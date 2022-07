Cudillero entrega sus "Amuravelas de Oro" en un acto cargado de "orgullo" y "prestigio"

El presidente del colectivo, Juan Luis Álvarez del Busto, dio la bienvenida al numeroso público pasadas la una de la tarde. Casi 300 personas, como en los mejores tiempos antes de la pandemia, arroparon al colectivo y a sus tres premiados en un conocido restaurante de Piñera. Tras las palabras de Del Busto, empezaron las glosas y la entrega de premios. El director de la banda de gaitas "Ciudad de Oviedo", José Manuel Fernández Gutiérrez, fue el encargado de presentar a la banda de gaitas cudillerense. Lo hizo con un especial discurso en que recordó que nada es gratuito y que el éxito de la agrupación musical lo es "por su esfuerzo". "Por ella pasaron varias generaciones; es una gran familia", dijo. El director de la banda cudillerense, Sergio González, recogió un galardón que dedicó al fallecido Lisardo Castro. "Nuestra banda es escudo y emblema de Cudillero", proclamó. Sus palabras fueron de agradecimiento para todos los componentes del grupo, casi cincuenta, y para sus fundadoras, Purita y Juana.

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, continuó el acto para hablar de la vida y obra de Evaristo Arce, el periodista "amigo de sus amigos", el hombre que es "leal a su palabra", la persona "generosa, bondadosa y con sentido del humor" que siempre tiene presente a su familia y amigos. "Es un lujo conocerlo", opinó. Evaristo Arce, que desempeñó parte de su carrera en LA NUEVA ESPAÑA, recogió más tarde y emocionado el premio y ofreció un emotivo discurso. "El periodismo me dio todo lo que fui", contó en una sentida y aplaudida intervención. Arce, que es amigo íntimo de la directiva de "Amigos de Cudillero", aseguró que recibió el premio con "sorpresa". También recordó su concejo natal, Villaviciosa, de donde se siente "deudor", y sus ya incuestionables lazos con Cudillero, al que se siente muy unido desde hace décadas. El periodista no acabó su intervención sin pedir un paseo para la villa pixueta que lleve el nombre de los tantos premiados con estos galardones. Acabó con una declaración: "Si para López Pacheco su corazón era Cudillero, para mí Cudillero es Juan Luis (Álvarez del Busto)",

El jurista Javier Junceda intervino justo después. Presentó con un recuerdo muy personal "al emprendedor, al mecenas, al periodista, al comunicador" Ladislao de Arriba Azcona, más conocido como Lalo Azcona. Hizo un breve repaso a su trayectoria personal: recordó su paso por los medios de comunicación y su carisma, sus veranos en Cudillero, su orgullo de ser de Asturias, la filantropía a través de su fundación; y su paso por el Consejo Social de la Universidad, del que, como pocos, fue un presidente "presente".

Lalo Azcona cerró los discursos de los galardonados con una alocución sin apoyo de papeles, recordando con fuerza a José Luis Balbín, y a esa capacidad que él tenía y que tanto echa de menos en la sociedad de hoy: "La de acercar a las personas". Recordó sus vacaciones de verano en Cudillero, la foto en blanco y negro que está en su lugar de trabajo y donde posa de niño con sus padres en la playa de La Concha de Artedo; y la "vuelta a casa (que representa recoger la ‘Amuravela de Oro’) que me hace tan feliz". También tuvo palabras para sus inicios en el periodismo y en concreto para LA NUEVA ESPAÑA, donde empezó a colaborar como corresponsal en Madrid cuando era joven. "Quizás por eso fui periodista", reconoció. "Pensé que valía la pena", añadió, y acabó su intervención dando la enhorabuena a la asociación "Amigos de Cudillero" "por mantener viva la llama de Cudillero". Suyo fue un "¡viva Cudillero!" debidamente correspondido.

Cerró la gala, para convocar la 44.ª edición de los premios, el presidente del Principado, Adrián Barbón, quien destacó la importancia de sentirse "orgulloso" de pertenecer a un lugar, en este caso a Asturias, y confiar en sus posibilidades. "El orgullo de pertenecer no es solo añoranza, es también hacer algo para contribuir al desarrollo de Asturias", opinó. El jefe del ejecutivo regional recordó las que son algunas de sus batallas para hacer al Principado progresar: luchar contra la burocracia excesiva (para favorecer el crecimiento económico) y contra "el pesimismo" de "quienes se empeñan en que Asturias está condenada". Antes de la comida, sonó el himno de Asturias interpretado por la banda de gaitas "Avante Cuideiru" y el himno de España.

Evaristo es un hombre brillante, relevante y querido, como no podía ser de otra manera, por todos sus amigos y conocidos. Y, por ello, no es de extrañar que, a lo largo de su vida, haya recibido un sinfín de homenajes: como la medalla ‘Ágora Foto Cine Club’ de Candamo; el ‘Pote de Oro’ de Casa Conrado; el título de ‘Asturiano Predilecto’ del Centro Asturiano de Madrid; el carnet de socio de honor de la Sociedad Cultural ‘La Carbonera’; o la insignia de oro de esta Asociación ‘Amigos de Cudillero’ que hoy también le hará entrega de su ‘Amuravela’, entre muchos otros.

Por eso, siempre hace una foto de grupo al finalizar y él mismo se encarga después de entregar una copia personalizada a cada comensal. Así que, por favor, cuando terminéis hoy de comer, no os vayáis… pues no tengo ninguna duda de que querrá inmortalizar una ocasión tan especial como esta.

Es evidente que Evaristo es muy amigo de sus amigos. Su aspecto serio esconde una gran sensibilidad y una incondicional fidelidad. Es leal a la palabra dada y no concibe que alguien no lo sea. Ayudó lo que pudo y a cuantos pudo. Hace suyos los problemas y las alegrías de quienes le rodean, y no entiende mejor manera de disfrutar de la amistad que con una interesante tertulia en torno a un café o una buena comida que, por cierto, siempre organiza él. Le encanta organizarlas y tener un recuerdo de ellas.

Sé que Evaristo nunca tuvo metas, pero desde muy joven supo lo que quería ser y qué camino seguir para conseguirlo. Y ya veis todo lo que ha logrado. No obstante, hoy prefiero presumir del amigo y compartir con vosotros todo lo que nos gusta de él, que es mucho. Conocer a Evaristo es un lujo y su amistad, como dice Guillermo Simón, supone un aumento de nuestro PIB. Que en el idioma de Evaristo significa “ producto interior de bienestar”. Y, desde luego, no le falta razón. Porque es una suerte poder conocer a un hombre como él, con tanto talento, tan generoso, bondadoso y con un gran sentido del humor.

Glosa de la banda de gaitas "Avante Cuideiru", por José Manuel Fernández "Guti"

Autoridades, presidente y Junta Directiva de la Asociación “Amigos de Cudillero”, Premiados, señoras y señores, buenos días: Antes de hablar de Avante Cuideiru quería felicitar a los premiados de esta edición, es un honor compartir con ellos este galardón.

Es un momento especial para mi y para todo componente y excomponente de Avante, después de muchos años se nos reconoce en casa, se da valor a lo que durante muchísimos años hemos hecho. Nos lo reconocen los nuestros, nuestros amigos, vecinos, familiares. Reconoce nuestro trabajo una asociación de amigos, de amigos de aquí, de Cudillero y eso, hace que este sea uno de los reconocimientos y premios que mas nos llenan de felicidad.

La concesión de este galardón y la importancia que ha adquirido ‘L’Amuravela de oro’ a través de los años, me ha hecho desempolvar un libro de recuerdos y reafirmarme en la creencia de que tanto esfuerzo, al final, ha merecido la pena.

Avante Cuideiru nació en la Casa del Mar, como no podía ser de otra manera, miles de horas de clases y ensayos para después pasar por las Escuelas de Pozo y al final, nos establecimos en la Casa de Cultura de Cudillero donde ahora continuamos.

Como todo en la vida costó mucho, las cosas buenas cuestan mucho, y Avante no es buena, es muy buena. Es tan buena que nadie se imagina Cudillero sin su banda de gaitas, sin esta asociación por donde han pasado ya varias generaciones y que no es difícil ver a hijos e incluso nietos de antiguos componentes entre sus filas, por que Avante es algo mas que una asociación, es una familia.

Si señores al final el premio no es para una asociación, ese es el gran secreto de Avante, lo teníamos guardado como oro en paño, Avante es una gran familia que recorre cada casa de Cudillero, cada rincón de la villa y del municipio, y que con el paso del tiempo sus raíces han llegado a casi toda Asturias. En esta parte es donde me voy a poner demasiado melancólico asique intentare no extenderme mucho para que no se me salte la lagrimilla.

Los que no conocen Avante creen, erróneamente, que la sustenta un personaje enorme, con una personalidad abierta, risueño y que aparenta ser buena persona, pues están equivocados, si es cierto que tiene todas esas virtudes y muchísimas más, pero Sergio o Franxón como se le conoce en la villa es la cara visible de quien durante muchos años ha hecho que Avante sea una familia y esa persona es Encarnita o Cani como la conocemos familiarmente. Cani gracias por estar siempre ahí, porque sin ti esto hubiera sido imposible.

Es el clarísimo ejemplo de la frase tan popular que dice que detrás de un gran hombre hay siempre una gran mujer. Pues si señores detrás de ese gran hombre al que quiero, escucho y respeto hay una gran y dulce mujer a la adoro y que desde el primer minuto me hizo ser uno mas en su familia. Una familia formada además por dos grandes músicos que quedaron al mando de la banda cuando me fui.

Sergín que comenzó conmigo cuando tenia 8 años y aunque llegue a Ministro para mi va a continuar siendo sergín toda su vida y Berna que casi lo veo nacer y hoy ejerce de hermano mayor de mis propios hijos. Ellos han hecho que la banda llegue a donde está ahora mismo, una de las mejores Bandas de gaitas de Asturias. No voy a ser capaz de enumerar las miles de actuaciones que Avante realizó, cientos de viajes donde en cada uno de ellos el señor presidente y yo acabábamos discutiendo, y por su puesto, siempre acabábamos reconciliándonos.

Creo que por Europa no nos quedó sitio por ir, Francia, Italia, Finlandia, Austria, etc. América reconquistada de nuevo con nuestras gaitas: México, Santo Domingo, etc., y cuando creíamos que ya no había más, nos lanzamos a por China. Pues si señores todos esos países y muchos más tuvieron la oportunidad de saber donde estaba Cudillero y Asturias, porque al final somos unos embajadores orgullosos de nuestra tierra, de nuestra cultura y presumíamos de ello en cada desembarco.

Es tal nuestro prestigio que hasta el Papa en su visita a Asturias pidió que lo recibiera la Banda de gaitas Avante Cuideiru en el aeropuerto y como no podía ser menos se quiso sacar una foto con nosotros que ha quedado en un recuerdo inolvidable de nuestras vidas. Por si alguien no lo sabe el Franxón tiene una virtud oculta que solo algunos de nosotros conocemos y que hoy, si me das el permiso querido Sergio, la voy a desvelar.

Al señor presidente de Avante Cuideru no se le resiste ningún guardaespaldas, da igual que sea el guardaespaldas del presidente de un país, de un Rey o del Papa, si Sergio decide que se tiene sacar una foto con la banda, se rompe cualquier protocolo y se consigue.

Quiero finalizar diciéndoles que Avante es una forma de entender la vida, es amor por Asturias, por nuestras tradiciones y nuestra música. Es hermandad, respeto, educación, lealtad, sacrificio, trabajo, Avante es una gran familia. Es el mejor sitio del mundo para estar, para crecer y para enraizar, por eso les doy las gracias, porque desde que llegue a Cudillero me hicieron sentir un pixuetu más y por eso tengo aquí mi otro hogar.

Muchas gracias