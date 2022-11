Fundación Alimerka continúa con su labor social y, en este caso, ha puesto en marcha una iniciativa cuyo objetivo es poder avanzar en la generación de conocimientos aplicables a la práctica médica y, en consecuencia, que se mejore la vida de personas enfermas y de toda la sociedad. Por ello, ha seleccionado cinco proyectos en su primera convocatoria de ayudas a la investigación en Ciencias de la Salud de la Fundación Alimerka.

Estos proyectos se desarrollan en ámbitos y especialidades tan diversas como Oncología, Neurología, Enfermedades Raras y Salud Mental y todo ellos cuentan con equipos de investigadores pertenecientes al Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA), la Universidad de Oviedo, Hospital Universitario Central de Asturias e Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA-CSIC).

Oncología: Carcinomas escamosos de cabeza y cuello

«Organoides derivados de pacientes como plataforma predictiva de terapia personalizada de cáncer de cabeza y cuello» es un proyecto que busca encontrar la mejor estrategia para atacar una enfermedad cuya tasa de supervivencia es de un 50%. A pesar de los avances en los últimos años en investigación contra el cáncer, los pacientes con carcinomas escamosos de cabeza y cuello (CECC) no responden bien al tratamiento, y no se perciban mejoras significativas en las últimas décadas. Se trata de un cáncer del que cada año se diagnistican en el mundo más de 800.000 nuevos casos, y sólo un 30% de pacientes obtiene los resultados esperados. Una cifra muy baja «debido a la alta toxicidad del tratamiento, la frecuente aparición de resistencias y la falta de biomarcadores», explica Mónica Álvarez, investigadora principal del proyecto. A partir de muestras de tumores y sus réplicas de laboratorio, estos investigadores buscan datos que ayuden a decidir sobre la estrategia que mejor ataque la enfermedad, ahorrando así tiempo y efectos secundarios en tratamientos cuyo resultado se sabrá con anticipación. También se evitará mucho malestar en el paciente. De esta forma, los enfermos pueden encarar una cirugía en un mejor estado físico y mental. En la actualidad existen programas de medicina personalizada complementarios a este, pero esta forma de predecir permitirá también conocer de qué factores depende que respondan o no al tratamiento. Los resultados positivos de este proyecto permitirían proponer ensayos a mayor escala y, en función de los resultados, una aplicación directa a la práctica clínica en unos tumores que tienen en la región a uno de los epicentros mundiales a causa de su numerosa presencia.

Oncología: Sarcomas óseos

Los sarcomas son tumores muy agresivos y difíciles de tratar que afectan principalmente a niños y jóvenes. Sus tratamientos no han variado en los últimos 40 años e incluyen cirugías invasivas y grandes ciclos de quimioterapia. Con el fin de avanzar en su investigación y en la puesta en marcha de terapias efectivas, pues la que se ensayan actualmente suelen fallar en el 95% de los pacientes, surgió el proyecto «Combinación de transcriptómica e ingeniería de tejidos para mejorar la medicina de precisión en sarcomas óseos». Su investigador principal, Juan Tornín, destaca que «los modelos actuales no representan la complejidad del tumor ni los inconvenientes de los tratamientos en hueso y cartílagos». En cambio, añade, «la medicina de precisión tiene en cuenta las alteraciones de cada paciente para diseñar terapias personalizadas, pero para poder hacer esto, los investigadores tenemos que crear “avatares personalizados” en el laboratorio y así identificar qué terapias pueden ser las mejores. Y a día de hoy», destaca, «los modelos actuales no representan la composición ni el comportamiento del tumor original».

Por todo ello, la nueva vía de ataque que proponen se basa en la ingeniería de tejidos, la cual permite diseñar y construir estructuras con materiales como el colágeno, para después sembrar en su interior, en el laboratorio, células cancerosas procedentes de los pacientes y que se comporten como lo harían en el propio paciente y no en un plástico. Estos modelos abren vías de descubrimiento de marcadores, terapias y resistencias a tratamientos.

Neurología: Alzheimer

El proyecto «Administración intratecal de FGF17 como tratamiento para la Enfermedad de Alzheimer: estudio piloto en modelo murino» surgió a raíz de un estudio previo llevado a cabo por investigadores de Estados Unidos en el cual se inoculó líquido cefalorraquídeo –el fluido que baña el Sistema Nervioso Central– de ratones jóvenes en ratones más viejos, lo que mejoró su memoria. «Se evidenció una mejora de la mielinización neuronal, un proceso que disminuye con la edad y patologías neurodegenerativas como puede ser el Alzheimer», explica Manuel Menéndez, investigador principal del proyecto asturiano seleccionado. La mielina es la capa que protege y aísla una parte de las neuronas y facilita las transmisiones nerviosas, y en el estudio se percibió que el fluido de esos ratones jóvenes favorecía la generación de un tipo de células productoras de esa capa de protección. Además, identificaron una molécula como principal proteína causante de ese efecto. Este equipo asturiano lleva tiempo trabajando en estrategias de tratamiento de enfermedades neurodegenerativas desde el líquido cefalorraquídeo. A partir de ese primer estudio, investigan la administración de la proteína directamente en el líquido cerebral de los ratones enfermos de Alzheimer para prevenir e incluso revertir la pérdida de esa protección de las conexiones neuronales y sus consecuencias devastadoras, como puede ser la pérdida de memoria.

Enfermedades raras: Paragangliomas y feocromocitomas

El experimentado grupo del proyecto ««Modelos ex vivo de paragangliomas y feocromocitomas para el avance en las terapias antitumorales» lleva años profundizando en los mecanismos de desarrollo de los paragangliomas y feocromocitomas. Se trata de tumores muy poco frecuentes en la población general que en un 45% de los casos pueden transformarse en un cáncer agresivo para el que , por desgracia, no hay tratamiento. «Existe un conocimiento bastante exhaustivo de la base genética de estas enfermedades, pero los mecanismos implicados en el desarrollo de los tumores metastásicos siguen siendo desconocidos. Tampoco se dispone de guías que permitan orientar qué tipo de tratamiento sería más eficaz para detener o revertir el avance de la enfermedad», explica Maria Dolores Chiara, investigadora principal del proyecto seleccionado. Es por ello que este equipo está desarrollando modelos que expliquen cómo se produce y cuál será la respuesta a los tratamientos presentes en el mercado. En colaboración con cirujanos, oncólogos y endocrinólogos del HUCA y del Hospital de Cabueñes, se usan tejidos tumorales y sanos procedentes de pacientes intervenidos que son cultivados para elaborar herramientas con las que identificar los mejores tratamientos.

El objetivo del equipo del proyecto «Estrategias Dietéticas para la modulación de la Microbiota y la promoción de un Envejecimiento Saludable» es la identificación del papel de los microorganismos intestinales en el envejecimiento para encontrar distintas estrategias dietéticas que sirvan de prevención. Ya se sabe que tanto el sistema gastrointestinal como el inmune se ven afectados por el envejecimiento y los cambios y pérdidas de funciones orgánicas. Unos cambios en los que la microbiota intestinal es un factor clave y se sabe que la dieta puede modularla. Las muestras para este estudio se han obtenido a lo largo de más de diez años de trabajos previos y con las mismas se evaluarán también los efectos sobre el sistema inmune y en microbiota de la administración regular de un producto lácteo probiótico. «Podremos analizar y comparar todas esas situaciones y cambios con el envejecimiento y su interacción con el probiótico administrado», explica Miguel Gueimonde, investigador principal del proyecto, quien resalta que se trata de «una buena oportunidad para utilizar nuevas técnicas en las muestras y ver cómo la dieta afecta a la microbiota y el estado inmune en distintos momentos temporales». Se trata de un estudio especialmente relevante por las mejoras directas que puede causar en la población y el conocimiento arrojado sobre el envejecimiento, pero también de manera indirecta, por los gastos sanitarios que se pueden prevenir mediante la mejora de la salud en una población con una esperanza de vida cada vez mayor.