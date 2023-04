El Principado investiga 65 incendios y la Fiscalía presentó 18 denuncias en los últimos 6 meses

El 77,46 por ciento de los incendios en Asturias son provocados, según aseguró este jueves la consejera de Presidencia, Rita Camblor, durante una visita a la Brigada de Investigación de Incendios Forestales del Principado (BRIPA) del Suroccidente, en Cangas del Narcea. Otro 19,27 por ciento cabe atribuirlo a causas naturales, como rayos. Camblor quiso poner en valor el trabajo silencioso pero eficaz de esos grupos de investigación integrados por bomberos y agentes de Medio Natural. Desde 2019 han investigado un total de 539 incendios (193 en 2019, 149 en 2020, 102 en 2021 y 95 en 2022). Y realizaron 111 informes de investigación, otro 438 informes sobre causas y otros 474 sobre riesgos.

Según Camblor, hay 65 investigaciones abiertas, sin incluir las de la última ola de incendios, en relación a la cual "se trabaja para la presentación de 15 denuncias", aunque se trata de un trabajo minucioso que requiere de "mucha prudencia". Además, en el último semestre, añadió la consejera, la Fiscalía de Medio Ambiente comunicó un total de 30 diligencias de investigaciones por incendios forestales y formuló 18 denuncias.

Camblor, que estuvo acompañada en su visita por el gerente del SEPA, Óscar Rodríguez, el alcalde de Cangas del Narcea, José Víctor Rodríguez, y la gerente del Grupo de Desarrollo del Alto Narcea-Muniellos (que incluye a los concejos de Cangas del Narcea, Ibias y Degaña), destacó el proyecto piloto que ha desarrollado éste durante 2022 para fomentar los planes de autoprotección de las localidades situadas en áreas de riesgo de incendios. "Estos planes son fundamentales a la hora de acometer los incendios en esos 20 o 25 minutos que tardan en llegar los servicios de extinción", expresó.

El informe sobre el que se sostiene el proyecto indica que en Cangas del Narcea, Degaña e Ibias hay 226 pueblos sin bocas de riego. Pero es que en otros 24, aunque las tienen, no están operativas. El total de bocas de riego no operativas es de 62, y además hay diez pueblos a los que no pueden acceder los vehículos de extinción. Son 71 las poblaciones en riesgo de incendio, 58 de ellas sin ningún tipo de infraestructura de extinción, y 4 sin acceso.

Juicio por tres incendios

Precisamente hoy se sienta en el banquillo el presunto autor de hasta tres incendios provocados en Ribera de Arriba entre el 1 y el 16 de marzo de 2019. La Fiscalía pide para él cuatro años de cárcel. De ser condenado a esa pena, sería la mayor impuesta a un incendiario en Asturias. No es la mayor petición que se haya registrado. En 2011 fue juzgado un hombre por cuatro incendios en la Reserva de la Biosfera Eo-Oscos y Tierras de Burón, en septiembre de 2008. El fiscal pidió para él cinco años de prisión, pero fue absuelto. La mayor condena, tres años y medio de prisión, se impuso a un quirosano por causar un fuego junto al embalse de Grandas de Salime en 2017.

Al acusado que se juzga este viernes en el Juzgado de lo penal número 3 de Oviedo, le sorprendió la Guardia Civil después de prender fuego en la zona del Puente Nuevo de Palomar. Tenía un mechero y una lámpara ledheadlight. Aparte de la pena de cárcel, le piden 10.800 euros de multa y otros 2.500 de indemnización.