménez, quien acudió a la capilla ardiente junto a sus hijos, que se acordaban de haber jugado de niños en el patio de este palacio arzobispal. El Arzobispo aseguró: “Cuando dejas de tenerlo es cuando se te parte el corazón y cuando llega el recuerdo de los momentos vividos y las palabras escuchadas; palabras sabias, certeras, que han venido a poner luz en la penumbra”. Don Gabino siempre le decía a Sanz que lo tenía peor que él, que eran otros tiempos y que le acompañaba en el afecto y la oración.

“Siempre me sentí muy acompañado por él. Era ese hermano mayor que nunca tuve, que siempre me brindó su afecto, con una discreción que conmovía, sin ningún atisbo de injerencia”. Sanz Montes se mostró impresionado por los mensajes de afecto de todo signo tras el fallecimiento de “un hombre bueno que ha dejado una huella indeleble”. Sanz confirmó que en las exequias de este viernes estará presente el presidente de la Conferencia Episcopal, aunque no el Nuncio Apostólico, por hallarse de viaje. El Arzobispo destacó de don Gabino sobre todo “su gran bondad”, pero también su humor simpático. Y es que, “como buen manchego tenía mucha sorna, sin herirte nunca, te decía las cosas. Con la edad, esa sorna se hizo bondad”.

Un casi irreconocible monseñor Ricardo Blázquez también acudió a despedir al “último obispo español que participó en el Concilio Vaticano II”, un hombre del que siempre admiró “su extraordinario sentido común humano y cristiano”.

Para el cardenal Blázquez, la reflexión de don Gabino era siempre “bien informada, transparente, hablaba con libertad y escuchaba con respeto”. Supo además ejercitar “la menoria histórica, teniendo en cuenta cómo murieron sus padres, él siempre fue extraordinariamente sobrio hablando de ello y siempre buscando la reconciliación, la paz y el futuro de convivencia entre todos nosotros”. Blázquez reconoció lo complicado que lo tuvieron los obispos de la Transición. “El siempre se comportó de manera leal, no cedía ni a los halagos ni a las amenazas, era una persona libre, con compromiso social, se preocupaba por quienes lo pasaban mal”, finalizó.

La Delegada del Gobierno, Delia Losa, confesó que se trataba de un momento emocionante, “porque vienen muchos recuerdos”. Resaltó la bondad y generosidad de don Gabino, “supo aunar y conciliar a todas las corrientes en una época convulsa de la Transición, con muchos rencores, muchas reivindicaciones, muchas heridas abiertas, y él, desde su bondad y su apostolado fue un buen discípulo de Jesús”. También estuvo presente la Jefa Superior de Asturias, Luisa María Benvenuty, antes de irse a Covadonga donde acudirán a donar un manto a la Santina.

Por la capilla ardiente también pasaron políticos. Una de las más madrugadoras fue Ángela Vallina, portavoz parlamentaria de IU, que acudió al palacio arzobispal junto al coordinador de IU de Oviedo, Alejandro Suárez, dijo que no era extraña la presencia de la izquierda en la capilla ardiente porque “el cariño que le tenia a Gabino es de todo el pueblo asturiano, creyentes y no creyentes, fue una buena persona, que siempre estuvo al lado de su gente, colaboró en la Transición, supo adaptarse a los tiempos y supo acercar la Iglesia a la gente y el pueblo”. Para Vallina, hubiese hecho un buen tándem con el actual Papa.

La capilla ardiente está abierta desde las diez de la mañana a las dos de la tarde y posteriormente en horario de 16.00 a 20.00 horas. En el Palacio Arzobispal queda desde hoy a disposición de las personas que deseen expresar sus condolencias por el fallecimiento de Díaz Merchán un libro de firmas, donde se podrán dejar testimonios de pésame y afecto.

El funeral, el viernes El funeral del que fuera Arzobispo emérito de Oviedo, Gabino Díaz Merchán, se celebrará este viernes en la Catedral de Oviedo, a las once de la mañana.



La noticia de la muerte de Díaz Merchán ha dejado en shock a la sociedad asturiana. Tanto gente que le conoció personalmente a pie de calle como religiosos que tuvieron oportunidad de trabajar con él a lo largo de su extensa prelatura en Asturias, pasaron el miércoles por el vestíbulo del Palacio Arzobispal de Oviedo para testimoniar sus condolencias por la muerte de Gabino Díaz Merchán, para unos “un buen pastor”, para otros una alta dignidad eclesiástica que “siempre sabía escuchar”. El goteo a ratos tímido pero incesante de personas que quisieron dedicarle unas últimas palabras refleja la impronta y el recuerdo que ha dejado en Asturias este manchego pese a que dejó las más altas responsabilidades de la diócesis hace ya dos décadas.