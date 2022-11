El PP activa su modo electoral y los órganos del partido ratificarán a Canga

El Partido Popular asturiano activa ya su maquinaria electoral y la pondrá a disposición Diego Canga. Una vez despejada la incógnita del candidato autonómico tras semanas de quinielas y desvelada por LA NUEVA ESPAÑA, el respaldo (más allá de la sorpresa en algunos dirigentes) se impondrá con rapidez. De hecho, el secretario general del PP, Álvaro Queipo, ha convocado para hoy una reunión urgente del comité ejecutivo para proponer a Diego Canga como cabeza de lista al Principado, una formalidad cuando la designación ya ha sido negociada e impulsada desde la dirección nacional. Pero precisamente esa aclamación será la luz verde para que el comité electoral nacional haga oficial la designación de Canga.

Las previsiones pasan por que la semana que viene el alto funcionario de la Unión Europea cuente ya con todas las puertas abiertas del partido para comenzar a preparar la campaña electoral e iniciar su actividad. Será en el mitin que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, celebrará en Oviedo el próximo 19 de diciembre cuando Diego Canga se enfrente al atril del discurso político a la militancia.

El comité ejecutivo de hoy dará pie a que el presidente nacional del PP ratifique un nombre que él mismo y un muy limitado círculo de colaboradores negociaron con sigilo. Estatutariamente, la potestad de designación de los candidatos autonómicos y de las capitales de provincias corresponde a la dirección nacional.

No obstante, eso no significa que la elección de Canga haya sido totalmente ajena al PP asturiano, pese a que haya sorprendido por inesperada a numerosos cargos. De hecho, en medios del Partido Popular se reconoce ahora que la opción de Diego Canga se sopesó hace tiempo cuando la dirección nacional, en la madrileña calle Génova, comenzó a explorar opciones de nombres para encabezar la lista, una vez que había quedado claro que Teresa Mallada no repetiría como candidata.

"Origen en Asturias"

La propia Mallada, portavoz parlamentaria, lo reconocía ayer por la mañana en los pasillos de la Junta al señalar que el nombre de Diego Canga había estado en las conversaciones con la dirección nacional y que esas opciones puestas sobre la mesa "se habían escuchado" por parte de la dirección nacional.

También el secretario general del Partido Popular, Álvaro Queipo, señaló que la elección de Canga parte también de planteamientos expresados desde Asturias, por "muchas personas", lo que llevó a que Génova se inclinase por un perfil "respaldado y repetido por las personas que tienen peso en este partido".

En este sentido, esas consultas apuntaron a Canga, un nombre que, recalcó Queipo, "tiene su origen en Asturias".