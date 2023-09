La libertad le ha durado apenas unas horas. El sintecho italiano que fue detenido en la tarde de este jueves por destrozar la cara a golpes a un ovetense al que le quitó un paquete de tabaco, un mechero y la cantidad de cinco euros, ha vuelto a ser detenido en la tarde de este viernes, al ser sorprendido robando en un supermercado y después de pasarse varias horas amenazando a diversos viandantes.

Antonio L., de 19 años, sin domicilio conocido ni medio alguno de vida, había sido puesto en libertad a primera hora de la tarde de este viernes por la titular del Juzgado número 2 de Oviedo, en funciones de guardia, después de que la Fiscalía no interesase el ingreso en prisión, al considerar las lesiones no graves. Pero no tardó mucho en meterse en problemas tras quedar libre. La Policía Local de Oviedo supo que estaba increpando a diversos viandantes. Finalmente, agentes locales de paisano lo pillaron robando en un supermercado. Se llevó unas latas de cerveza y de atún. Cuando le dieron el alto, dijo a los agentes que ya estaba en libertad. Ahora vuelve a estar en los calabozos.

Este jueves, en el paseo del Bombé, estaba pidiendo dinero a los jóvenes que se encontraban en la zona. Entonces abordó a un vecino de Oviedo de 42 años al que le pidió dinero. El hombre se negó y, como contestación, el italiano le tiró al suelo y le propinó varios golpes en la cara, dejándole lesiones en el pómulo y el ojo