La ministra Darias, de Jarrio a Cangas del Narcea: "El Sespa es un referente en el país"

La Ministra de Sanidad culminó su agenda de ayer en Asturias visitando Cangas del Narcea, donde llegó procedente del Hospital de Jarrio. Carolina Darias estuvo en la Casa de Cultura "Palacio de Omaña" para entregarle al veterano médico Ignacio Cortina Martínez la Cruz Sencilla de la Orden del Mérito Civil del Ministerio de Sanidad. Cortina lleva ejerciendo la medicina desde 1980 y lo ha hecho siempre en el Suroccidente, primero en Tormaleo (Ibias) y después dirigiendo las urgencias del Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea. Tiene 67 años y la intención de seguir algunos más en activo.

Darias aseguró que para ella es "un honor" entregarle este galardón a alguien que se ha dedicado "a mejorar la vida de la gente". La Ministra añadió que la intención del Gobierno de España es hacer posible que ese servicio sea "de calidad" y que llegue a la zona rural: "La atención primaria es el eje con el que vertebramos el sistema sanitario". Darias quiso también elogiar la sanidad de Asturias, que, afirmó, "es un referente en el país".

El presidente regional, Adrián Barbón, también estuvo presente en el acto y se sumó a ese elogio al sistema sanitario, del que dijo que es "uno de las más robustos que hay a nivel nacional e internacional". El ejemplo de la zona sanitaria donde trabaja Cortina, "que da servicio a 25.000 personas pero que abarca muchos territorios", también le sirvió para hablar de la financiación: "Hay que discriminar, no se puede dar los mismos recursos por número de habitantes sin más porque no cuesta lo mismo prestar la sanidad en Cangas del Narcea que en un gran municipio de otras partes del territorio". El presidente de Asturias se comprometió a que "mientras sea presidente no se cerrará ni un solo centro de salud en la región". Todos los elogios recibidos llevaron al homenajeado Cortina a reconocerse algo "abrumado" y quiso advertir que él tan solo es "un médico más". Eso sí, en su opinión el problema de la atención primaria española "es que no hay médicos".

Antes, en su visita al Hospital de Jarrio, en Coaña, Darias anunció que en los próximos años el Sistema Nacional de Salud recuperará 5.000 especialistas, gracias a la "determinación" del Gobierno central y de las comunidades autónomas para recuperar las plazas "perdidas" entre 2011 y 2017, que cifró en unas 3.500, al haber sido las convocatorias de ese periodo de tiempo inferiores a las de 2010. Este objetivo demuestra, según apuntó, el compromiso del Gobierno de España con la mejora de la sanidad, que resumió con cuatro verbos: "Reformar, recuperar derechos perdidos, avanzar y proteger la salud de la ciudadanía". A la "acción decidida del Gobierno de Pedro Sánchez" añadió el "trabajo ímprobo y comprometido" del Gobierno del Principado, que ha posibilitado que la región sea "referente" en aspectos como la vacunación contra el covid-19.

Darias incidió en la mejora que supondrá para los pacientes y los profesionales del sector de seis centros asistenciales asturianos la llegada de 17 equipos de alta tecnología, tres de ellos ya en funcionamiento; entre ellos, el TAC computerizado del Hospital de Jarrio. Estos aparatos posibilitarán "mejores diagnósticos en estados más tempranos de la enfermedad", pero también "una mejor intervención terapéutica" en caso de que sea necesaria. Los equipamientos que se instalarán en Asturias permitirán afrontar en mejores condiciones enfermedades raras, oncológicas, crónicas y degenerativas.

Críticas a la visita

La Plataforma Salvemos Nuestro Hospital calificó de "ofensiva" la visita de la Ministra al centro hospitalario del Noroccidente "acompañada de numeroso séquito para hacerse una foto junto a un escáner que ha supuesto una pequeña inversión de 400.000 euros". El colectivo estima que los altos cargos deberían dedicar su tiempo a solucionar la carencia de especialistas, a agilizar las "interminables y crecientes" listas de espera, operaciones y técnicas diagnósticas, o a resolver "el monumental caos de la atención primaria, con centros de salud y consultorios donde faltan médicos día sí y día también". También acusan a los alcaldes socialistas de la comarca de permanecer "escondidos".