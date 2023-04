Estas son las seis peticiones del campo asturiano al Principado "para garantizar la supervivencia del sector"

No estuvo de más recordarlo: "el alimento en el plato llega del medio rural", se gritó por los altavoces. Es algo básico, pero que los profesionales que trabajan en este sector en Asturias, los ganaderos y los agricultores, sienten que quizás se ha olvidado por una sociedad que, como poco, les da la espalda y, como mucho, les "criminaliza" y les acusa de estar detrás de la oleada de incendios que azotó el Principado hace menos de un mes.

Esto último ha sido la gota que colmó el vaso de los integrantes de un sector que lleva mucho tiempo clamando contra las dificultades que deben sortear a diario para sacar adelante su trabajo. Así las cosas, este lunes medio millar de ganaderos y agricultores llegados de toda Asturias –muchos lo hicieron en tractores–, armados con cencerros, bocinas y numerosas pancartas, protagonizaron en Oviedo una protesta histórica en tanto que fue convocada por todas las organizaciones agrarias en bloque (Asaja, Coag, Uca, Usaga y Ura) y apoyada por muchos más colectivos (Ganagri, Ganaderas Asturianas, Fedrastur, Cooperativas Agroalimentarias...) y empresas del sector.

El ganadero belmontín Abel González fue el encargado de leer un manifiesto leído durante la hora aproximada que duró la concentración ante la sede de la Presidencia del Principado, en la que en ese momento no estaba su principal inquilino, el jefe del Ejecutivo, Adrián Barbón. Fue custodiado el edificio por un buen número de policías, aunque no tuvieron mucho trabajo y sí bastante entretenimiento, pues la concentración se celebró en medio de un ambiente festivo y por los altavoces, cuando no se gritaban alguna de las muchas reclamaciones del sector, sonó una amplia variedad de melodías con sello asturiano, todo muy variopinto: desde Melendi hasta el Grupo Beatriz, pasando, por supuesto, por el Himno de Asturias.

Los líderes de las organizaciones agrarias sostuvieron durante una hora la gran pancarta para dar fe de su histórica unión. Allí estuvieron Ramón Artime y Geli Álvarez (Asaja), Mercedes Cruzado (Coag), José Ramón García Alba (Uca), Fernando Marrón (Usaga) y Pablo Álvarez (Ura). Todos con el mismo mensaje: defender la dignidad y el orgullo rural, reclamar respeto, pedir el fin del abandono, menos burocracia y un cambio en las políticas actuales que garanticen la viabilidad de la actividad ganadera y agrícola y asegure un futuro a la generaciones venideras.

Esto se concreta en seis peticiones: control riguroso y exhaustivo de la fauna salvaje que reduzca los daños al ganado y un sistema ágil para abonar las indemnizaciones; la devolución de los montes expropiados por el Principado a los vecinos; un cambio radical en la gestión forestal con desbroces y quemas controladas, que permita aumentar el ganado menor en el territorio; el cumplimiento de la ley de la Cadena Alimentaria para evitar producir a pérdidas; refuerzo de las prestaciones sanitarias y educativas en el medio rural, así como la mejora de las comunicaciones y las conexiones a internet; y la protección de las razas autóctonas.

Todas las peticiones se registraron en una especie de "contrato" firmado por todos los colectivos del campo, así como por algunos partidos presentes en la protesta: PP, IU, Foro, Vox y SOS Asturias. Para las formaciones políticas, un aviso: las que no lo han firmado (PSOE y Unidas Podemos no aparecieron por la concentración) quedan "señaladas", y las que lo han hecho, también si no se implican para cumplir las seis peticiones. El documento fue entregado en el registro de Presidencia.

Barbón no estaba en la sede, como tampoco estaba por allí cerca el consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo, quien tuvo una reunión de coordinación y previsión de incendios con integrantes del Sepa, junto a la Consejera Rita Camblor. Calvo se pronunció por primera vez sobre la movilización del medio rural para negar que su gobierno haya "criminalizado" al sector primario: "Los ganaderos y los vecinos del medio rural han sido los principales damnificados, siempre lo hemos dicho. Que en las investigaciones haya pirómanos que son ganaderos eso no quiere decir que se deba generalizar. El Principado ha agradecido mucho a los ganaderos que hayan defendido sus pueblos de las llamas". El Consejero dice "entender" el malestar que hay y añadió: "Es importante que el conjunto de la sociedad conozca las necesidades del sector y todo lo que aporta".

Ese reconocimiento social es el que buscan los ganaderos y agricultores de toda la región, quienes advierten, algo dolidos: "Deberíamos ser el orgullo de todos los asturianos".