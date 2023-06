Asturias, objetivo de todas las miradas en el 8.º Photomeeting mundial

Estaba ayer Jesús Manuel Álvarez cogiendo aparejos en las redes de pesca de su hijo, en el puerto de Lastres (Colunga), cuando se vio sorprendido por una nube de viajeros que, cámara en ristre, le pidieron hacerle una fotografía. Le hicieron cien. Colaborador y simpático, este pescador jubilado se dejó querer por las cámaras e incluso posó con varios de estos 120 fotógrafos que, desde pasado sábado, están recorriendo el Principado como participantes del 8.º Photomeeting mundial de la Federación Internacional de Arte Fotográfico (FIAP), en esta ocasión organizado en Asturias, como único destino en España, por la Asociación Fotográfica Asemeyando, que preside Luis José Vigil-Escalera Quintana, "Lujo Semeyes", y que tiene su sede en Langreo.

"La gente está enamorada de Asturias, dicen que son pocos días y que quieren más. Están encantados", señalaba ayer el presidente de Asemeyando, al tiempo que mostraba su agradecimiento a cuantos están contribuyendo a hacer, de este viaje, una de las mejores formas de dar a conocer, no solo el paisaje, sino también el paisanaje, la gastronomía, el patrimonio arquitectónico y la cultura popular. Así lo explicó Carlos Leal, de la República Dominicana: "El paisaje es maravilloso, pero también lo es la gente, orgullosa de su cultura y de sus tradiciones", dijo. No dejó atrás la gastronomía, decantándose por la fabada como su plato favorito. Para el ejecutivo chino Lu Ming, sin embargo, es "el pote asturiano; muy rico, me recordó un poco a uno tradicional que hay en China", señaló.

Montse García, presidenta de la Confederación Española de Fotografía, y Jesús García Flores, presidente de la Federación Castellano-Manchega de Fotografía, ambos de Toledo, se mostraban tan encantados con esta experiencia como los que venían por primera vez. "Son personas de 29 países con diferentes formas de mirar y de fotografiar el mundo. Para ellos, sorprendidos con esta variedad paisajística, Asturias es también una cultura nueva donde además destacan la cercanía y simpatía de los asturianos", dijeron.

Fotógrafos profesionales y aficionados de China, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Chile, Santo Domingo, Eslovaquia, Grecia, Italia, Irlanda, Reino Unido, junto a otros de diferentes puntos de España, se llevan en sus cámaras, la fiesta de La Regalina, en Cadavedo; los lagos de Covadonga; imágenes de Oviedo, Avilés y Gijón; Cangas de Onís, Covadonga o el encuentro con los Mazcaraos de Rozaes y los Mazcaritos d’Uviéu, sin olvidar cómo disfrutaron ayer con la actuación de miembros del bando de San Roque y del Grupo Folclórico "El Pericote", que danzaron para ellos en la capital llanisca. Antes, tocó recorrer Lastres y visitar un llagar. Hoy la despedida será en el Nalón y con la minería. En la retina y en el corazón se llevarán una tierra que, en palabras de la dominicana Sandra Garip, "está llena de color y con gente maravillosa".