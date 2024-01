"Consenso, esfuerzo y rigor": la receta de Pardo de Vera para impulsar el transporte

Isabel Pardo de Vera fue secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana entre 2021 y 2023 y presidió la empresa pública Adif entre 2018 y 2021. Ingeniera de Caminos, se la reconoce en el sector del transporte y las infraestructuras como una de las personas que mejor puede analizar y evaluar el presente y los retos futuros. Hoy, a las 18.00 horas, modera una mesa de trabajo organizada por la Cámara de Comercio de Oviedo en el Palacio de los Condes de Toreno, acompañada de Manuel Barredo, director de TyLin Europa/LATAM, y Ana Basanta, socia directora de Iplan Movilidad. La apertura del acto corre a cargo del consejero de Fomento, Alejandro Calvo, y el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres.

Pardo de Vera explica a LA NUEVA ESPAÑA el marco en el que se encuentra Asturias y las claves para superar los retos respecto a la movilidad: un asunto al que la Unión Europea da prioridad tanto para optimizar recursos como para impulsar la economía. Sus recetas pasan por la seriedad y el rigor en cumplir los hitos y planificar las necesidades, pero también destaca la importancia del consenso y el empuje compartido.

Enlazar y conectar. El transporte afronta un importante reto para abordar de manera multimodal (es decir, por distintos modos, como carretera, tren, barco o avión) las necesidades globales al tiempo que se reducen las emisiones de dióxido de carbono. "Los retos en los que estamos tienen mucho que ver con la redirección de las políticas económicas y sociales tras los efectos más negativos que ha tenido la globalización", destaca Pardo de Vera. Esos retos también buscan "la redistribución de la riqueza" y la lucha contra el cambio climático. En ese marco, la ingeniera es optimista: "La logística de Asturias está perfectamente posicionada, solo falta enlazar las cadenas de valor".

El potencial del Principado. "Asturias tiene potencial como conexión de todo el arco Cantábrico y el eje Atlántico con el resto del territorio español y el planeta", dice Pardo de Vera, que destaca que "una vez hechas las infraestructuras", lo necesario es "método, planificación rigurosa y cumplimiento de objetivos". Pero este proceso es más rápido que la construcción de las infraestructuras troncales "que son el medio, no el fin".

Acelerar el uso del ferrocarril para las mercancías. El tráfico de mercancías por ferrocarril en España se sitúa en el 5%, "dista mucho del resto de Europa y tenemos que avanzar a paso de gigante", explica la exsecretaria de Transportes. Para ese objetivo cree, no obstante, que estamos "en las condiciones de partida para dar un salto cualitativos" y considera que el cambio de mentalidad "se ha producido una vez que estamos completando todas las mallas de la red, algo evidente en el caso asturiano", en referencia a la apertura de la Variante de Pajares.

Asturias, en buena salida. Pardo de Vera cree que, en ese mapa de nodos y comunicaciones, Asturias está "en posición de salida para ser de las más competitivas" gracias a las autopistas ferroviarias iniciadas y las conexiones incluso con Francia. ¿Qué toca ahora? "Hay que reforzar e integrar el Corredor Atlántico, que es el que realmente hay que impulsar para no quedarse a la zaga", sostiene. Pero destaca que "esto no es una competición entre Corredores, sino una cuestión de sinergias, porque se trata de un funcionamiento en red de las cadenas logísticas, incluidas los puertos y, por tanto, la fachada Cantábrica".

La Zalia, esencial en el esquema. La exsecretaria de Estado destaca que las zonas logísticas son "piezas fundamentales" de ese engranaje completo para conformar "un plan robusto de logística". En el caso de la Zalia asturiana su posición es esencial en el ámbito de los puertos de El Musel y Avilés. "Es un nudo más de actividad económica, tanto de la fachada portuaria como de conexión de toda esa cadena multimodal", destaca. "Esas zonas logísticas tienen papeles clave, porque son muy limitados en las fachadas costeras", apunta, por lo que la entrada en servicio de la Zalia es "importantísimo para el desarrollo de toda esa economía verde y azul que yo creo que todos pretendemos en Asturias".

¿Dudas de financiación? Pardo de Vera no tiene dudas de que la Zalia tendrá respaldo de la Unión Europea, pese a que aún no aparece en los planes. "Mi experiencia tanto en Adif como en el Ministerio me dice que lo importante es acompasar las inversiones para que se obtengan esos fondos europeos que permitirán desarrollar proyectos". Es decir, lo importante es no perder el ritmo: "Los plazos tienen que ir acompasados con las oportunidades". "Hay un diálogo constante con la Unión Europea, pero hay que ser muy rigurosos con el cumplimiento y los plazos, tal como requieren los fondos europeos", destaca Pardo de Vera. Y tampoco se trata de ejecutar proyectos por el hecho de hacerlos sino que "persigan unos objetivos claros".

Alineación para sacar el máximo rendimiento a la Variante. Pardo de Vera cree que los agentes de Asturias están involucrados en obtener el mayor beneficio de la nueva conexión ferroviaria con la Meseta, pero considera que "lo primero es trabajar alineados" y lo segundo "generar un plan transversal entre todos los agentes, entre las administraciones públicas y el tejido empresarial, para potenciar todo ese eje".

Consenso, la primera piedra. "Consenso, alineamiento, esfuerzo, metodología y rigor", son los cinco mandamientos de Pardo de Vera para que Asturias logre aprovechar las oportunidades en el mundo de la logística y el transporte. Precisamente cree que ese consenso, que sitúa como piedra angular, es posible en Asturias: "Es de los pocos territorios que ahora mismo no están tan polarizados como para impedir que haya prosperidad".

Los errores pasados. "Todos tenemos clara la foto final a estas alturas, el resto es trabajar todos a una", destaca, porque "las debilidades que han lastrado al Noroeste han sido una visión no clara y cierto conmplejo, por nuestro carácter; ahora sabemos a dónde vamos y hay talento, conocimiento y voluntad".

Liderar una transformación. Sostiene la ingeniera que las empresas asturianas comparten retos con el tejido empresarial no solo de España, sino del sur de Europa. Y tiene las bases para iniciar el camino ya dispuestas. Cree que hay una buena "colaboración público-privada para liderar esa transformación y los cambios, que tienen que ir muy acompañados". Pero la clave es una planificación "rigurosa". No considera que empresas de otros territorios tengan más ventajas "salvo que nos refiramos a que han tenido infraestructuras antes", pero no tiene duda de que se puede remontar eso. "Lo que deberíamos estar haciendo es lo que estamos haciendo estos días: trabajar. Y hacerlo con ese plan riguroso que habrá de estar muy ligado al tejido económico, empresarial y social de este territorio", concluye la ingeniera.