Los sindicatos, molestos con la ministra de Justicia: "Ha visitado pocos Juzgados"

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha encendido los ánimos de los sindicatos después de que calificase de "anécdota" las deficiencias de los Juzgados asturianos durante su visita a las nuevas instalaciones de Luarca. Los sindicatos consideran que las deficiencias son la norma, y que la Justicia no es prioritaria para el Principado, que carece, dicen, de un plan de inversión.

"La Ministra ha visitado pocos Juzgados. Se ve que no ha tenido que trabajar en los Juzgados de Grado, o en las salas de vistas, donde no hay forma de hacer una videoconferencia. Debería trabajar con ordenadores que tardan entre veinte minutos y media hora en encenderse. Tenemos unas deficiencias importantes que no se han remediado", dijo Cristina Esteban, de CSIF.

"La situación de los Juzgados es de vergüenza, lo que ha dicho la ministra está fuera de lugar. En 2022 no se puede trabajar en esas condiciones. Si en unas instalaciones donde se presta servicio público, donde acude el ciudadano y hay unos trabajadores realizando su jornada, no se respeta siquiera la legislación de salud laboral, entonces apaga y vámonos", indicó por su parte Juan José Azcano, de CC OO.

Llop, por si acaso, no dejó de remarcar que era el Principado quien ostentaba las competencia en materia de Justicia, aunque añadió a continuación que el Gobierno regional tenía "un plan" para solventar los problemas de los Juzgados. Esta última afirmación tampoco ha hecho gracia a los sindicatos. "En estos años, con el dinero del Principado solo se ha hecho el Juzgado de Luarca. Lo demás se hizo con las transferencias, que se traspasaron en 2006. El Principado no tienen ningún plan de inversión, la Justicia no es prioritaria, no está en la agenda del Gobierno regional", indicó Cristina Esteban.

Y añadió que "el plan de infraestructuras judiciales solo contempla para este año la redacción del proyecto de los nuevos Juzgados de Langreo. Otras actuaciones, como la renovación de los sistemas informáticos, que llega este año, se están acometiendo con fondos europeos".

Esteban enumeró las sedes con problemas, comenzando por Grado –en un edificio de los años sesenta–, Cangas de Narcea –"muy antiguo"–, Laviana o Pola de Lena, donde los archivos están en un garaje "en el que se están pudriendo documentos de hace un siglo". La sindicalista llamó la atención sobre el hecho de que no se haya facilitado a los representantes de los trabajadores el informe del Colegio de Arquitectos sobre la situación de los edificios judiciales, que avisa de que "hay peligro para la salud laboral de los trabajadores".

Juan José Azcano repasó algunas obras, como las realizadas en el TSJA o el Juzgado de guardia de Oviedo, totalmente insuficientes. "Se construyó el Juzgado de Luarca, pero es que no quedaba otro remedio. Los trabajadores tenían que bajar al portal para que se firmasen los documentos, porque las personas con movilidad reducida no podían acceder a las instalaciones", indicó. En este tiempo, "se han hecho arreglos, obras de conservación, no dejan de ser chapuzas". El mayor problema de Oviedo, "la dispersión de sedes judiciales, no existiría de haberse hecho un edificio en condiciones en su día", añadió.

Rectificación

Por su parte, el portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, indicó por su parte: "Que la ministra de Justicia llame ‘anécdota’ a la situación de los edificios judiciales es un insulto tanto al Principado como a los funcionarios que desarrollan una actividad fundamental en condiciones lamentables". Para Pumares, "el Principado debería pedir a Llop que rectifique inmediatamente".