La marinero Urdangaray, una asturiana de la "generación Leonor"

Carmen Urdangaray Menéndez es desde hace más de tres meses la marinero Urdangaray y, por tanto, una asturiana de la "generación Leonor". La joven de Pola de Lena ha iniciado este año su formación castrense igual que la Princesa de Asturias, que hoy sábado jura bandera en la Academia General Militar de Zaragoza.

La marinero Urdangaray juró ya el pasado mes de julio en la Escuela de Especialidades de la Armada "Antonio de Escaño" en Ferrol (La Coruña), donde ingresó en mayo tras acceder a una de sus cotizadas plazas. "Siempre tuve en mente el Ejército y que quería dedicarme a esto. Lo que no tenía muy claro era por qué rama apostar. En segundo de Bachillerato me fijé en la marítima, me interesé por el tipo de estudios y aquí estoy", explica por teléfono a LA NUEVA ESPAÑA desde Ferrol, donde le gustaría quedarse una vez complete su formación y se examine el próximo febrero. "Está cerca de Asturias y estoy muy a gusto. Pero veremos qué tal el examen. Luego tocará elegir destino".

Esta lenense, que precisamente mañana domingo cumple 24 años, asegura que en su casa no sorprendió su decisión, "quizás era algo esperado ya que tengo un tío en infantería ligera y de algún modo me influyó". Estudió en el colegio Sagrada Familia-El Pilar de Pola hasta el Bachillerato. Y una vez que tuvo claro apostar por la Armada, se matriculó en el Centro de Formación Profesional del Mar en Gijón para estudiar dos años la especialidad de Transporte Marítimo y Pesca de Altura. También suma en su currículum el curso de sanitario, contra incendios, protección del buque, supervivencia en la mar, GMDSS, ARPA, ECDIS y marinero pescador, además de prácticas en remolcadores de altura y en la Nueva Rula de Avilés. "En la escuela entré al segundo intento. La primera vez aprobé pero me quedé sin plaza por nota. Tras la formación general he decidido especializarme en máquinas, energía y propulsión", explica. No es la única asturiana en la "Antonio de Escaño", pues hay otro chico de Avilés. De 79 alumnos en total, 20 son mujeres. En la Armada española las presencia femenina ronda el 14%.

Lo de formar parte de la "generación Leonor" –los jóvenes que comparten formación al tiempo que la que está llamada a ser en su día su Capitán General como heredera de la Corona– le gusta. "Fue algo que no sabía y me sorprendió. Me hace mucha ilusión", explica la marinero Urdangaray, quien anima a dar el paso a todo el que se sienta atraído por el Ejército: "Es como todo, si te gusta y tienes ganas, lograrás superar las pruebas. Pero no sin esfuerzo y disciplina, que son necesarios".

A buen seguro que la asturiana y muchos otros militares, si pueden, estarán este mediodía pendientes de la televisión. La 1 retransmitirá (desde las 11.30 horas) la jura de la Princesa de Asturias en Zaragoza, en "la General", donde ingresó el pasado mes de agosto para iniciar su formación castrense. Tras completar este año en el Ejército de Tierra, el próximo se irá a la Academia del Aire de San Javier (Murcia) y, finalmente, a la Escuela Naval de Marín (Pontevedra).

Su jura no será en solitario como la de su padre el Rey Felipe VI, sino que estará acompañada de otros 400 cadetes. Leonor contará con la presencia de sus padres, los Reyes, pero no con la de su hermana, la Infanta Sofía, que se encuentra estudiando Bachillerato en Gales. Sí se prevé la presencia de la Ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles.