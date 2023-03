Emoción a flor de piel por Martínez Noval, "un socialdemócrata puro"

"Era un socialdemócrata puro, un político integral, un hombre íntegro, un extraordinario parlamentario... y una gran persona". Fue decir esto sobre Luis Martínez Noval, ya con la voz quebrada, y Javier Fernández rompió a llorar ayer ante un salón de actos de la Biblioteca del Fontán lleno a reventar para recordar al economista que fue ministro de Trabajo, diputado y secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA), justo en el mismo día que se cumplían diez años de su fallecimiento.

Si a alguien que ha sido presidente del Principado en medio de una recesión o que le ha tocado lidiar con la mayor fractura del PSOE de toda la democracia le invade la emoción una década después de la pérdida, eso significa que Luis Martínez Noval caló hondo en su vida, como en la de las 250 personas que abarrotaban una sala que se quedó pequeña bastante antes de que arrancara el acto organizado por la Fundación José Barreiro. "Está claro que Luis merecía este homenaje", afirmó su presidente Jesús Sanjurjo, que fue precisamente quien, primero dio la alternativa a Martínez Noval como vicesecretario general de la FSA y luego, en 1988, le cedió el testigo para liderarla. Sanjurjo, ayer anfitrión, precedió en el turno de discursos, todos emotivos, a Jesús Arango; a la exministra Matilde Fernández; a Javier Fernández y al actual presidente del Principado, Adrián Barbón. Sanjurjo rememoró los inicios de un Noval que asesoraba a Honorio Díaz, "gran referente en el mundo rural asturiano" cuando el PSOE quería penetrar en esa zona. "Desde el principio vi que podía ser un gran dirigente. Luis generaba seguridad y confianza de que lo que estaba haciendo tenía sentido", añadió Sanjurjo.

Jesús Arango recordó los años estudiantiles de Económicas en Madrid; que se afiliaron juntos al partido, "avalados por Ludivina García Arias y Avelino Pérez"; "los viajes en R-12 a Madrid para participar en el consejo de economistas del PSOE" y "los tres años en el Ministerio de Trabajo". También los tiempos de sidra "en el Ferroviario y en el Gato Negro". Pero el veterano economista subrayó las obras que Noval legó como "El sistema de pensiones", donde defiende "la supremacía del mutualismo colectivo de riesgos a través del Estado de Bienestar que garantiza a los ciudadanos la seguridad desde la cuna a la tumba, frente a la prevalencia al aseguramiento privado que dan las posiciones conservadoras".

La exministra Matilde Fernández destacó de Martínez Noval, además de "su rigor, su sentido de la solidaridad; cuando muchos dirigentes decían que tenían viaje, el venía con sus papeles a los actos que organizábamos en la secretaría y en el Instituto de la Mujer donde, por ejemplo, conoció a una joven Nadia Calviño". Para Javier Fernández, "fue un político distinto" y reveló que "antes de conocerlo en privado ya lo admiraba en lo público (...), no pertenecía a esa gente impúdica que permanentemente llaman a fotógrafos y convocan ruedas de prensa aunque no tengan nada que decir; nunca le escuché sustituir las ideas por las palabras en su discurso". Adrián Barbón reconoció que fue el que menos le trató de todos los intervinientes, aunque reparó en que "mi primer carné de afiliado me lo dio Luis Martínez Noval". El actual secretario general de la FSA puso como ejemplo de su trayectoria vital que "hasta quien era su adversario político, dirigiendo el partido rival, Isidro Fernández Rozada, ha querido estar hoy en este homenaje".