La angula se deja ver, pero no pescar

Los anguleros asturianos cuentan las horas para poder volver a salir a pescar después de que la campaña se haya iniciado, en noviembre, con una semana máxima de faena, según la normativa regional para esta temporada en base a lo dictado por la Unión Europea, que quiere proteger al máximo una especie, dicen los expertos, en peligro de extinción. Pero su precio en la rula e interés a la mesa crece proporcionalmente al descenso en las aguas del alevín de la anguila. Basta ver el primer precio alcanzado esta temporada en la rula de Ribadesella, un récord de 8.135 euros el kilo. Aunque simbólico da idea de lo que la pesquería supone para los pescadores, sobre todo los de la ría del Nalón, principal centro angulero de Asturias con base en San Juan de la Arena (Soto del Barco).

Entre uno y otro lugar se subastaron unos 330 kilos de angula, fruto de la única semana hábil de pesca de noviembre, con una facturación que rondan los 285.000 euros (863 euros el kilo de media). Unas cifras que, según las cofradías, no están nada mal y revelan que hay angula en el río. Pero la cuestión es que no se puede pescar porque en total serán 30 días entre noviembre y febrero los que se puedan echar las piñeras al agua. La semana hábil de diciembre empezará el próximo viernes 8, en el caso del Oriente, y el sábado 9, en el del Nalón. Por delante, siete jornadas en las que los anguleros confían en hacer buenas faenas y lograr alta rentabilidad en las rulas. Y es que la Navidad está a la vuelta de la esquina y, pese a los precios altos, los amantes de la angula no dudan en hacer un esfuerzo y rascarse el bolsillo para tenerla en su mesa en las fiestas.

"La campaña está siendo bastante buena, eso sí, solo pudimos pescar seis días por los recortes de Europa", lamenta Chema Rodríguez Díaz, secretario de la Cofradía de San Juan de la Arena. En esa semana de pesca se lograron cerca de 160 kilos de angula, lo que se ha traducido en 90.000 euros de facturación. "No está nada mal", remarca Rodríguez, que compara los datos con los de noviembre de 2022, cuando los anguleros del Nalón, los de tierra y los de lancha, pudieron faenar todo el mes: 331 kilos y 170.000 euros de facturación. "En diciembre y enero tendremos otros ocho días y en febrero, seis. Aún nos queda recuperar los dos días que no se pudo pescar este mes de noviembre", abunda el secretario, que remarca las buenas capturas y también el lamento del sector de no poder aprovecharlo bien. En el Nalón podrán volver a pescar desde las 18 horas del próximo día 9, sábado, hasta las 18 horas del día 17.

También hay mucha satisfacción en Ribadesella con los resultados de la primera "oscurada". Los pescadores y la Cofradía Virgen de La Guía también se quejan de esa reducción de la campaña a 30 días. En la primera salida la rula riosellana vendió 170 kilos –procedentes de varios emplazamientos de la costa de la comarca como son la playa de San Antolín de Llanes, los arenales de Vega y Santa Marina de Ribadesella, la Espasa de Caravia o La Griega de Colunga–, una cantidad de capturas que "prometen" una buena campaña.

Tras los más de 8.000 euros del kilo de la primera subasta, el precio medio del "oro blanco" fue de algo más de 600. A falta de datos más concretos, han recaudado en torno a los 115.000 euros. Los anguleros del Oriente podrán volver a faenar el próximo viernes, desde las 22 horas hasta las 22 horas del día 16 de diciembre.