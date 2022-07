El sector de Ripa se revuelve contra los procesos de expulsión en Podemos: "Solo intentan hacernos desaparecer"

Daniel Ripa, ex secretario general de Podemos en Asturias, ha comparecido esta mañana junto a Rogelio Crespo, ex secretario de organización, y Olga Blanco, ex miembro titular de la Comisión de Garantías de Podemos Asturias. El objetivo de esta convocatoria ha sido exponer los puntos esenciales de las alegaciones presentadas contra el procedimiento de expulsión de cinco miembros del partido en la región: Ripa, Andrés Ron, Mayi Colubi, Rogelio Crespo y Fran Suárez. Los plazos de dichas alegaciones, que terminaban la semana pasada, están a la espera de respuesta.

En primer lugar, Ripa explica que lo que se planteaba como base para ese procedimiento de expulsión era el nombramiento, “presuntamente irregular”, de la responsable de comunicación de Podemos Asturias. “Se dice que se habría nombrado a una persona que no habría sido electa como miembro en el antiguo Consejo Ciudadano (CCA) y que, por tanto, al no ser un cargo electo, no podría ejercer esa responsabilidad”, aclara. El propio Ripa asegura que “en las alegaciones lo que se ha planeado es que esta denuncia que se está cursando, según la normativa interna de Podemos, está prescrita. Es decir, supone unos hechos que han pasado el tiempo máximo para poder reclamar sobre ellos”. Asimismo, asegura que “se está intentando abrir una causa sobre algo que no se podría juzgar”.

El ex secretario general también ha querido compartir las pruebas que conforman estas alegaciones: “La primera de las pruebas es la que tiene que ver con el artículo 65 de los Estatutos de Podemos Asturias que estaban en vigor.” En dicho artículo se establece que “serán invitados permanentes a participar, con voz pero sin voto, aquellas personas que asuman alguna responsabilidad dentro de las áreas del propio Conseyu y que se acepten como miembros ampliados de Conseyu Ciudadano en votación por mayoría simple del CCA”. Y continúa Ripa: “La segunda prueba que aportamos es lo que era la práctica habitual en Podemos. No es que lo hiciésemos nosotros en Podemos Asturias, sino que el propio Pablo Iglesias hizo exactamente lo mismo con los nombramientos de Nacho Álvarez y Julio Rodríguez”. Ripa pone en comparación su situación con las prácticas realizadas por el exlíder nacional del partido, pero también con las de la nueva secretaria general de Podemos en Asturias, Sofía Castañón. “Esto es lo que hacía Pablo Iglesias, exactamente el mismo motivo por el que se me abre a mí un procedimiento de expulsión”, insiste. Recalca que aportan como prueba “el acta donde la propia Sofia Castañón, el 15 de enero de 2022, nombra como un responsable portavoz del partido y de la secretaría de equilibrio territorial a una persona que no es miembro electo del Consejo Ciudadano”. Y, en cambio, señala Ripa, “no sé si Sofía Castañón va a dimitir” por esta cuestión similar a la que le achacan a él. Ripa entiende que “es una denuncia presentada con el único objetivo de intentar hacer desaparecer a las personas que formamos parte de un espacio político, que fundamos Podemos con una serie de valores en base a contenido, unos valores éticos de cómo se tiene que hacer la política en Asturias”.

El ex secretario general del partido aclara que las respuestas que se den a estas alegaciones, después de lo ocurrido estas semanas, “no son muy esperanzadoras”. Ahora “viene un procedimiento donde tendría que responder la Comisión de Garantías Estatal y hacer una propuesta de resolución”.

Tilda de “surrealista” las expulsiones de otros compañeros, como Fran Suárez, Mayi Colubi y Andrés Ron. “Una trabajadora (en referencia a Colubi) que el partido reconoce que la ha despedido de forma improcedente y que la indemniza con la máxima indemnización posible por esa improcedencia del despido; por ir al juzgado, la expulsan a ella, expulsan a su abogado y expulsan al diputado que la respaldó y dijo que era inaceptable de Podemos (por Andrés Ron)”, expresa Ripa. También, indica que hay hechos más graves que este procedimiento de expulsión, recordando la actual condena firme por la vulneración de las libertades sindicales.

Rogelio Crespo: "No tiene mucho sentido entrar en la mejor organización que está funcionando del Estado como un elefante en una cacharrería, intentando apartar y cargarte a las personas que construyeron esta organización porque no te hagan la ola"

Respecto a la carta pública que dirigió a la actual líder nacional del partido, Ione Belarra, establece que “lo importante es el futuro y en una situación donde se toma el poder de forma abrupta, se llega a un conflicto y se intenta eliminar a parte que es mayoritaria en el propio Consejo Ciudadano y que ha fundado Podemos, lo que no lleva a nada bueno. Hicimos esa petición la semana pasada y seguimos sin respuesta y la volvemos a presentar. Andrés Ron también se ha dirigido en varias ocasiones a la Secretaría de Organización y a la Secretaría General de Podemos pidiendo una mediación”. Recalca que “en un proceso donde estamos intentando sumar, ampliar y crecer no tienen ningún sentido eliminar a la mitad de Podemos”. Algo que define como “una locura y va contra los tiempos” ya que “es un momento donde tenemos a un PSOE que está gobernando con intereses económicos y con un pacto con Ciudadanos. Los tiempos van a un proceso de confluencia amplia y lo que se está haciendo es un error político que está dañando irreparablemente a Podemos Asturias. Podemos Asturias tiene que salir por la acción política, por el liderazgo social y es muy desagradable tener que estar continuamente dando explicaciones por denuncias que se hacen con un objetivo más político que legal porque no hay nada”, concluye Ripa, que no aclara si dejaría el acta como diputado en caso de ser expulsado del partido, ya que no contempla esa situación. De hecho, tacha de “locura” intentar echar a quien encabezó la lista al Principado.

Por su parte, Rogelio Crespo ha insistido en el “buen” funcionamiento de la organización de Podemos Asturias: “¿Cuál es la organización de Podemos en el conjunto estatal que mejor estaba funcionando? Y no lo digo yo, lo dicen los datos. Es la organización de Asturias. No tiene mucho sentido entrar en la mejor organización que está funcionando del Estado como un elefante en una cacharrería, intentando apartar y cargarte a las personas que construyeron esta organización porque no te hagan la ola o porque no estén de acuerdo totalmente con los posicionamientos del partido en Madrid”. Según su apreciación, “en Asturias siempre hemos tenido un espíritu propio en el que tratábamos de construir un proyecto propio y un proceso arraigado en el territorio. Por eso teníamos los mejores resultados, porque teníamos una identidad propia. Lo demás es tratar de buscar justificaciones para expulsar o dejar fuera a quienes no dicen amén a todo lo que plantea la dirección”, resume el ex secretario de organización en Asturias.

Olga Blanco explica su papel desde dentro de la Comisión de Garantías autonómica y el proceso que se ha desarrollado en torno a esta denuncia: “Puede sorprender que, siendo la Comisión de Garantías autonómica, no hayamos tenido conocimiento en ningún caso de las denuncias ni de las expulsiones. Los estatutos de Podemos permiten que el que quiera denunciar los expedientes disciplinarios, denuncie ante el órgano que considere. En el primer momento que empezamos a funcionar en el mes de diciembre, la primera denuncia que nos entra es la creación de unos círculos a posteriori del proceso electoral”. Recuerda que el resultado electoral “daba mayoría en todos los órganos a la candidatura de Daniel Ripa, mayoría absoluta en la Comisión de Garantías y en el Consejo Ciudadano”, y que “cuando se va a constituir el Consejo Ciudadano nos entra una denuncia en la que se han creado unos círculos y que esa mayoría da un vuelco y se produce un empate”. Aclara que “el voto de calidad es de la coordinadora autonómica que, según esos resultados, era la única que había tenido más votos que Daniel Ripa”. Y añade: “Nosotros resolvimos que eso no puede entenderse nada más que como un fraude a lo que es el resultado electoral. Esos círculos no figuraban en el censo de círculos del proceso electoral. Nosotros resolvimos que se anulaban esos círculos y a partir de ahí nos negaron la asistencia por entender que no estamos funcionando con un correo que tienen que darnos de una intranet, que tardaron más de mes y medio en darnos y que tuvimos que amenazar con acciones legales para que nos lo diesen”.

Olga Blanco: "Quien no ha respetado la decisión de los inscritos y militantes en el proceso electoral ha sido la candidatura de Sofía Castañón"

Blanco señala a Sofía Castañón junto a todos los miembros de la actual dirección política de Podemos Asturias, ya que jamás les contestaron a los correos electrónicos, “ni nos han contestado tras requerir los instructores los expedientes por las denuncias del proceso de primarias cuando se disolvió el Comité Electoral, antes de que pudiera haber impugnaciones y que resultó de la denuncia que se habían abierto por el recuento de votos sin estar presentes los interventores”.

El punto y final es la inhabilitación de Mayi Colubi. “A partir de ahí decidimos dimitir en bloque porque no tienen ningún sentido estar donde no puedes trabajar y donde no existes”, aclara Blanco. En último lugar, manda un mensaje a Castañón: “Quiero dejar una cosa clara, cuando Sofía Castañón o los miembros de la actual dirección política de Podemos Asturias hablan de la legalidad, de respetar a los órganos internos y la voluntad de los inscritos y militantes, nosotros como Comisión de Garantías Autonómica, podemos decir que quien no ha respetado la decisión de los inscritos y militantes en el proceso electoral ha sido esa candidatura”, sentencia.