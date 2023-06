La hoguera de San Juan enciende el verano astur: los 70 hitos principales (y alguno más) de la agenda estival

El verano entró este pasado miércoles de forma oficial, pero en Asturias como que no va completo hasta que la región "arde" por San Juan. Esta medianoche el fuego de multitud de hogueras iluminará el cielo asturiano y marcará, ahora sí, el arranque de la temporada estival. Quedan por delante intensos tres meses de una estación que está marcada por un completo calendario de actividades lúdicas y festivas.

Todo comienza con San Juan y coge ritmo con San Pedro, una de las fiestas también más celebradas por toda la región. La hoguera de Mieres es una de las más clásicas y multitudinarias de la noche del 23 de junio junto a otras con gran asistencia como Trasona (Corvera), Gijón o singulares como San Juan de la Arena (Soto del Barco), donde queman una lancha en el puerto.

En cuanto a San Pedro, en Cudillero tienen el mando, pues el 29 de junio tiene lugar el popular sermón laico de l’ Amuravela –declarado de interés turístico regional– con el que los pixuetos rinden cuentas de lo que ha pasado y han hecho durante el año ante su patrono en la plaza de La Ribera, en el marco del famoso y fotografiado anfiteatro, a través de los mordaces y humorísticos versos en pixueto que elabora y recita Cesáreo Marqués. Se aconseja madrugar para coger posiciones el próximo jueves hacia la una de la tarde.

Pero hasta entonces, manda San Juan, con un completo programa de actividades (verbenas, conciertos, misas y procesiones) en los lugares donde se celebra, que son muchos.

Y con San Juan y San Pedro superados, Asturias afronta un verano con numerosas citas rojas en el calendario como el Carmen (16 de julio), populosas romerías como San Timoteo (21 de agosto), El Carmín (17 de julio) o el Xiringüelu (6 de agosto), la singular boda vaqueira de Aristébano (30 de julio), sin olvidar, por supuesto, la Fiesta de Las Piraguas en torno al Descenso del Sella (4 y 5 de agosto).

Esto es sólo una mínima parte de todo lo que trae el verano en el Paraíso Natural. Para que los lectores de LA NUEVA ESPAÑA no se pierdan nada, este suplemento ha elaborado una completa guía con las fiestas y romerías, conciertos, exposiciones, etc, más destacados de aquí al próximo septiembre. A diario, durante todo el verano, saldrá publicada en la edición en papel y en digital la agenda de cada jornada con todos las actividades más detallado. Aquí va una selección con lo que no hay que perderse, 10 citas ineludibles en Oviedo, Gijón, Avilés y comarca, Las Cuencas, Centro, Oriente y Occidente. Son los 70 principales –y alguno más...– del verano astur. Imprescindibles.

Una Información de: F. Torre/I. Peláez/ Laura Otero/ D. Orihuela/ Julia Quince/ María Villoria/ Sara Arias/ Tania Cascudo

OVIEDO

El festival Kuivi, en El Cristo. "Kactus Jack", uno de los emblemas del Xixón Sound, inaugura este viernes 23 de junio (21 horas) el festival Kuivi Pop Up, en los terrenos del antiguo HUCA, en El Cristo. Será el pistoletazo de salida de dos meses de conciertos diarios.

Festival CAFCA. Entre el viernes 23 y el domingo 25 de junio se desarrolla en Oviedo el festival CAFCA (Cultura, Arte, Familia, Ciudad Abierta), que patrocina LA NUEVA ESPAÑA. Serán más de 30 actividades en diferentes localizaciones, entre ellas el espectáculo musical "Menuda banda", con músicos de la Orquesta de Cámara de Siero (OCAS) y de la que habrá dos pases el sábado (17.00 y 19.30 horas) y la intervención lúdica efímera "Bel Horizon", en el Campo San Francisco, el domingo (18.00 horas).

Fiesta en Fitoria. La Sociedad de Festejos San Antonio, que este año cumple 75 años, organiza las fiestas de Fitoria-Villamejil entre el viernes 30 de junio y el lunes 3 de julio. Las celebraciones comenzarán el viernes 30, a las 19.30 horas, con un desfile folclórico que saldrá de las inmediaciones de la iglesia de Pumarín.

El VESU, en La Vega. La fábrica de armas de La Vega acoge, entre el 30 de junio y el 2 de julio, la cuarta edición del festival de música independiente VESU, patrocinado por LA NUEVA ESPAÑA. Entre los platos fuertes de esta edición figuran Alizzz, que actuará el viernes 30, y Curtis Harding, que tocará en La Vega en la noche del sábado 1 de julio.

Festival de Jazz de Bueño. La asociación cultural de Bueño organiza la vigésima primera edición del Festival Internacional de Jazz de Bueño, que se desarrollará entre el viernes 30 de junio y el sábado 1 de julio. Entre los invitados de este año figura Giulio Ottanelli Quartet, que actuará el sábado a las 22.30 horas.

Enclave Pop, en Porlier. La escena musical asturiana protagoniza el ciclo Enclave Pop, con actuaciones todos los miércoles de julio y agosto en Porlier, a dos conciertos por día. "Mistura" y Lea Poldo inauguran el ciclo el 5 de julio.

Picasso, en el Museo de Bellas Artes. El Museo de Bellas Artes de Asturias conmemora el medio siglo de la muerte de Pablo Picasso con dos exposiciones. La primera, inaugurada ya el 1 de junio, es "Un país superpoblado. Estampas de Picasso", que recorre la trayectoria de Picasso como grabador con 22 obras singulares. Además, el 6 de julio se inaugura "Picasso y Antonio Cores. El encuentro", una muestra con las fotografías que Antonio Cores tomó de Picasso en 1966. Complementando ambas muestras está, dentro del programa "La obra invitada", un grabado en el que Juan Gris adapta su célebre retrato de Picasso. Las tres muestras permanecerán en el Bellas Artes todo el verano.

Richard Bona & Alfredo Rodríguez Trío, en el Campoamor. El multi-instrumentista camerunés Richard Bona y el trío que lidera el pianista cubano Alfredo Rodríguez paran en Oviedo gracias al ciclo Vetusta Jazz. Actuarán en el teatro Campoamor el viernes 6 de julio a partir de las 20.00 horas.

Tiempos Nuevos, en el Edificio Histórico de la Universidad. La música española más innovadora, siempre en los márgenes del mainstream, protagoniza el ciclo Tiempos Nuevos. Serán conciertos dobles, todos los martes y los viernes entre el 11 de julio y el 11 de agosto, a partir de las 20.00 horas y con dos bandas por sesión, organizadas por géneros. Entre los platos fuertes de este año figura "Niña Coyote eta Chico Tornado", que actúa el 8 de agosto.

Link Festival, en La Vega. La fábrica de armas de La Vega acoge una nueva edición del Link Fest, el circuito de experiencias culturales insólitas. Se desarrollará entre el 25 y el 27 de agosto.

GIJÓN

La Noche de San Juan. La playa de Poniente será escenario de la tradicional hoguera esta medianoche. Habrá fuegos artificiales y música. Además, grupos folclóricos actuarán durante la tarde en once puntos de la ciudad, coincidiendo con la decoración florar de fuentes y lavaderos del concejo.

Bendición de las aguas de San Pedro. El día 29 de junio, en la iglesia de San Pedro, se celebrará la tradicional bendición de las aguas.

Festival Metrópoli. Música, exposiciones, humor, "food trucks"… El recinto ferial Luis Adaro volverá a acoger el Festival Metrópoli del 30 de junio al 9 de julio. Es una de las citas más importantes del verano gijonés. Entre los artistas destacados están Lola Índigo, "M-Clan", "Camela", "Mago de Oz" o Nicki Nicole.

Semana Negra. La XXXVI edición de la cita por excelencia con la literatura negra se celebrará entre el 7 y el 16 de julio en los terrenos de Naval Gijón.

Festival Aéreo. La bahía de San Lorenzo volverá a ser el escenario del tradicional Festival Aéreo que año tras año congrega a miles de personas. Será el 30 de julio, colofón a una amplia programación enmarcada en la Fiesta del Cielo que incluye exposiciones, exhibición de drones y actividades entre el 15 y el 22 de julio.

Sounday Festival. Una nueva propuesta musical que aspira a ser referencia del indie y del pop bajo el nombre Sounday Festival. Se celebrará el domingo 16 de julio en el parque de los Hermanos Castro y que contará con grupos como "Vetusta Morla" y "Viva Suecia". La víspera, el día 15, actuará "Marea" en el mismo escenario.

Tsunami Xixón. "The Hellacopters", "The Dropkick Murphys" y "Desakato" son las cabezas del cartel del Tsunami Xixón Festival, que volverá a celebrarse este verano en el parque de los Hermanos Castro del 27 al 29 de julio.

Feria Internacional de Muestras de Gijón. La 66.ª Feria Internacional de Muestras de Asturias abrirá sus puertas en el recinto ferial Luis Adaro del 5 al 20 de agosto de 2023.

Circo del Sol. El espectáculo "Ovo" del Circo del Sol pasa este verano por Gijón entre el 26 de julio y el 6 de agosto. Las entradas cuestan entre 34 y 116 euros. Será en el Palacio de Deportes donde se pueda ver la magia de estos artistas en un espectáculo de color y muchas acrobacias sobre el mundo de los insectos.

Semana Grande. Del 28 de julio al 14 de agosto habrá conciertos en distintos escenarios de la ciudad, como la Plaza Mayor, la explanada de Poniente y el paseo de Begoña. Entre los nombres más destacados están Kiko Veneno, la banda "Celtas Cortos" o Dani Fernández además de un homenaje a la italiana Raffaella Carrá y grupos como "La Pegatina" o "The Human League". Falta por conocer el nombre de quien pronunciará el pregón de la Semana Grande. Además, vuelve la Feria de Begoña. A falta de apurar los últimos trámites, está previsto que regresen las corridas de toros a El Bibio. El empresario Carlos Zúñiga hijo trabaja en serial de cuatro festejos a partir del 15 de agosto con las principales figuras del toreo como Morante de la Puebla, El Juli, Roca Rey, Alejandro Talavante, José María Manzanares y Diego Ventura, entre otros.

AVILÉS Y COMARCA

San Xuan en Trasona (Corvera). Esta foguera representa la quintaesencia de la tradición popular, aunando mitología, creencia, ritos de paso y una profunda conexión con las culturas creativas del Arco Atlántico. "Felpeyu", a partir de las 22.00 horas, junto con los "Blus Probes" y la orquesta "Karine" pondrán la nota musical a la noche de San Juan con las hogueras creadas por Alberto Colino, que prenderán a partir de las 23.30 horas.

Reggeaton Beach Festival. Se celebra en Avilés, por segundo año consecutivo, con cambio de escenario al pabellón de La Magdalena, el 1 y 2 de julio. Han confirmado su presencial Justin Quiles. Nicky Jam, Arcángel, Chimbala, Emilia y Kevin Roldán. El último en entrar en la lista fue "L-Gante", que tiene cinco millones de seguidores en sus redes.

Recital de Ludovico Eunaidi. El afamado compositor y pianista italiano ofrecerá un recital al aire libre, en la plaza del Centro Niemeyer el miércoles 26 de julio a las 22.00 horas para presentar acompañado de un trío de músicos, su más reciente proyecto, "Underwater". Las entradas están a la venta en diferentes formatos que van desde los 55 hasta los 110 euros.

Festival Celsius. Del 18 al 22 de julio se desarrollará la undécima edición del festival avilesino. Los organizadores del encuentro literario han confirmado también la presencia del escritor Lavie Thider, que ha ganado el premio "World Fantasy" por "Osama" (2011), los premios "Campbell", "Neukom" y el equivalente chino al "Nebula" por "Estación Central" (2016)...Y también a las pakistaní Shahrukh Husain, la autora de "El libro de las brujas" o de "La diosa", guionista del legendario Ismail Merchant. Pero la estrella de esta edición es Wendy Forud, la creadora de "Yoda".

Festival Longboard de Salinas. Del 26 al 30 de julio. Salinas será sede del Campeonato de España y Europa de surf y del Campeonato Nacional de Skate. El programa se completa con conciertos, charlas, mesas redondas y talleres. Una parte de las actividades este año se desarrollarán en torno al "skatepark" de Salinas.

Fiestas del Carmen de Luanco. La programación veraniega en la villa luanquina incluye del 14 al 16 de julio la celebración de Nuestra Señora del Carmen, con verbenas y la tradicional procesión marítima.

Festival "La mar de ruido". Se celebra el segundo fin de semana de agosto en el parque del Muelle de Avilés. Tras regresar a los escenarios el pasado enero después de casi 20 años de ausencia, "Madera Rock" es una de las estrellas de esta edición junto con "Winchester", entre otras bandas. Esta será 19ª edición del festival.

Torneo tenis playa de Luanco. El XXXVI Torneo BDO Tenis Playa de Luanco se disputará del 30 de julio al 2 de agosto, con la participación confirmada de Feliciano López, Edas Butvilas, Miguel Avendaño e Iker Sevilla.

Festival "Luanco al mar". Los conciertos de "Luanco al mar" tendrán lugar este año del 10 al 13 y el 15 de agosto. Estarán, entre otros, Chimo Bayo, Paco Pil y "Modestia Aparte" en la fiesta "Valpa". También estarán Diego el Cigala y "Los Secretos" y Goyo Jiménez pondrá la nota de humor. Las primeras mil entradas generales tendrán un precio especial de 30 euros. El festival hará un parón hará un parón el día 14 ya que coincide que esa noche la capital gozoniega celebra el Carnaval de verano.

Fiestas de San Agustín de Avilés. Incluyen mercado medieval, mercado de ganados, además de conciertos y diferentes actividades en la calle junto con la gran noche de los fuegos, como colofón. Se celebran del 23 al 28 de agosto.

LAS CUENCAS

San Xuan en Mieres. La hoguera de esta noche es el plato fuerte, pero hay mucho más. Desde música en la calle con "Silvidos y Gemidos" (13.30 horas en la calle Luis Fernández Cabeza) a teatro de calle o videomaping con Rob Lauren en la fachada del Ayuntamiento (23.40 horas). Después de la hoguera, el parque Jovellanos acogerá a la 1.30 horas de la madrugada un concierto de "La cabra mecánica". El grupo liderado por Lichis está de gira celebrando el 25 aniversario de su creación. El sábado seguirán las actividades hasta las 23.30 horas con la actuación de la orquesta "Tekila" en el parque Jovellanos.

San Pedro en La Felguera (Langreo). Del 28 de junio al 3 de julio. Habrá pasacalles, mercadillo, exhibiciones deportivas y verbenas con las orquestas "Grupo Beatriz", "Dominó", "Cuarta Calle", "Nueva Banda" y "Assia".

La fiesta del cordero. El prau Llagüezos, a caballo entre los concejos de Lena y Quirós, acoge el primer domingo de julio la fiesta del cordero. Es una de las grandes convocatorias gastronómicas y festivas del Principado. Declarada fiesta "d´interés turísticu nacional"

Festival cervecero. Tolivia, en Laviana, será el 8 de julio lugar de peregrinación de los amantes de la cerveza artesana. El X Tolivia Fest será la ocasión para probar las creaciones de más de dos decenas de maestros artesanos de toda España. Hay autobuses desde distintos puntos de la región.

Romería de La Teyerona. En el valle de San Juan, en Mieres, la localidad celebra el segundo fin de semana de julio su tradicional romería, una de las de más tradición y afluencia del concejo.

Santiago en Sama. El distrito langreano celebra del 21 al 25 de julio las fiestas de Santiago. Habrá conciertos, ferial, mercado, actividades infantiles y verbenas.

Descenso folclórico del Nalón. La gran fiesta del verano en Laviana se celebra el 19 de agosto. Miles de personas asisten a esta celebración declara "Fiesta de Interés Turístico Nacional".

"El Pote". San Martín del Rey Aurelio cierra el verano con sus fiestas de "El Pote". Serán del 25 al 28 de agosto. En lo festivo y musical uno de los platos fuertes será la actuación de "Los Berrones" el viernes 25 de agosto.

El Carbayu. Tal vez la romería popular más importante de las que se celebran en Langreo. Tiene fecha fija el 8 de septiembre

La Fiesta de los Mártires San Cosme y San Damián. Se celebra cada 27 de septiembre en el pueblo de Insierto, en pleno corazón del Valle de Cuna. Como ya cantaba Víctor Manuel en "La Romería", ese día, al valle de Cuna "van subiendo los mozos con los corderos al hombro".

ORIENTE

Las Piraguas. La gran fiesta que acompaña a la competición del Descenso Internacional del Sella se celebra el primer fin de semana de agosto y se completa con diferentes verbenas en los días previos. El sábado 5 tendrá lugar la prueba deportiva con salida de los palistas desde Arriondas y llegada a Ribadesella. La diversión está asegurada en ambas localidades y en el trayecto a bordo del mítico Tren Fluvial del Sella.

Las fiestas de los tres bandos de Llanes. La Magdalena el 22 de julio, San Roque el 16 de agosto y La Guía el 8 de septiembre, las tres declaradas de interés turístico. Tradición, folclore y ambiente festivo inundan las calles de la villa con actividades de todo tipo: bailes regionales, procesiones, verbenas, jiras y hogueras.

El Asturcón en Piloña. La fiesta del caballo asturiano, declarada de interés turístico nacional. Como cada año habrá misa de campaña, concurso de baile, comida de hermandad y exhibiciones de asturcones, marcaje y doma. Será el 19 de agosto en la Majada de Espineres.

Nuestra Señora de Loreto en Colunga. Se celebra el segundo domingo de julio. Fiesta de gran tradición y devoción de los vecinos del concejo. Tradicionalmente el lunes siguiente se lleva a cabo una jira en la playa de La Griega con reparto del bollo y una popular verbena.

San Roque en Lastres. En torno al 22 de agosto tienen lugar en la villa colunguesa varios días de fiestas en honor al santo, patrón de los marineros y pescadores. La tradicional cucaña en el puerto es uno de los principales atractivos de esta celebración que cuenta con procesión, subasta del ramu, quema del xigante, romerías, verbenas y otras muchas actividades.

El Pastor, en los Lagos. La romería en el paraíso del parque nacional de los Picos de Europa se celebrará un año más en la vega del Enol el 25 de Julio. La misa en la capilla al aire libre, tiro a la cuerda, carreras de caballos, subida a la Porra, folclore y elección del regidor de pastos de la Montaña de Covadonga. Toda una experiencia.

El Quesu, en Cuerres (Ribadesella). La cita con los quesos en Cuerres (Ribadesella) será un año más el 9 de agosto. La feria del queso se celebra por la tarde en la localidad riosellana que concita cada año a miles de personas.

El Bollu (Arriondas). Desfile de carrozas de las fiestas del Bollu y la merienda campestre en el parque de la Concordia, en Arriondas, volverá a ser uno de los platos fuertes de los festejos parragueses el último domingo 30 de julio. Desde el viernes 28 hasta el lunes 31 con la fiesta del Bollín se sucederán los actos

Festivales "Riverland" y "Aquasella". Los certámenes volverán a atraer al entorno de Arriondas (Parres) a público de todo el país. "Aquasella" se celebrará del 17 al 20 de agosto y "Riverland", del 24 al 26 del mismo mes.

Certamen del queso de Cabrales. Para los amantes del queso cabrales será una cita ineludible la 51.ª edición del certamen del famoso queso azul que se celebrará en Arenas el domingo 27 de agosto con la subasta de la mejor pieza.

Fiestas de Nuestra Señora de Guía en Ribadesella. La procesión marinera en honor a la Virgen de Guía volverá es uno de los puntos álgidos del programa, que se desarrollará los días 1,8 y 9 de julio en Ribadesella.

CENTRO

El Carmín de Pola de Siero. La gran romería de Asturias se celebra el 17 de julio en los prados de La Sobatiella. Las fiestas se extienden del 13 al 18 de julio.

Festival de la Sidra de Nava. La decana de las grandes folixas sidrera de la región se celebra los días 7,8 y 9 de julio con concursos de escanciadores y a los mejores caldos, así como una gran degustación gratuita de sidra.

El Xiringüelu en Pravia. Tendrá lugar el domingo 6 de agosto. Es una de las fiestas más concurridas del verano astur, famosa por las casetas de la peñas.

Los Exconxuraos de Llanera. La gran fiesta medieval se celebra el primer fin de semana de julio. Habrá justas, torneos y una gran cena de época.

Festival Boombastic en Llanera. El gran festival de música urbana tendrá lugar los días 20, 21 y 22 de julio en La Morgal. Actuarán, entre otros, Quevedo y Bizarrap.

Santiago y Santa Ana de Grado. La gran cita festiva del verano moscón se celebra del 20 al 27 de julio.

Festival de la sardina en Candás. Para chuparse los dedos. Es uno de los grandes alicientes de las fiestas de San Félix de la capital de Carreño. Tiene lugar el 1 de agosto con una gran degustación del popular pescado.

El Desembarco de Carlos V. Declarado de interés turístico regional, la recreación de la llegada del emperador en 1517 a España para tomar posesión de la corona es una cita ineludible, tanto por la calidad del espectáculo como por la belleza del lugar, Tazones (Villaviciosa). Es el último fin de semana de agosto.

El Portal de Villaviciosa. Las patronales de la capital maliayesa tienen lugar durante la segunda semana de septiembre. Destaca la danza en honor de la Virgen.

La Salud de Lieres. Las fiestas de la parroquia minera de Siero se celebran el primer fin de semana de agosto.

OCCIDENTE

La Descarga de Cangas del Narcea. Se trata del acto central de las fiestas de Nuestra Señora del Carmen y La Magdalena, que se celebran del 14 al 22 de julio.

San Timoteo en Luarca. Es el día grande de las fiestas patronales de Valdés, el 22 de agosto. Desde las 10:00 horas los romeros acuden al campo con su peculiar chambrón.

L’Amuravela de Cudillero. Se celebra el día de San Pedro, el 29 de junio, en la plaza pixueta de la Ribera, a las 13 horas.

El Acebo en Cangas del Narcea. Tiene lugar el día 8 de septiembre en la ermita del Alto del Acebo. Hay misa y comida campestre.

Fiestas de San Roque en Tineo. Las jornadas centrales del evento son el 15 de agosto (día del bollo) y el 16 (día grande).

Noite Celta de Porcía. Es la Noite Celta decana de Asturias y especial por la singularidad del paraje donde se celebra: la Alameda de Porcía (El Franco). El 26 de agosto.

Festival de Música Prestoso Fest. Este festival de música independiente se celebra entre el 3 y 5 de agosto en Xedré, en el Parque Natural de las Fuentes del Narcea. Entre otros, actuará Rodrigo Cuevas.

Romería de El Viso, en Salas. Se celebra el 15 de agosto. Es una de las más populares de la comarca.

Festival Horacio Icasto de Navia. Organizado por la Fundación Reny Picot, será la noche del 5 de agosto en el cine Fantasio. Actuarán el pianista dominicano de jazz Michel Camilo y el guitarrista flamenco almeriense José Fernández Torres, Tomatito.

Descenso a Nado de la ría de Navia. El 6 de agosto se celebra una cita que aúna deporte y folclore y fiesta.