La Policía Nacional incrementará hasta el 8 de enero su presencia en las zonas de mayor afluencia comercial en Asturias con 250 agentes dedicados a ejercer sus funciones como garantes de la seguridad ciudadana en ejes comerciales donde, en estas fechas, aún se incrementa más la presencia de clientes. Esta medida surgen del Plan de Comercio Seguro que ya se creó, con el mismo fin, en 2013 y que llega a su décimo año con éxito de sus resultados, tal y como aseguró el jefe superior de la Policía Nacional en Asturias y comisario principal, Luis Carlos Espino Cruz.

"Los números indican que los resultados son cada vez más efectivos", aseguró, señalando que "el año pasado se hicieron 2.473 identificaciones, se esclarecieron 84 hechos delictivos y se realizaron 18 detenciones". En cuanto al programa, "ha evolucionado y se han realizado avances, profundizando en la colaboración entre las instituciones públicas y privadas que intervienen en la actividad comercial, destacando la estrecha cooperación con la Confederación Española de Comercio".

La Policía Nacional considera conveniente establecer dispositivos operativos en aquellos lugres donde se produzcan aglomeraciones de personas, especialmente en zonas comerciales y de ocio, calles de mayor tránsito de las grandes y medianas ciudades, mercadillos navideños y zonas de entretenimiento. El plan tiene como objetivo mejorar la prevención de hechos delictivos de los que son víctimas los comerciantes y sus potenciales clientes, principalmente hurtos, robos con violencia o intimidación, robos con fuerza y fraudes. Oviedo, Gijón y Avilés, junto con Pola de Siero, Langreo o Mieres es donde se desarrolla principalmente este plan.

Espino Cruz apuntó que "se ha hecho un esfuerzo para difundir los principales consejos de seguridad entre los comerciantes y diferentes colectivos de representación ciudadana al tiempo que hemos recopilado toda la información que nos han aportado para hacer patrullas más efectivas centradas en las zonas calientes. También se dan medidas preventivas para evitar el fraude en el comercio electrónico". Destacó que se van a incrementar el número de patrullas en las calles, tanto de uniforme como de paisano, en los horarios de mayor actividad comercial. Los agentes también contarán con el personal de seguridad que presta servicio en estos lugares: "La implicación de todos es esencial para el éxito de todo esto. Por otro lado no hay olvidar que la situación internacional condiciona también la actuación policial sobre todo en estas fechas, y todavía nos encontramos en nivel 4 de alerta antiterrorista".

También señaló que se ha tenido en cuenta la nueva Variante de Pajares "aunque de momento estamos a la espera, no sabemos si nos va a traer un aluvión de personas que vengan de otras ciudades, pero si lo tenemos como un factor de riesgo preventivo".

La delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, apuntó que este plan "está activo todo el año lo que pasa en que, en determinadas épocas como esta, se refuerza el control policial, con la adopción de medidas especiales, en el conjunto de las actividades comerciales, tanto aquellas con presencia de clientes como lo que se refiere al comercio que se realiza por internet donde, en los últimos tiempos, se está generando también muchas actividades delincuenciales". Por su parte, el director general de Comercio del Principado de Asturias, Julio González Zapico dijo, entre otras cosas, que "iniciativas como esta ponen en valor el comercio asturiano dándole seguridad a consumidores y comerciantes. Este es un plan pionero en España. Puedo decir que, fuera Asturias están asombrados de los resultados de este dispositivo policial que se monta para épocas especiales". Zapico recordó que en su sector "hay más de 67.000 hombres y mujeres trabajando, aproximadamente unos 16.000 autónomos y 12.000 empresas dando servicio a los ciudadanos en un sector que genera mucha riqueza, unos 10.000 millones de euros al cierre de 2022".

Fueron el jefe regional de Operaciones, el comisario Miguel Ángel Ramos Vázquez, y la inspectora y delegada de Participación Ciudadana, Iris Rodríguez González, quienes detallaron cómo se ha realizado el operativo, con una fase previa entre el 17 y el 30 de noviembre, y la que se inicia el 1 de diciembre para acabar el 8 de enero."Primero fuimos comercio por comercio difundiendo las medidas de seguridad y, el 1 de diciembre empieza la fase operativa, con refuerzo en la franja de más afluencia. Asturias es la segunda región de España más segura".

Entre los principales consejos que dan a los ciudadanos, el principal es no enfrentarse nunca y estar en contacto permanente con la Policía en el caso de alguna incidencia. No dejar los teléfonos al descuido sobre cualquier superficie; evitar los cajeros exteriores en los bancos y, a poder ser, utilizar los interiores, priorizar el uso de medios de pago electrónicos y no realizar pagos precipitados a supuestos pedidos a proveedores. A los comerciantes, y entre otros consejos y además de contar con cámaras en el interior, se les aconseja tener también controlados los productos de mayor valor.