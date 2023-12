El exrector de la Universidad de Oviedo Juan Vázquez considera necesaria una iniciativa que otorgue continuidad a la obra del investigador Carlos López-Otín en la entidad académica asturiana. "Tenemos la obligación institucional de superar la negativa imagen actual", argumenta el profesor Vázquez en un artículo que hoy mismo publica LA NUEVA ESPAÑA.

Esta propuesta tiene como telón de fondo la inminente jubilación de Otín de la Universidad de Oviedo al cumplir este mes de diciembre 65 años. Esta decisión implica la renuncia a la posibilidad de continuar en activo hasta los 70. En el momento actual, el científico reside y trabaja en París, donde seguirá con sus labores investigadoras.

El catedrático de Economía y antiguo mandatario académico (2000-2008) sugiere posibles fórmulas para implementar su propuesta, como pueden ser "algún centro o programa de excelencia, por ejemplo", que permitan prolongar la "presencia", la "vinculación" y el "legado en nuestra Universidad" del catedrático de Biología Molecular, el profesor de mayor impacto internacional de la institución en las últimas décadas.

"Debemos comprometernos con ello, porque me gustaría pensar que esto no es un adiós ni un final y que, de un modo u otro, hay una obra que continuar", prosigue el que también fuera presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

El planteamiento de Juan Vázquez se produce en medio de una campaña de apoyos a Carlos López-Otín que, plasmada en un manifiesto, se ha cerrado con más de 3.700 firmas en tres días. Las rúbricas llegaron de latitudes muy variadas y de gran diversidad de personas que quieren expresar su respaldo al investigador más reputado de la institución académica asturiana tras la campaña de acoso personal y profesional a la que fue sometido durante años, según los propios impulsores de la recogida.

Entre los firmantes del escrito figuran personalidades como el científico Mariano Barbacid o la periodista Julia Otero. También alumnos y exalumnos del bioquímico, personas a las que ha ayudado en la lucha contra su enfermedad o padres que están agradecidos de que orientase a sus hijos en sus estudios. Piden que la Universidad se pronuncie y resarza a López-Otín "del ostracismo al que se le condenó injustamente". "Eso quizás hubiese evitado que adelantase su jubilación en la Universidad de Oviedo, en la que podía quedarse hasta los 70 años", añade el periodista Rafael Sánchez Avello, uno de los promotores de la recogida de firmas. López-Otín está, según asegura, "muy dolido", y le ha costado mucho tomar la decisión de jubilarse en Asturias. Avello enfatiza que el científico de origen oscense "nos puso en el mapa a nivel científico y ahora Asturias lo pierde". Y se pregunta de manera retórica: "¿Cómo vamos a atraer talento si no somos capaces de retener el que hay?".

El actual Rector, Ignacio Villaverde, ha replicado que Otín "se va porque quiere". El máximo responsable de la institución académica quiso aclarar que "nadie ha echado" al investigador "por la puerta de atrás" y trató de salir al paso de las acusaciones de los impulsores por una supuesta ausencia de resarcimiento y apoyo público de la institución académica al bioquímico de recién anunciada jubilación. Villaverde atribuyó esta ofensiva a "la ignorancia" y afirmó que en los dos años largos que lleva en el cargo "he hablado con él para prestarle el apoyo y la ayuda que según algunos no le hemos dado". Reclama el Rector respeto para "la decisión de empezar otra etapa vital" que ha adoptado López-Otín y no tiene claro "si lo que se busca es un homenaje o atacar a la Universidad y a este equipo rectoral, lo cual me desagrada...". "Porque no sé qué se espera que haga" desde una Universidad, remató, que "ha cuidado y protegido" a su investigador. "Tampoco sé por qué se ataca a un equipo que se ha ocupado y preocupado por López-Otín, que le ha prestado toda la ayuda que nos ha pedido", añadió. "El único que ha abierto expedientes disciplinarios a dos profesores que fueron sancionados" en un intento de esclarecer lo que ocurrió hace casi seis años, remató el máximo responsable de la institución académica.

Con su propuesta, Juan Vázquez abre otra línea de acción: "Me resisto a quedarme solo en la denuncia, el reproche o el lamento de lo que pudo ser y no fue y no me resigno a aceptar esta sensación de desencanto y de distanciamiento definitivo para el día después", señala el exrector. Y añade: "Por eso quiero hacer llegar a Carlos López Otín, el respeto, reconocimiento y gratitud que yo, entre tantos otros, siento por él".