Los médicos de primaria se ven saturados: «Tenemos agendas de 50 pacientes diarios»

En pleno mes de agosto, en algunos centros de salud de Asturias se respira una tensión que parece más propia de las masificaciones de la época gripal o de algunos momentos de la pandemia de covid-19. Los facultativos hablan de centros con la mitad (o casi) de sus consultas sin médico, pues a las vacantes habituales se les suman las que dejan sus compañeros que están de vacaciones y no tienen sustituto. "Mis agendas superan los 50 pacientes todos los días", subrayó ayer una facultativa de una zona turística de la región.

Tanto la Sociedad Asturiana de Medicina Familiar y Comunitaria (SAMFYC) como el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) reclaman soluciones a la Consejería de Salud. Entre tanto, la Administración sanitaria habla de problemas "puntuales" y destaca que se está haciendo el máximo esfuerzo posible para dotar de facultativos la red de atención primaria: "La plantilla global oscila entre 950 y 960 médicos, pocos menos que en 2019, que es el año que se toma como referencia", señala el Principado.

Desde diversos centros de Primaria se emiten datos que los médicos consideran inaceptables. Ejemplos de ayer mismo, con facultativos como fuente de información: en el ambulatorio de la Lila (Oviedo), de doce médicos faltaban seis; en Grado, de ocho médicos de plantilla estaban cuatro; en Piedras Blancas (Castrillón), estos días hay cinco o seis profesionales de una plantilla total de nueve, con el condicionantes de la alta ocupación turística de Salinas y su entorno; en Llanes, territorio también muy concurrido, estos días estaban tres de cinco, y ayer cuatro de cinco, con el añadido de que falta el único médico del consultorio de Pendueles...

«No tenemos ni un segundo para los crónicos; no he visto glucemias más desastrosas que las de este año», lamenta un médico

"¿Hasta dónde podremos seguir aguantando? Si esto sale adelante es a costa de nuestra salud", señala un facultativo. En teoría, las vacaciones de los médicos se cubren con personal eventual. En la práctica, "así es muy difícil dar una atención de calidad", precisa la misma fuente. Y expone un motivo de desazón: "No tenemos ni un segundo para poner a punto a los enfermos crónicos. No he visto glucemias más desastrosas que las de este año. En toda mi trayectoria no he puesto tantas insulinas como ahora".

A juicio de Rubén Villa, presidente de SAMFYC, "todo esto que estamos viendo choca con la propaganda de la Consejería de Salud, que vende que este año hay 1.200 contratos más que el año pasado y que dijo al principio del verano que no se cerraría ningún punto de atención". El doctor Villa añade que "la realidad es terca: la plantilla actual no llega para cubrir toda la oferta del Sespa".

El presidente de Sociedad Asturiana de Medicina Familiar y Comunitaria puntualiza que "concentrar puntos de atención continuada es una buena decisión, pero no se debe trasladar a la población la idea de que se puede mantener una actividad normal cuando la realidad te desnuda a diario".

La semana pasada, indica Rubén Villa, "toda la atención continuada de Oviedo y Riosa se concentró en la La Lila y Corredoria". Según fuentes sanitarias consultadas por este periódico, en el fondo de esta situación del área sanitaria de Oviedo había un conflicto con 18 médicos eventuales jóvenes que se sublevaron por las condiciones de su trabajo. El Servicio de Salud del Principado (Sespa) los ha aplacado comprometiéndose a ofertarles en septiembre un paquete de plazas vacantes en régimen de interinos. "Fue una incidencia puntual", apostillaron fuentes de la Administración.

Desde el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA), su secretario general, José Antonio Vidal, hace hincapié en una necesidad prioritaria: "un estudio y una adecuación de las cargas de trabajo para evitar desequilibrios asistenciales, masificaciones ineficientes y desafección profesional hacia la atención primaria". Según el doctor Vidal, "el único medicamento que reduce un 30 por ciento la mortalidad poblacional es el médico de atención primaria; hay que cuidarlo".

Los datos del SIMPA hablan de "una cobertura insuficiente, sustancialmente menor que la de años anteriores", en el área sanitaria VI (oriente de Asturias, con cabecera en Arriondas). El Sespa señala que en el área de Gijón hay unos 20 médicos más que en 2019, y que a esos profesionales se recurre para cubrir las necesidades de la comarca oriental: "Es el único lugar en el que se hacen traslados forzosos".