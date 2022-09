Asturias logra una "circulación controlada" del coronavirus, con 65 hospitalizados

La noticia es incuestionablemente positiva: "Circulación controlada". Las curvas de infectados y de hospitalizados por covid-19 en Asturias continúan descendiendo. La Consejería de Salud hizo ayer públicas las cifras actualizadas de los seis indicadores relacionados con la ocupación asistencial que determinan el riesgo por coronavirus. La región ha podido colgar ese deseado cartel de "circulación controlada" gracias a que en los hospitales solo permanecen 65 personas con coronavirus: 61 están en planta y 4 en unidades de cuidados intensivos (UCI). Para encontrarse con datos tan favorables hay que remontarse al 22 de noviembre del año pasado.

Otro guarismo indudablente alentador: entre el lunes y el miércoles de esta semana no se registraron fallecimientos por covid en Asturias. En la última semana se han contabilizado solamente dos. En los siete días precedentes, seis. Queda pendiente de determinar –los técnicos del Principado están investigándolos– los motivos de la elevada mortalidad en el Principado en algunas fases del verano, en particular a lo largo del mes de julio. Este fenómeno se ha dado, en mayor o menor medida, en otros territorios de España. En algunos de ellos se atribuye un peso relevante al calor, epígrafe que, a priori, no parece haber tenido una gran incidencia en Asturias.

Tasa superior a la media nacional.

Dentro de la buena marcha general de la pandemia, el ritmo de contagios en Asturias entre la población de 60 años y más es ligeramente superior a la media nacional. En los últimos catorce días, en esta franja de población se han registrado 140 contagiados por cada 100.000 habitantes. La media nacional es de 137. El Ministerio de Sanidad notificó ayer 8.416 nuevos casos de coronavirus contabilizados en los tres días anteriores, lo que eleva a 13.367.647 la cifra total de personas contagiadas en el conjunto del país desde el inicio de la pandemia, a principios de 2020. De ellos, 256.318 corresponden a Asturias. La cifra global de muertos por covid se eleva a 113.130, según los criterios de contabilidad empleados por el Ministerio de Sanidad. Al Principado se le asignan 3.107.

Baja la incidencia en Europa.

A nivel europeo, los contagios y muertes por coronavirus siguen reduciéndose, según el último informe publicado por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés). La tasa global de notificación de casos de coronavirus registrada la semana pasada en la Unión Europea se redujo un 13 por ciento en comparación con la semana anterior, alcanzando el 9 por ciento del máximo pandémico. Esta tendencia a la baja es similar en el grupo de mayores de 65 años.