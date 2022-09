Mallada suspende a Barbón: "Su gestión es ineficaz e ineficiente"

La presidenta del PP asturiano Teresa Mallada, ha aprovechado el último debate sobre el estado de Asturias de la legislatura para poner su nota al Gobierno de Adrián Barbón. “Su gestión es ineficaz e ineficiente”, ha calificado la portavoz del primer grupo de la oposición, que ha tendido la mano de su partido para el diálogo y aprovechar los nueve meses que quedan de legislatura. Un ofrecimiento que el presidente del Principado ha agradecido “aunque llegue tarde, porque no lo hizo en los peores momentos de la pandemia”.

“Nuestra confianza en sus medidas está bajo mínimos, se quedan muy lejos del sobreesfuerzo que hacen los asturianos”, ha sostenido Mallada, que puso cifras para sostener su reproche. “Mientras los ingresos del Principado han crecido por la inflación en 78 millones, las ayudas que ha anunciado se quedan en unos 12 millones”. A esas alturas, la portavoz popular ya había suspendido la gestión de Barbón “en empleo, fiscalidad y actividad económica”, la había tachado de “ineficaz” para el sector industrial y la había calificado de “muy deficiente” para el medio rural. En el resto de asignaturas, las calificaciones del final de legislatura de Mallada no fueron mucho mejores: “El turismo necesita más implicación de su gobierno”, “ineficaz gestión” de la cultura, la sanidad, la educación y las infraestructuras o “siguen sin aprobar en servicios sociales” fueron algunas de las conclusiones de la portavoz popular tras un repaso detallada por áreas de actividad, donde no faltaron reproches al declive demográfico, la marcha de jóvenes de Asturias, a la descarbonización exprés o a la actitud “cobarde” en la protección del lobo: “Presidente, apoyo a la transición justa, sí; apoyo a la injusta transición socialista, no”.

El presidente Barbón, de entrada, agradeció el tono “más dialogante y menos agresivo que el año pasado” de la portavoz del PP. “Está bajando el diapasón, es bueno que haga caso de que es mejor dialogar, hablar con una sonrisa y con otro talante”, valoró el presidente autonómico, que negó la mayor: “Gestionar es abrir los centros de salud o empezar el curso, como ocurrió ayer”, sostuvo Barbón, que tiró de un nuevo anuncio para demostrar la implicación de su gobierno con el impulso a la actividad en las alas de la región. “Si se aprueban los Presupuestos regionales, vamos a incrementar el ticket rural de 35.000 a 40.000 euros”, reveló el Presidente, que recordó que dicha ayuda estaba en los 25.000 euros cuando asumió el Gobierno autonómico, en la primavera de 2019.

“Asturias está peor que cuando usted llegó”, abundó Teresa Mallada, quien recordó que los niveles de ejecución de inversiones fueron mucho mayores en los mandatos de Javier Fernández. La presidenta del PP achacó en el “debe” del gobierno regional el impacto negativo de burocracia que obliga a emprendedores, agricultores y ciudadanos “a ir con los papeles debajo del brazo de consejería en consejería”. La presidenta del PP puso como ejemplo de las trabas burocráticas que Asturias “haya sido la segunda autonomía que menos aprovechó las ayudas covid a las empresas”, al tener que devolver casi 60 de los 107 millones que el Estado había asignado inicialmente a Asturias. Barbón no tuvo ningún reparo en atribuir esa situación “al diseño que hizo el Gobierno central, que no compartimos, porque primaba a las comunidades autónomas más turísticas” y recordó que la comunidad que más dinero devolvió fue Murcia: “¿Qué partido gobierna allí, por qué no dice eso?”, rebatió el presidente del Principado.

El tramo final del cara a cara entre Mallada y Barbón ganó en intensidad en los turnos finales de contrarréplica, más cortos. La portavoz popular tiró de ironía para felicitar al Gobierno socialista por “poner la primera piedra de las obras de Cabueñes”, tras la primera licitación fallida, prevista en 2021, de una obra “anunciada hace 15 años”. Barbón justificó la necesidad de una segunda adjudicación, por 79 millones, por “el encarecimiento de las materias primas”. Y ahí el presidente contragolpeó. “Ese problema afecta a todos los alcaldes, también a los suyos, no sé si habla con ellos, yo si lo hago”, replicó Barbón, dando aire, sin citar nombres de manera expresa, a las frías relaciones entre Teresa Mallada y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, en lo que resultó ser la traca final del duelo que abría la segunda jornada del debate de orientación política de Asturias.